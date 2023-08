Vecinos de Collique están atemorizados por posible nuevo derrumbe en zona donde murió menor

El último 22 de agosto, un muro de contención se cayó encima de una casa, lo cual el impacto provocó la muerte de un menor de cuatro años. Mientras que su abuelita y su hermano de 13 años pudieron escapar. No obstante, esto ha despertado la preocupación de los vecinos de Collique en Comas, donde estas infraestructuras podrían venirse abajo en cualquier momento.

En esta parte del distrito, existen diversas viviendas precarias donde ciudadanos han llegado a vivir por no tener recursos económicos. Gran parte ha construido sus inmuebles con material noble en un suelo que no sería estable.

“Como ven ustedes, esta no es una zona segura, pero también dónde nos vamos a ir. Buscamos estos sitios, porque no tenemos la economía suficiente. Si tuviéramos tampoco estaríamos en esta situación, pero tratar de ver si nos pueden ayudar a mejorar”, declaró una vecina a Buenos Días Perú.

Ante la caída de este muro de contención, la casa de la señora Luz ha quedado inhabitable, debido a que en cualquier momento se puede caer. En las imágenes del citado medio se puede visualizar que parte de su casa está en el aire.

“No tengo cosas, no tengo casa, no tengo nada”, mencionó esta vecina con la preocupación de no saber dónde irá a vivir junto a su familia.

En otro momento, refieren que las lluvias que se han reportado en los últimos días en la capital han provocado que el suelo y sus materiales estén húmedas, por lo que podría originar con mayor facilidad la caída de roca o tierra.

Zona intangible

No obstante, esta zona ha sido declarada como intangible, por lo que el Estado peruano no podría brindar ayuda a los ciudadanos, a pesar de los evidentes riesgos que se ha proporcionado. La representante de la Municipalidad de Comas explica cuáles son esos motivos por lo cual no pueden construir muros de contención.

“Los proyectos de inversión pública te exigen ciertos requisitos y eso incluye los muros de contención. Estos tienen que ser construidos en un área que cuenta con saneamiento físico legal. Esa es la primera traba”, manifiesta.

Además, cuenta que el Estado no podría brindar un presupuesto para zonas consideradas en “muy alto riesgo”, por lo que la ayuda de parte de las autoridades podría complicarse ante ello.

Por otro lado, el ingeniero César Torres también brindó detalles de los riesgos que es construir una vivienda en una zona donde no cuenta con autorización. Ante ello, refiere que las lluvias no solo pueden llevar que estas infraestructuras se caigan, sino que también los movimientos telúricos.

Específicamente, el riesgo se encuentra en las zonas más vulnerables de la capital, debido a que construyeron un espacio donde vivir por los bajos recursos. El especialista menciona que es importante realizar un estudio del terreno para que estos accidentes no pasen en un futuro.

Además, recomendó que en estas zonas también se coloquen artículos que impidan que el deslizamiento de rocas o tierra puedan provocar la destrucción de una vivienda e incluso que el Estado puede ejecutarlo en algunas partes y previa evaluación.

“Se tienen que adoptar sistemas de protección en las partes altas. Por ejemplo, colocar mallas o las barreras con la caída de rocas para evitar que estos desprendimientos puedan afectar a las viviendas y a la población”, dijo a RPP.

Ayuda para la familia

Los vecinos también solicitaron ayuda para la familia que deberá superar el profundo dolor de perder a un integrante, pero además de no contar con un techo dónde vivir. Una situación que también pasa algunos peruanos que viven en las zonas más altas de Lima y que deben enfrentar las deficiencias.