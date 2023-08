Funcionarios corruptos se apropiaron de S/ 24 mil millones, según Contraloría

Contralor Nelson Shack brindó declaraciones sobre el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022. | Canal N

El último miércoles 23 de agosto, la Contraloría General de la República presentó el ‘Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022′, el cual revela las regiones más afectadas por malos manejos en la función pública y la cantidad de dinero perdido a causa de ello.

“El INCO 2022 es resultado de lo que estamos haciendo en análisis de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, esto no es lo que la gente cree o lo que las encuestas dicen, se trata de data dura y pura de los sistemas de administración en el Estado. Así es como deberíamos empezar a enfocar, de una manera más objetiva, los problemas de corrupción e inconducta funcional en el Perú”, mencionó el titular de la entidad.

En declaración a los medios, el contralor general Nelson Shack reveló que el monto supera los 24 mil millones de soles, con el cual se podría haber “cerrado la brecha de pobreza de todo el Perú en un solo año”.

“Con esos S/ 24.419 millones, podríamos haber cerrado la brecha de pobreza de todo el Perú en un solo año. Esa plata no se ha esfumado, ha terminado en el bolsillo de alguien y claramente ese alguien o esos algunos no son la población que debió verse beneficiada”, aseguró el contralor.

La entidad liderada por Nelson Shack publicó las irregularidades detectadas en las entidades estatales. | Contraloría

Sobre los principales problemas detectados, el alto funcionario precisó que se derivan del presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso de montos menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributaria (UIT).

“Tenemos 76 408 casos de estos detectados en el año 2022 y que han movido más S/ 9 250 millones. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles las órdenes de servicio sabemos dónde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”, enfatizó Shack.

Asimismo, se detectó la designación de 8441 consultores, donde se gastó más de S/ 123 millones, y la existencia de proyectos que contravienen la Ley de Contrataciones del Estado. “En el caso de las presuntas irregularidades en la gestión de planillas tenemos a 600 entidades que tienen estos problemas”, puntualizó.

“Es necesario fortalecer sustancialmente las capacidades de sanción en el Estado, no solo desde la perspectiva del ejercicio sancionador de la Contraloría sino también los sistemas disciplinarios internos de las entidades y del Sistema de Justicia. Si no hay una sanción efectiva, no hay una lucha efectiva contra la corrupción”, acotó el contralor general de la República.

Hallazgos de la Contraloría General de la República en el INCO 2022.

Otra de las conclusiones es que 421 de las entidades públicas evaluadas (15%) tienen niveles por encima de los 50 puntos, de las cuales 13 presentan el nivel máximo de corrupción e inconducta funcional: Gobierno Regional de Áncash (84.1), Gobierno Regional de Piura (82.2), MTC - Provias Nacional (81.7), Gobierno Regional de Junín (81.2), Gobierno Regional de Puno (80.4), Gobierno Regional de Loreto (80.4), Municipalidad Provincial de Trujillo (78), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (77.8), Municipalidad Metropolitana de Lima (77.1), Gobierno Regional de Tumbes (76.1), Región Tumbes - Salud (75.8), Ministerio de Salud (75.5) y Gobierno Regional de Moquegua (75.2).

¿Cuáles son las regiones con mayor índice de corrupción en el Perú?

A través del Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República, se conoció que las diez principales regiones donde se presentan mayores problemas de corrupción son Callao, Loreto, Moquegua, Tacna, Piura, Tumbes, Lima Metropolitana, Junín, Arequipa y Lambayeque.

En relación con las provincias, las que presentan un nivel alto de corrupción son Maynas (Loreto), Huancayo (Junín), Piura (Piura), Huaraz (Áncash), Puno (Puno), Callao (Callao), Mariscal Nieto (Moquegua), Moyobamba (San Martín) y Chachapoyas (Amazonas).