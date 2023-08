Ángel Comizzo reveló qué jugador le dio más satisfacciones como DT en La Liga 1

El estratega Ángel Comizzo dio a entender que verá su continuidad en Municipal a penas finalice el Torneo Apertura.

Ángel Comizzo llegó al fútbol peruano en 2013 cuando tomó el mando de Universitario de Deportes. Ha dirigido a cinco clubes nacionales en diferentes momentos de su carrera, y varios jugadores pasaron bajo su dirección, pero hay uno que le generó muchas satifacciones en su estadía por la Liga 1. El DT de Atlético Grau reveló el nombre del futbolista que lo hizo sentir orgulloso sorprendiendo a todos porque no lo había dicho antes.

“Uno de los jugadores que dirigí y me ha dado mayor satisfacción es Christofer Gonzales”, aseguró el popular ‘Indio’ en entrevista con L1 Radio. Es preciso recordar que el enntrenador argentino fue vital en la carrera de ‘Canchita’ porque estuvo en sus inicios como futbolista e incluso le hizo celebrar su primer título nacional, en 2013. Y en más de una ocasión el centrocampista tuvo palabras de agradecimiento hacia Comizzo y lo tildó como su padre.

El jugador del Al-Adalah de Arabia Saudita contó una anécdota que pasó con el técnico. Confesó que fue el estratega que más lo marcó en su carrera furbolística y detalló que lo encerraba cuatro días antes del partido para que se concentre mejor cuando estaba defendiendo la camiseta ‘crema’ en la temporada 2013-2014.

Por otro lado, Comizzo destacó el buen momento que está viviendo Piero Quispe después de la polémica que protagonizó con el futbolista de 22 años. El atacante de Universitario manifestó que casi deja a Ate por culpa del DT porque no lo dejaba salir de Campo Mar durante la pandemia y eso lo hizo pasar momento muy duros lejos de su familia. Sin embargo, el técnico ya pasó la página y le deseó lo mejor en el futuro.

“Los artistas son los jugadores. Hoy Piero Quispe está en un muy buen nivel, que le vaya muy bien en su carrera”,declaró en director técnico de los ‘albos’.

Ángel Comizzo junto a Christofer Gonzales en Universitario de Deportes en la temporada 2013 y 2014.

“Hay mucho feeling con el hincha de Universitario”

Ángel Comizzo volverá a enfrentar a Universitario de Deportes este domingo 27 de agosto a las 13:00 horas en el estadio Municipal de Bernal. El técnico de Atlético Grau recordó su paso por la ‘U’ y confesó que dirigir en Ate fue uno de los momento más significativos durante su carrera. Además, aseguró que tiene buena relación con los hichas ‘cremas’ y se da cuenta de eso cuando se topa con algún fanático por la calle.

“Soy un profesional en este partido, la ‘U’ será un momento importante en mi vida. Hay mucho feeling con el hincha de Universitario. Yo hablo de lo que manifiesta el aficionado de la calle y me satisface. Me pasa aquí, en Piura, con algunos fanáticos que no solo se recuerdan del campeonato. Mi mente está enfocado en este equipo (Atlético Grau) para reforzar esta temporada y los dirigentes se comportaron de buena manera”, aseguró el DT argentino.

Los ‘albos’ están obligados a sacar un triunfo frente los ‘merengues’ porque están comprometidos con el descenso, y la única manera de salir del fondo de la tabla es sumando de a tres. Llegan con un empate encima que lograron sacar en su visita ante Sport Boys la fecha pasada. Oslimg Mora logró igualar el amrcador en los descuentos e hizo que su equipo suamara un punto en Villa El Salvador.

Mientras que el equipo de Jorge Fossati también tendrá la necesidad de reencontrarse con el triunfo después de dos fechas sin poder sumar de a tres: perdió 2-0 con ADT en Tarma y empató 1-1 con Deportivo Garcilaso en el Monumental. El técnico uruguayo no podrá contar con Edison Flores y Aldo Corzo porque salieron expulsados en el último encuentro.