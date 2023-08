Jazmín Pinedo no se queda callada y le responde a Magaly Medina: “Usted está enamorada de Jefferson Farfán”

Jazmín Pinedo asegura que Magaly Medina está enamorada de Jefferson Farfán. América Tv. América Espectáculos.

Jazmín Pinedo le respondió de forma contundente a Magaly Medina, luego de que la conductora de espectáculos aseguró que la popular ‘Chinita’ niega tener una relación con Reimond Manco porque no es futbolista tan reconocido y adinerado como Jefferson Farfán.

Como se recuerda, Reimond Manco dio una reciente entrevista y reconoció que tuvo un romance con Jazmín Pinedo en el pasado, pese a que la conductora de TV siempre dijo que fueron amigos y que actualmente no tiene ninguna comunicación con él.

“Yo tuve una relación con Jazmín, poquísimo tiempo. Fuimos enamorados. (Le dijiste ‘¿quieres estar conmigo?’) Sí, claro, nosotros éramos enamorados. Ahora, yo no entiendo por qué su negación, ella nunca ha hablado mal de mí, pero siempre me ha negado, ella tendrá sus motivos. Yo tengo mi verdad”, comentó Manco en entrevista con Horacio Zimmermann.

Al respecto, Magaly Medina indicó en su programa que Jazmín Pinedo no quiso reconocer públicamente que tuvo una relación sentimental con Reimond Manco porque el futbolista, en aquel entonces, no era una figura destacada en las canchas.

“Él dice que tuvieron una relación, pero ¿por qué cuando fue a entrevistar a Jefferson Farfán se puso hasta lazo? Es que hay una diferencia, digamos que billetera mata galán. Por esa época podrás haber sido un Jotita que ganaba varios partidos, pero solo eras eso, no eras un jugador de fútbol que tenías la carrera y billetera de Jefferson Farfán. ¡He ahí la gran diferencia!”, mencionó la ‘Urraca’.

Ante ello, Jazmín Pinedo le dedicó unos minutos de su programa ‘Más Espectáculos’ para responderle a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ y aseguró que Magaly Medina tiene una obsesión con el popular ‘10 de la Calle’ y por su dinero.

“¿Qué tiene que ver Jefferson Farfán?, señora, tiene una grave obsesión con el señor y con su billetera, no todas las mujeres soñamos con lo mismo, debería entenderlo. Ahora, sinceramente y después de que constantemente lo involucra o trata de dar entender que he tenido algo con él. Creo que Usted, señora Magaly, está enamorada de Jefferson farfán”, dijo en un inicio.

Asimismo, de forma irónica indicó que se lo puede presentar, pero también le pidió que le ponga un alto a sus comentarios negativos hacia ella.

“No se preocupe, cuando sea una mujer soltera, usted me avisa, armamos una reunión y se lo presento. Usted es una señora casada, párele un poquito, respete para que la respeten. Insisto, en mi opinión, yo creo que Usted está enamorada de Jefferson Farfán”, expresó.

Jazmín Pinedo asegura que Magaly Medina está enamorada de Jefferson Farfán- Perú- 25 de agosto- América TV

Los enfrentamientos entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina

Jazmín Pinedo y Magaly Medina tienen una enemistad declarada desde el 2022. Esto nació desde junio de ese año, cuando la ex de Gino Assereto entrevistó a Jefferson Farfán en su casa y fue duramente criticada por la figura de ATV. Magaly señaló que Jazmín no realizó una buena entrevista, desperdició a una de las figuras más buscadas y en lugar de ello se dedicó a coquetear con la ‘Foquita’.

“No te comportes como periodista porque no lo eres, tampoco eres comunicadora. Tampoco te comportes como fan. Por favor, era una oportunidad que Jazmín desperdició olímpicamente. Esta entrevista le quedó grande porque estaba más preocupada en buscar galán. Más preocupada que la invite a cenar, hasta hizo una apuesta y no le ligó. Se regaló con todo y lazo”, señaló Medina.

Jazmín Pinedo no se quedó callada y le recordó a Magaly cuando fue plantada por exfutbolista cuando vivía en Rusia y jugaba para el Lokomotiv. La tildó de “retrógrada” y “machista” por decirle que iba en ‘plan cazadora’. Además, indicó que su hijo Gian Marco no estaba orgulloso de ella y mencionó su pasado con sus exparejas.

“Yo no le voy a permitir a nadie y mucho menos a Usted que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y con calificativos, adjetivos horribles y repugnantes. No es la primera vez y de seguro no va a ser la última, pero que le quede bien claro, yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo”, indicó Pinedo, en ese entonces.