José Peláez y su conmovedor abrazo de despedida a la ‘Herbolaria del Pueblo’: “Me da mucha pena”

'La Herbolaria del Pueblo' fue la tercera eliminada de 'El Gran Chef Famosos' | Latina TV

Beatriz Silvia Martínez Malpartida, conocida popularmente como la ‘Herbolaria del Pueblo’, se convirtió en la tercera eliminada de esta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Aunque ella reconoce que no era una experta en la cocina, dijo sentirse feliz por la oportunidad que le brindó el programa culinario.

“Estoy contenta, no me voy triste, me siento emocionada porque ha sido lo mejor que me pasó en la vida, (estar en) ‘El Gran Chef’. Si bien no sé cocinar, pero he dado lo mejor. Agradezco a cada uno de los jurados”, comentó la influencer.

Una de las despedidas más emotivas fue la que protagonizó el presentador José Peláez, quien le dedicó unas emotivas palabras a la ahora exparticipante, tras dar todo su esfuerzo a lo largo de la competencia.

“Me da mucha pena que tengas que abandonar esta competencia. Ha sido muy bonito compartir contigo en esta cocina”, comentó el carismático conductor. Peláez le pidió un último abrazo a la ‘Herbolaria del Pueblo’, y añadió:

“Querida Beatriz, muchísimas gracias por habernos regalado el maravilloso honor de haber compartido contigo en esta cocina. Una muy linda experiencia. Todos te vamos a recordar siempre con muchísimo cariño”.

'La Herbolaria del Pueblo' fue la tercera eliminada de 'El Gran Chef Famosos' y protagonizó una emotiva despedida con José Peláez | Captura Latina TV

De esta forma, el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ aseguró que no olvidará el performance de ‘La Herbolaria del Pueblo’, quien se hizo conocida en el Perú por sus jugos saludables.

¿Qué dijo Josi Martínez?

El influencer de 19 años de edad, Josi Martínez, se salvó de la eliminación en el último programa de ‘El Gran Chef Famosos’. El conocido tiktoker se quebró al despedirse de la popular ‘Herbolaria’.

“Voy a extrañar cuando cantes, cuando bailes, cuando llorabas también, eres tan buena, espero verte muy pronto, te amo”, comentó.

El Gran Chef Famosos. (Foto: Captura de Latina)

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

En estar temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El Gran Chef’.

Este 26 de agosto, “La Herbolaria del Pueblo” se convirtió en la tercera eliminada de esta temporada en El Gran Chef Famosos, tras la partida de Rocky Belmonte (primer eliminado) y Fátima Aguilar (segunda eliminada) de la competencia.

Fátima Aguilar promete regresar a la etapa derepechaje de El Gran Chef Famosos. Latina TV.

En el concurso permanecen Leslie Stewart, Josi Martínez, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi y Armando Machuca, quienes deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.