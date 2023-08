El mea culpa de Reimond Manco por sus malas decisiones como futbolista: “Ahorita estaría tomando mate con Messi”

Reimond Manco hizo autocrítica por su carrera como futbolista. (Cojo y Manco)

Reimond Manco, probablemente, es uno de los jugadores peruanos con mucho talento en los últimos tiempos. No obstante, en muchas ocasiones, ese factor no te asegura el éxito en tu carrera profesional. Eso fue lo que ocurrió con el ‘10′ nacional que no pudo consolidarse en el máximo nivel y ahora se encuentra sin equipo a sus 33 años.

El volante, alejado de los campos de fútbol, se encuentra incursionando como conductor de un programa de Youtube llamado ‘Cojo y Manco’ y por el día de su cumpleaños, 23 de agosto, fue entrevistado por su compañero y periodista Horacio Zimmermann. En dicha conversación, el exAlianza Lima respondió si tenía problemas con el alcohol.

“No, nunca los he tenido, quizás se puede deslizar esa posibilidad porque las veces que me ampayaron no fueron en sano juicio, pero tengo muy claro la palara alcohólica, qué significa y lo que hace un alcohólico. No voy a negar que me gusta compartir con mis amigos, pero ser una persona pública te expones”, contestó.

En seguida, ‘Rei’ reveló cuál fue su talón de aquiles tiempo atrás. “Mi gran problema fue el ego, esa palabra abarca muchas cosas, que te cresa dueño de la razón, que crees que todo lo que haces está bien, que nadie te puede decir nada, que no haces caso a la gente que te quiere y alejes a la gente que te quiere para que no te joda. La caga... y todo el mundo me celebraba, sentía que estaba bien y poco a poco iba tirando a la mier... una carrera que había generado con tanto sacrificio desde niño”

Minutos después, Reimond Manco contó el consejo que les da a sus hijos en base a su experiencia en el fútbol y señaló qué habría sido de su carrera deportiva si hubiera tenido disciplina citando al actual Campeón del Mundo con la selección argentina.

“Terminé siendo un imbecil, cuando siento a mis hijos a la mesa, les digo ‘no quiero que cometan los errores que cometí porque fui el más imbecil del mundo, por ser egocentrico, creerme la gran caga.., creer que había logrado todo, cuando no había logrado nada’. En realidad, si yo me hubiese dedicado 15 años de mi carrera, estaría ahorita sentado tomando un mate con Messi”, finalizó.

Reimond Manco lideró a la selección peruana en la campaña histórica en el Campeonato Sudamericano 2007 - Créditos: GEC.

Por qué Manco no está jugando

En la misma entrevista, el exJuan Aurich señaló la razón de su alejamiento del fútbol profesional. “El motivo real es porque mi papá falleció el año pasado, mi papá era una persona muy exigente hasta me hacía sentir mal, terminaba un partido mvp y llegaba a mi casa, esperaba que me felicite, pero mi papá nunca me felicitaba, me decía ‘haz jugado masomenos’”.

“El día que fallece mi papá se me fueron las ganas de todo, no tenía esa motivación, iba a llegar a mi casa y no iba a tener a una persona que me digan las cosas como eran. Me inmiscuí tanto en su enfermedad y las cosas que pasaba, que ya no pude más. Decidí no jugar más, me llamaron equipos de primera y segunda, pero no quería, no quería verme mal en el campo”, agregó.

¿Manco en Copa Perú?

Dias atrás, se dio a conocer que Reimond Manco formaría parte de Ecosem y disputará el ‘Fútbol Macho’, no obstante, el ‘10′ salió a aclarar cómo era su vínculo con el club de provincia. “Nosotros tenemos un acuerdo de yo apoyarlos en algunos partidos, eso es cierto, es verdad, pero no voy a vivir en Pasco, para que la gente no se genere una ilusión de algo que no se va a dar, pero en los juegos que yo pueda apoyarlos de local, encantado”.