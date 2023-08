Jorge Fossati tuvo un noble gesto con un pequeño hincha de Universitario tras empate ante Atlético Grau

El DT uruguayo tuvo una loable actitud con un hincha del cuadro 'crema' luego del empate ante Atlético Grau en Piura. (Video: Gustavo Peralta)

Universitario de Deportes obtuvo un valioso empate en condición de visitante contra Atlético Grau como parte de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El estadio Municipal de Bernal fue el escenario de un encuentro en donde los ‘cremas’ pudieron igualarlo sobre los últimos minutos gracias al agónico gol de Luis Urruti. Sin embargo, luego de este encuentro, el técnico Jorge Fossati tuvo un noble gesto con un pequeño hincha de la ‘U’ que conmocionó a todos los presentes.

A través de un video que subió el periodista Gustavo Peralta, se pudo apreciar al DT uruguayo, que agarró un lapicero y le preguntó al infante, quien desbordaba lágrimas de emoción luego de conocerlo, el motivo de su llanto. En eso, se acercó al menor y le pidió que estire la camiseta de la selección peruana que tenía puesta para ponerle su firma sin inconvenientes.

Asimismo, el experimentado estratega colocó el nombre del niño (Luis) para escribirle un mensaje de dedicatoria. La tierna escena culminó con el niño, aún con las lágrimas en el rostro, pero más calmado, afirmando que se encontraba bien luego de la inquietud mostrada por Fossati.

Jorge Fossati no dudó en concederle un autógrafo a un niño hincha de Universitario. (Gustavo Peralta)

Sin duda, un enorme gesto que el niño recordará por siempre, pues obtuvo el autógrafo de su ídolo Jorge Fossati, entrenador de Universitario. Este dedicó unos minutos de su tiempo para concederle una gran alegría al infante.

Jorge Fossati en Universitario vs Atlético Grau

Jorge Fossati vivió el partido entre Universitario y Atlético Grau con los nervios a mil. Y es que era consciente de que su equipo se jugaba la posibilidad de seguir en la lucha por el Torneo Clausura. Inclusive, en la previa de este cotejo, el DT había expresado su molestia por el horario del duelo y en una plaza complicada como la calurosa ciudad de Piura.

“Jugar a la una de la tarde en ese calor no es recomendado por la ciencia, no por mí, sino por los médicos. No jugamos en función de lo que puedan hacer terceros rivales, nuestro contrincante es Grau y trataremos de ser lo más competitivos posible en un horario anormal y en una situación climática anormal”, comentó para la prensa días previos.

No obstante, la hora pactada se mantuvo y los ‘cremas’ tuvieron que salir adelante aún con todas las dificultades, incluyendo la del rival, que es dirigido por el último entrenador que los sacó campeón nacional, Ángel Comizzo.

Neri Bandiera abrió el marcador luego de aprovechar un grosero error de Piero Guzmán a los 13 minutos. Alex Valera lo igualó desde el punto de penal a los 32 minutos. Empero, Rodrigo Salinas colocó el 2-1 con un disparo certero desde la pena máxima luego de que Fernando Márquez errara su remate. No obstante, Luis Urruti, sobre los minutos finales (94) anotó el segundo de Universitario y el empate definitorio, luego de una notable anotación de Yuriel Celi, para así mantenerse en la pelea por el segundo certamen del año.

Empate con goles y polémicas por la jornada 11 del segundo torneo del año. (Video: Liga 1 Max)

Universitario en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes se encuentra peleando por el título del Torneo Clausura. Los ‘cremas’ iniciaron con el pie derecho, manteniéndose invictos en las primeras ocho fechas, en las que sumaron dos empates contra Cienciano en Cusco (1-1) y Alianza Lima en Matute (0-0), y seis victorias contra Alianza Atlético (2-0), Academia Cantolao (4-1), Unión Comercio (2-0), Carlos A. Mannucci (3-0) y Deportivo Binacional (1-0) en Lima, y otro sobre Melgar (1-0) en Arequipa.

Las cosas se tornaron por el lado negativo en la novena jornada, cuando cayeron 2-0 con ADT en Tarma, y luego sumaron dos empates con Deportivo Garcilaso en el Monumental (1-1) y el reciente con Atlético Grau en Piura (2-2).