“Willaq Pirqa” a los Premios Goya 2024: Ministerio de Cultura eligió cinta dirigida por César Galindo

Tráiler de "Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo". Casablanca Cine.

“Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo” fue elegida por el Ministerio de Cultura como la película que buscará representar al Perú en la 38° edición de los Premios Goya, a realizarse el sábado 10 de febrero de 2024 en Valladolid, España.

“Nuestra película quechua es elegida como representante peruana para los Premios Goya 2024. Estamos felices de compartir esta linda noticia con nuestros miles de espectadores que vieron la película, aplaudieron cada función y la abrazaron con tanto cariño, que se convirtieron en el Sistu de nuestra historia y querían que sus seres queridos vayan al cine para ver la película con sus propios ojos y tener la misma experiencia, reír, llorar, cuestionarse, reflexionar”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

Como se recuerda, la cinta dirigida por César Galindo causó sensación en el Festival de Cine de Lima y ganó tres premios: Premio del Público a Mejor Película, Premio del Jurado del Ministerio de Cultura a Mejor Película Peruana y Premio de la Comunidad PUCP a Mejor Película “Hecho en el Perú”.

Te puede interesar: Ministerio de Cultura anunció qué películas peruanas podrían representar al Perú en los Premios Oscar 2024

“Nos alegra mucho que nuestra película haya conectado tanto con los corazones y las emociones de los que la vieron, que nos haya conectado como peruanos y que, durante 90 minutos, haya acortado las distancias geográficas y culturales para mirarnos de manera horizontal”, se lee el breve comunicado difundido en redes sociales.

“Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo” fue nominada a Mejor película peruana de ficción

¿Qué otras películas postularon?

El pasado 18 de agosto, el Ministerio de Cultura anunció cuáles fueron las seis películas preseleccionadas para representar al Perú en la próxima edición de los Premios Goya.

Te puede interesar: Las series que están de moda en Netflix Perú este día

“Soltera Codiciada 2″, “La Pampa”, “La erección de Toribio Bardelli”, “Tiempos futuros” y “Reinas sin corona” fueron las otras competidoras, pero “Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo” logró superarlas.

Cabe señalar que las películas ya mencionadas aún deben pasar por un proceso de pre-nominación para llegar a los Premios Goya.

César Galindo, director de “Willaq Pirqa”: “Siempre soñé con ver un largometraje en quechua”

En el 2017, el cineasta César Galindo tuvo la idea de contar la historia de Sistu, un curioso niño que descubre la magia del cine en una comunidad alejada de los Andes. Admitió que no esperó que la cinta fuera tan bien recibida en el Festival de Cine de Lima

Te puede interesar: Vanessa López revela audios de Tomate Barraza reclamando su ingreso a la ‘La Casa de Magaly’: “¿Te vas a encerrar?”

“Me sorprendió, realmente, sentir los aplausos del público. Cuando me llamaron para recibir los premios, yo pensé que no era cierto. No me lo esperaba. Fue bastante emocionante porque es un trabajo que lleva años, el de poner el cine en quechua. Fue muy gratificante para mí. Siempre soñé con algún día ver un largometraje en quechua, eliminando todas las palabras en español”, comentó a Infobae.

‘Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo’ se estrena el 8 de diciembre.

Reseña de Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo

Sistu y su pequeña comunidad en los Andes descubren la magia del cine. Este encuentro causa un gran revuelo en la comunidad, pero - además - los confronta con su cultura y pone en evidencia sus limitaciones para entender y leer castellano.

Como solución eligen a Sistu para que todas las semanas vaya al pueblo a ver una película y la cuente a todos en la plaza. Un día encuentra vacío el canchón, el cine se ha ido… La ilusión de Sistu por contar la historia semanal a la gente que lo espera, hace que cree su propio cine, con sus propios actores, con su propia cultura y en su propio idioma.