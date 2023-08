MEF lanza su primer curso de extensión universitaria: ¿cómo es el proceso de admisión?

Presentación del curso de extensión universitaria del MEF. VÍDEO: Ministerio de Economía y Finanzas

En aras de ayudar a más peruanos a crecer profesionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha lanzado su primer curso de extensión universitaria. Bajo el nombre de +Líderes, esta iniciativa se convalidará como prácticas profesionales, además de que será complemente gratuito.

El curso +Líderes está orientado para aquellos ciudadanos que son egresados en las carreras de Economía, Administración, Ingenie Industrial, Finanzas y afines. Recuerda que es importante que los postulantes presenten una vocación de servicio al sector público.

Si consideras que esta es la oportunidad que estabas buscando para iniciar tu experiencia profesional en el MEF y contribuir con el desarrollo económico del país, no olvides que las inscripciones están abiertas desde el 31 de agosto hasta el 3 de setiembre de 2023.

“+Líderes cuenta con una plana docente de primer nivel y una malla curricular diseñada para fortalecer tu conocimiento y desarrollar capacidades analíticas requeridas en la gestión pública, con especial atención en las materias que son competencia del MEF”, se lee en el portal web el Ministerio de Economía.

A continuación, te presentamos los detalles sobre el proceso de admisión, requisitos y la malla curricular de +Líderes.

El MEF busca que inicies tu experiencia profesional en el sector público. (Foto: Ministerio de Economía y Finanzas)

Proceso de admisión

A la fecha del reclutamiento, el/la postulante debe contar y/o cumplir, concurrentemente, con los siguientes requisitos mínimos:

-El/la postulante debe tener la calidad de egresado/a en universidades públicas o privadas del país, de las carreras profesionales de Economía, Administración, Finanzas e Ingeniería Industrial o afines por la formación.

-El/la postulante debe tener la calidad de egresado/a con una antigüedad que no sea superior a tres (3) años, pudiendo tener el grado de bachiller. No se consideran postulantes a los titulados. Para la presente convocatoria, la antigüedad del egreso no superior a tres (3) años, se acredita con la respectiva constancia, que registre la fecha exacta de egreso o la culminación de los estudios en los siguientes semestres académicos: 2020-2; 2021-1, 2021-2; 2022-1, 2022-2; y, 2023-1.

-El/la postulante debe haber egresado en el tercio superior de su facultad.

-El/la postulante no debe tener antecedentes policiales, ni judiciales.

-El/la postulante no debe tener vigente algún vínculo laboral, contractual, de servicios o de cualquier índole con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Evaluación de Conocimiento

El examen se realizará el domingo 10 de setiembre a las 10:00 am hasta las 12:00m y contará con un total de 50 preguntas:

-Macroeconomía 15 preguntas

-Microeconomía 15 preguntas

-Estadísticas 5 preguntas

-Econometría 5 preguntas

-Finanzas 5 preguntas

-Inglés 5 preguntas

Primer curso de extensión universitaria del MEF.

Malla Curricular

-Políticas públicas

Diseño y formulación de políticas públicas

Fundamentos económicos de las políticas públicas

Sistema funcional de promoción de la inversión privada

Gestión de los sistemas administrativos con rectoría del MEF

-Política macroeconómica

Política de Ingresos y Gastos

Reglas, Sostenibilidad de deuda

Interacción Política Fiscal y Monetaria

-Diseño y evaluación de proyectos

Formulación de proyectos, marco lógico y teoría del cambio

Proyectos y programas presupuestales

Análisis costo / beneficio

Evaluación social de proyectos

-Gestión de Instrumentos Financieros y Estrategia de Deuda del Tesoro Público

Gestión de portafolio

Estructuración de alternativas de fondeo

Operaciones de administración de deuda

-Políticas públicas en la práctica y finanzas públicas por resultados

Seguimiento de intervenciones

Formulación del Presupuesto Público

Análisis del sistema de abastecimiento, ahorro en compras públicas y análisis de datos

Finanzas Públicas para la Salud

-Gestión de proyectos de inversión pública y privados

Estructuración de APPS y OXI

Gobierno a Gobierno

Obras Públicas y Ejecución Directa

-Análisis de datos herramientas estadísticas y econométricas para las políticas públicas

Macroeconometría aplicada

Programación financiera

Microeconometría aplicada

Evaluación de programas y medidas

Herramientas de inteligencia artificial para las políticas públicas

-Talleres de habilidades

Negociación Estratégica

Liderazgo, Comunicación eficaz y Trabajo en equipo

Redacción profesional

Presentaciones de impacto

Desarrollo Productivo

Gestión de crisis

-Proyecto integrador - Reto Gestión Pública Crisis

Beneficios

-Posibilidad de ingresar a laborar en el MEF

-Formación especializada con una plana docente de primer nivel, nacional e internacional

-Convenio de prácticas profesionales durante el desarrollo del curso

-El curso no tiene ningún costo para los participantes