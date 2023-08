Reimond Manco confesó quién fue el peor entrenador que lo dirigió en Liga 1: “Era una mala persona”

Reimond Manco confesó quién fue el peor entrenador que le tocó: “Era una mala persona” | Cojo y Manco

Reimond Manco hizo un repaso de toda su carrera futbolística, aunque no todos fueron buenos recuerdos. Sobre lo último, el atacante nacional confesó quién fue el peor entrenador que lo dirigió en el fútbol peruano. Contó todo lo que vivió con él en 2018, cuando fue figura en Unión Comercio de la ciudad de Tarapoto.

“Voy a decir un nombre, sin asco, Marcelo Vivas, fue el peor entrenador que yo pude tener. Hay entrenadores buenos, malos, que les gusta entrenar, que no les gusta entrenar, directos, que no son directos, que hablan, callados; pero él es una mala persona, para mí. Cuando yo llego a Comercio, él llega, yo ya estaba, era capitán y todo. Tuve un problema con mi papá que luego el tiempo me dio la razón, pero qué pasa, pedir permiso para mí, era con doble sentido. No podía decir que mi papá estaba mal porque lo asociaban a otra cosa: se fue allá, tiene fiesta, se va a tomar; igual me iba. Cuando yo regresaba, no me ponía, tenía su grupito de dos o tres jugadores que los había hecho referentes, Comercio perdió uno, perdió dos y la hinchada me pedía. Empecé a tirarle, casi llego a la selección ese año”, comentó el recordado ‘Jotita’.

Y no es lo único, también señaló que no renovó con Unión Comercio porque Marcelo Vivas presentó un informe donde lo acusó de muchas cosas mientras estaba en el club. El presidente de Comercio, Freddy Chávez, le bajó el dedo y tuvo que buscar nuevos horizontes. Al final fichó por Real Garcilaso en 2019.

“Freddy (Chávez) ya me había propuesto renovar, incluso me lo había hecho en julio, y yo le dije que esperemos hasta fin de año. Freddy te tira la firme, te dice la verdad; me dice que él sí quería renovarme, pero mira el informe del entrenador: dijo que era un mal tipo, manejaba a los chibolos para mal, hablaba mal de Freddy, era la peor m... Si entrevistas a los chibolos con los que jugué... si hay alguien que te puede decir cómo soy es Lalito Archimbaud”, declaró.

Marcelo Vivas fue técnico de Unión Comercio en la temporada 2018.

¿Se retiró Reimond Manco?

Hace mucho tiempo que no aparece en Primera División. Lleva un año desaparecido futbolísticamente, y muchos se preguntan si se retiró o continuará en el ‘mundo de la pelotita’. Lo cierto es que lo último que se supo de Reimond Manco es que fue oficializado como refuerzo del Ecosem Pasco, club que está cerca de clasificar a la etapa nacional de la Copa Perú.

“Nosotros tenemos un acuerdo de yo apoyarlos en algunos partidos, eso es cierto, es verdad, pero no voy a vivir en Pasco, para que la gente no se genere una ilusión de algo que no se va a dar, pero en los juegos que yo pueda apoyarlos de local, encantado”, dijo el ‘Rei’ aclarando de cómo era su vínculo con el club.

Mientras tanto, Manco continúa con su programa en Youtube, donde realiza entrevistas a diferentes jugadores de la Liga 1 y del exterior. También tuvo apariciones en diferentes campeonatos, entre ellos los de fútbol 7. El último club al que perteneció el ‘jotita’ fue Juan Aurich en el 2022: disputó 7 partidos y apenas registró una asistencia. Cabe destacar que también defendió la camiseta del ‘Ciclón’ entre el 2010 y 2012 e incluso salió campeón nacional en 2011, cuando le ganó la final a Alianza Lima.