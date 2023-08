Betssy Chávez se quiebra durante audiencia del Poder Judicial y pide llevar su proceso en libertad

La expremier Bettsy Chávez casi llora durante audiencia del Poder Judicial y pidió al magistrado Checkley llevar su proceso en libertad. Video: Justicia TV

Con el objetivo de salir de la cárcel, el abogado Raúl Noblecilla solicitó el cese de la prisión preventiva de la ex primera ministra Betssy Chávez quien, según la tesis fiscal, participó en el autogolpe de Estado que Pedro Castillo dio a fines del 2022.

“Mediante escrito del 22 de agosto de 2023, la defensa técnica de la imputada Betssy Chávez Chino solicita la cesación de prisión preventiva con la finalidad de que sea sustituida por la medida de comparecencia con restricciones y se disponga su inmediata libertad por concurrir nuevos elementos que desvirtúan los motivos que justificaron el dictado de prisión preventiva en su contra”, se lee en el documento judicial.

Ante este pedido, el Poder Judicial tomó la decisión de evaluar el requerimiento. Es así que el viernes 25 de agosto se llevó a cabo la audiencia virtual, en la que participaron la defensa legal de la política, Raúl Noblecilla; la fiscal suprema adjunta, Galinka Meza, y la otrora premier del gobierno de castillo Terrones; esta última tomó la palabra para hacerle un pedido al magistrado Juan Carlos Checkley.

Magistrado Juan Carlos Checkley presente en la audiencia.

“Permítanme defenderme en libertad, permítanme hacerlo en libertad. Muchas gracias, señor magistrado”, dijo Chávez Chino con la voz entrecortada. Tras ello, surgieron opiniones divididas en las redes sociales sobre el discurso de la exministra. Algunos manifestaban que estaba fingiendo, mientras que otros indicaban que debería estar cerca de su madre.

Lo que busca la desaforada exparlamentaria no solo es defenderse en libertad, sino también ver a su madre. “Soy una mujer que no llora fácilmente y menos en una situación como la que estoy viviendo. Han pasado dos meses, señor magistrado, y no tengo la oportunidad de poder ver a mi madre, porque toda mi familia está en Tacna. (...) La voy a poder ver después de 2 meses”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, la ex primera ministra dijo que en ningún momento intentó darse a la fuga y que pasa momentos complicados en prisión. Respecto a esta última declaración, es pertinente recordar que Chávez Chino denunció hostigamientos durante su reclusión.

Pedro Castillo, Anibal Torres, Betssy Chávez y otras diez personas más serán sometidos a esta medida judicial dispuesta en el marco de las investigaciones por presunta rebelión y conspiración. | Foto composición: Infobae Perú.

En su misiva, escrita a puño y letra ―y difundida por RPP—, la exjefa de gabinete se declaró “sumamente descompensada” y expuso que entró a prisión con moretones, luego de ser arrestada por agentes policiales en su domicilio de Tacna y posteriormente trasladada a Lima.

“Sumado a ello, el trato hostil de vuestro personal ha acentuado mi situación de salud, por cuanto he puesto de conocimiento ello a la Cruz Roja Internacional. (...) Pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron ―a criterio— dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene tomándome fotos en donde me halle. Estos actos de hostigamiento no deben darse por cuanto es solo contra mí”, señaló.

La ex primera ministra dijo que en ningún momento intentó darse a la fuga. (Captura Justicia TV)

¿De qué se le acusa a Betssy Chávez?

En junio de 2023, el juez supremo César San Martín resolvió que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración en agravio del Estado.

De acuerdo a la narrativa del Ministerio Público, el 7 de diciembre, Chávez Chino participó en una reunión con el exasesor Aníbal Torres Vásquez, conjuntamente con el expresidente de la República, Pedro Castillo, en la que habrían ratificado la disolución del Congreso de la República e implementar un estado de excepción, lo que implicaba el uso de las Fuerzas Armadas “para tomar el control de los diferentes Poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente del sistema de justicia”, señala el documento de apelación.

Otro elemento para sustentar la acusación contra la otrora premier argumenta que la expresidenta del consejo de ministros, Chávez Chino, ya había realizado las coordinaciones con el canal del Estado “TV Perú” para que acuda personal de este medio a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin llevar a cabo la transmisión del mensaje a la nación que iba a dar el expresidente Castillo Terrones.