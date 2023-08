Guillermo ‘Chicho’ Salas exige millonaria indemnización a Alianza Lima por despido arbitrario

Guillermo Salas denunció a Alianza Lima por pago de beneficios sociales acumulados por ocho años y medio de trabajo - Crédito: Liga 1

El pasado lunes 24 de julio, se oficializó la salida de Guillermo Salas como entrenador de Alianza Lima. Sin embargo, pese a los logros deportivos y la identificación de ‘Chicho’ con la institución, los términos en los que culminó su relación contractual no fueron los mejores. No solo fue impedido de realizar una conferencia de prensa de despedida, sino que el profesional de 48 años considera que su despido fue arbitrario, además que consideró que no recibió sus beneficios sociales hasta la fecha.

Te puede interesar: Guillermo Salas denunció a Alianza Lima por despido arbitrario y otros daños a un mes de su salida de Matute

Debido a esto, ‘Memo’ Salas decidió ingresar una querella contra la institución ‘blanquiazul’ el último miércoles 23 de agosto en el 22 Juzgado Especializado de Trabajo Permanente del Poder Judicial bajo el título de “demanda de desnaturalización de contratos de locación de servicios, pago de beneficios sociales, indemnización por despido arbitrario daño moral”.

“Se debe considerar que mi despido arbitrario se produce el 24 de julio de 2023, fecha en la cual el club Alianza Lima culmina el vínculo laboral con el demandante, sin que de por medio estén algunas de las causas justificadas de despido relacionadas con la conducta o capacidad del trabajador”, recalca el oficio presentado por la defensa.

Te puede interesar: Canal Tv para ver Alianza Lima vs Cienciano por la Liga 1

Pese a que era público que el director técnico había iniciado un proceso legal contra sus ex empleadores, se desconocían los montos económicos que solicitaba se le hagan entrega. Sin embargo, se conoció la millonaria cifra que exige el DT ‘Chicho’ Salas.

El oficio del Poder Judicial del Perú con la denuncia de Guillermo Salas a Alianza Lima.

¿Cuánto dinero le pide <i>‘Chicho’</i> Salas a Alianza Lima?

Salas Suárez solicita a Alianza Lima que se le abone dinero por siete conceptos. El primero de ellos es por Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) USD 232 mil 555 dólares, una cifra cercana a los S/. 859 mil 440 soles. El segundo de los motivos es por remuneración vacacional, que indica asciende a USD 160 mil dólares, que de acuerdo al tipo de cambio actual es S/. 591 mil 302 soles. Le sigue un “pago de indemnización por el no goce del descanso físico vacacional”, por USD 140 mil dólares, que rondaría los S/. 517 mil 389.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Cienciano 0-0: resumen del empate en Cusco por Torneo Clausura Liga 1

El cuarto ítem en la lista es pago por vacaciones truncas por un valor de USD 11 mil 333 dólares, que tendría un valor similar a S/. 41 mil 882 soles. El quinto es remuneración por gratificaciones y “bonificación extraordinaria 9%” por lo que pide USD 370 mil 600 dólares; solo este punto supera el millón 369 mil 604 soles. El penúltimo del pliego es el despido arbitrario por USD 257 mil dólares, importe que en soles rondaría S/. 949 mil 779 soles. Finalmente, lo pedido por daño moral es USD 300 mil dólares, que en moneda peruana supera el millón 108 mil 692 soles.

El acumulado de todo lo requerido es la astronómica cifra de cinco millones 438 mil 088 soles. De acuerdo con la denuncia presentada por Guillermo Salas, todo esto es la suma de ocho años, seis meses y 24 días de trabajo. Su ingreso a la entidad fue el 1 de enero de 2015 y la salida el 24 de julio del presente 2023.

Hasta la fecha, Alianza Lima no emitió comunicado o respuesta al respecto a la acusación hecha por uno de sus íconos. Cabe recordar que, bajo la dirección técnica del ex marcador de la selección peruana, obtuvo el Torneo Clausura 2022, la Liga 1 2022 y el Torneo Apertura 2023.