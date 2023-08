López Aliaga propone cambiar nombre de hospitales de la Solidaridad a Luis Castañeda: “Vamos a rendirle homenaje”

Alcalde de Lima busca rendir homenaje al exburgomaestre Luis Castañeda Lossio. (Video: MML)

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, realizó una inusual promesa a un amplio grupo de comerciantes ambulatorios. Durante un evento oficial propuso cambiar los nombres de todos los Hospitales de la Solidaridad, que al día de hoy ya ni se llaman así sino Sisol Salud. El burgomaestre dijo que los modificaría por el nombre del exalcalde, ya fallecido, Luis Castañeda Lossio, ya que él fue el creador de este modelo de atención en salud de costo social.

“Tengo mucho que decir, los hospitales solidarios funcionan gracias a Castañeda. Un aplauso para Lucho Castañeda, que lo siento aquí presente”, dijo durante la inauguración oficial de la Feria Bazar Ave Fénix, un espacio pensado para reubicación de los comerciantes ambulantes, situado en la primera cuadra de la avenida Paseo de la República.

En una conversación pública sostenida con la señora Jovita Oré, representante de los comerciantes ambulantes —y quien recordó al fallecido Castañeda— Rafael López Aliaga le agradeció a la adulta mayor haber rememorado al exlíder del desaparecido partido político Solidaridad Nacional.

“Señora Jovita, quiero invitarla para lo siguiente: ponerle el nombre de Lucho Castañeda a todos los hospitales solidarios. Que lleve el nombre de Lucho porque han sido su creación, se lo merece y vamos a rendirle homenaje a este gran hombre que está en el cielo, de seguro. La meta que me deja es altísima, yo no voy a llegar. Ha hecho tanto trabajo”, dijo el alcalde, hoy cuestionado por no cumplir con sus principales metas de campaña o realizar obras para la ciudad, a más de medio año de llegar al sillón municipal.

Esto, luego de que la señora Jovita Oré llorase levemente al recordar a Castañeda Lossio. “Señor alcalde hoy me hicieron llorar con la musica porque me acordé de Castañeda, cada vez que escuchaba esa música era porque él venia y eso me conmovió”, dijo la mujer con discapacidad.

Fue entonces cuando los asistentes lanzaron algunos vitores por el fallecido.

Luis Castañeda Lossio falleció el pasado miércoles 12 de enero.

“No me acordaba su nombre... el señor Rafael, a pesar de que no voté por usted ni lo conocía siquiera por lo tanto no le voy a exigir promesas(...) ha cumplido con promesas de políticos que no hizo. Ha dado oportunidad a personas con discapacidad y mujeres adultas mayores y jubilados, solo porque tenemos más de 70 años ya no podemos ytrabajar dicen y tenemos que ir a nuestras casas a morirnos”, dijo Jovita durante el evento.

En cambio, en las redes sociales la inusual promesa de Rafael López Aliaga fue tomada con poca seriedad, sobre todo porque aunque parte de la población recuerda con aprecio a Luis Castañeda Lossio, este estuvo involucrado en serios casos de corrupción. Por ejemplo,