Reimond Manco acordó con Ecosem de Copa Perú: pidió no entrenar y técnico le hizo dura advertencia

El volante peruano arregló con equipo de Copa Perú para etapa nacional, pero negó trasladarse a provincia. (Ángel Mallma)

La Copa Perú 2023 entra en su decisiva etapa nacional y los equipos clasificados a esta instancia buscan reforzarse de la mejor manera para conseguir el ansiado título o uno de los cuatro ascensos directos que otorgará a la segunda división del fútbol local, denominada Liga 2.

Uno de los clubes que accedió a la mencionada última fase del certamen es Ecosem de Pasco, dirigido por el exfutbolista Erick ‘Charapa’ Torres, que viene de superar por un abultado marcador de 14-1 (en el global) a Estudiantil Undac. El conjunto proveniente de la comunidad de Huaraucaca pugnará por conseguir el objetivo y por ello decidió sumar a sus filas al mediapunta Reimond Manco.

No obstante, ‘Rei’ puso algunas condiciones para concretar su llegada al elenco ‘azul’, indicando que no firmará contrato con la institución, sino que estará vinculado de una peculiar manera. Por otro lado, descartó mudarse al departamento de Pasco y que no estaría presente en las prácticas del primer equipo.

“Para empezar, para Copa Perú no se necesita firmar contrato, se necesita una carta de compromiso. Nosotros tenemos un acuerdo de yo apoyarlos en algunos partidos, eso es cierto, es verdad, pero no voy a vivir en Pasco, para que la gente no se genere una ilusión de algo que no se va a dar, pero en los juegos que yo pueda apoyarlos de local, encantado. Hay un acuerdo, una carta de compromiso, pero de vivir y entrenar no, tengo muchos pendientes que no puedo dejar pasar, pero la directiva y yo hemos llegado a un acuerdo. Estoy bien físicamente”, declaró en primera instancia para el presentador Ángel Mallma.

“De que voy a vestir los colores de Ecosem, sí, claro, pero hay gente que me escribe diciéndome ‘cuándo llegas’, ‘vas a entrenar acá', ‘dónde vas a vivir’, pero no. Yo voy a seguir viviendo en Lima, voy a ir para los partidos específicamente”, finalizó.

Manco jugó su último partido oficial el pasado 24 de setiembre de 2022 con la camiseta de Santos FC de Liga 2 y actualmente cuenta con un programa emitido en redes sociales, denominado “Cojo y Manco”.

Así fue anunciado Reimond Manco en Ecosem de Pasco. (Ecosem)

La respuesta del DT de Ecosem

Las declaraciones del exjugador de la selección peruana no cayeron bien en el director técnico Erick Torres, quien fue claro en indicar que solo colocará en los partidos a los deportistas que asistan regularmente a las prácticas establecidas por la entidad.

Tras la goleada 8-0 (vuelta) a Estudiantil Undac, el ex Sporting Cristal fue consultado por la expectativa generada alrededor de la incorporación de Manco Albarracín y respondió de manera tajante con clara alusión a los comentarios brindados por Reimond. “Una sola cosa voy a decir, yo no soy mucho de hablar, acá va a jugar el que entrene, nada más, así de sencillo”, aclaró a los medios pasqueños.

El subcampeón de Copa Libertadores 1997 con los ‘bajopontinos’ hizo hincapié, que pese al buen andar de su escuadra en la etapa departamental, aún queda mucho tramo por recorrer y que todavía no se logró nada. “Acá lo importante es que compitan todos, cuando hay competencia interna fuerte, el equipo crece. Esto recién empieza, falta mucho. (...) Acá todo el mundo empuja el carro para el mismo lado”.

Cabe mencionar que dentro de la plantilla de Ecosem figuran nombres con pasado en primera división como el artillero Sandro Rengifo (ex Academia Cantolao y Cusco FC), el volante Jean Tragodara (ex Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sport Boys) o el canterano de la ‘U’, el zaguero Juan ‘Cutito’ Zevallos.