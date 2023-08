Adolfo Aguilar no considera a José Peláez como “conductor revelación” y cuenta cómo lo conoció

Adolfo Aguilar revela cómo conoció a José Peláez | Infobae Perú / Chavely Chiroque

Adolfo Aguilar, presentador de ‘¿Cuál es el verdadero?’, habló por primera vez acerca de su principal competidor, José Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’. Aunque ambos compiten en el mismo horario los sábados por la noche, pocos saben que ellos tienen una larga relación de amistad.

Infobae Perú entrevistó al conductor de GV Producciones, quien dio detalles de cómo conoció a Peláez, hoy convertido en una celebridad de la televisión peruana.

“Yo conozco a Peláez hace muchísimos años, de algunos trabajos que hicimos como conductores de eventos, pero después hemos vuelto a trabajar juntos porque él ha estado en una película mía, en ‘Papá x 3′, él era uno de los protagonistas”, comentó Aguilar.

El expresentador de ‘Yo Soy’ sostuvo que en dicho film volvió a “reconectarse” con el presentador del reality culinario, ya que se conocen “desde hace muchísimos años”.

“Hicimos promoción juntos de la película y allí fue que reconectamos y nos fuimos a un par de sitios de viaje. Un éxito el Peláez, super chévere”, agregó.

No considera a Peláez una “revelación” de la TV

Infobae Perú le preguntó a Adolfo Aguilar si considera a Peláez como “conductor revelación” del 2023, luego del éxito indiscutible de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Creo que todos los conductores tienen algo, todos los conductores son buenos, yo no sé si la palabra ‘revelación’ sea lo correcto, creo que es algo novedoso... Lo que pasa es que él es conductor hace años, pero la gente no lo sabía”, indicó a este medio.

Luego agregó: “Yo no sé si hay algo nuevo aquí, ¿me entiendes? (…) Yo no sé si la palabra ‘revelación’ se adecúa, creo que es un redescubrimiento de su trabajo”.

El presentador, de 50 años de edad, afirmó que la competencia en televisión es “sana”, ya que “si no hay competencia no hay desarrollo”.

“Aplaudo todos los esfuerzos de desarrollo, de programas, de películas, de todo. Es saludable”, afirmó.

Cree que ‘¿Cuál es el verdadero?’ es un programa sano

Adolfo Aguilar recordó su paso como conductor de los programas más recordados de la televisión peruana, como ‘El último pasajero’ y ‘Yo Soy’. Por ello, no descarta que ‘¿Cuál es el verdadero?’ también marque un hito en la pantalla chica.

“Me ha tocado presentar los programas más importantes del Perú, de mi carrera, de los últimos 20 años. Programas que han cambiado la historia de la TV y espero que con ‘¿Cuál es el verdadero?’ sea algo similar. Es básicamente volver a los inicios, hacer un programa, sano, bonito, sin agredir a nadie, sin hablar de nadie, jugando, divirtiéndonos y haciendo que la gente gana plata”, mencionó a Infobae Perú.

Gisela Valcárcel destaca trabajo de José Peláez

Durante una transmisión en vivo de Instagram, Gisela Valcárcel opinó del trabajo de José Peláez, conductor del programa que compite con ‘¿Cuál es el verdadero?’, de América TV.

Ella encontraba cenando con Cristian Rivero cuando este le dijo—a modo de broma—que ya era tiempo que descansara para que otras figuras destacaran, entre ellos Adolfo Aguilar y José Peláez.

Gisela Valcárcel se mostró sorprendida cuando el exconductor de ‘La Voz Perú’ mencionó al presentador de ‘El Gran Chef Famosos’. “¿Qué tiene que ver Pelaéz acá?”, preguntó la destacada figura de América TV, a lo que Cristian Rivero respondió rápidamente: “Ah verdad, compite contigo. Un saludo para mi amigo”.

No obstante, Gisela Valcárcel no dudó en reconocer el éxito de ‘El Gran Chef Famosos’: “Quiero decirte que todos han ganado. Peláez y Adolfo son unos tromes, me encantan. Está bueno. Tú (Cristian) no has ganado este año, y yo tampoco (risas)”.