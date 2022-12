César Galindo, director de “Willaq Pirqa”: “Siempre soñé con ver un largometraje en quechua”

Tráiler de "Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo". Casablanca Cine.

En el 2017, el cineasta César Galindo tuvo la idea de contar la historia de Sistu, un curioso niño que descubre la magia del cine en una comunidad alejada de los Andes. “Quería que fuera un largometraje, enteramente, en quechua”, nos señala. Han pasado cinco años desde entonces, y este jueves 8 de diciembre, su sueño se hará realidad porque “Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo” llegará a las salas nacionales.

La cinta causó sensación en el Festival de Cine de Lima, logrando ganar tres importantes premios: Premio del Público a Mejor Película, Premio del Jurado del Ministerio de Cultura a Mejor Película Peruana y Premio de la Comunidad PUCP a Mejor Película “Hecho en el Perú”. Aplausos, elogios y miradas de aliento fue todo lo que recibió Galindo esa tarde, quien espera conmover a grandes y chicos con su película.

César, ¿esperabas que la cinta fuera tan bien recibida en el Festival de Cine de Lima?

Nunca. Me sorprendió, realmente, sentir los aplausos del público. Cuando me llamaron para recibir los premios, yo pensé que no era cierto. No me lo esperaba. Fue bastante emocionante porque es un trabajo que lleva años, el de poner el cine en quechua. Fue muy gratificante para mí. Siempre soñé con algún día ver un largometraje en quechua, eliminando todas las palabras en español.

De todas las reacciones, ¿qué fue lo que más te impactó?

Para mí, fue una tremenda sorpresa ver a jóvenes muy interesados en la historia. Ese día yo concedí algunas entrevistas, ya sea para sus trabajados de universidad o canales digitales. Me sorprendió ver que estuvieran tan interesados. Y eso me alegra, creo que necesitamos que en nuestra sociedad haya un diferente paradigma. Necesitamos héroes indios. No por afán de eliminar lo criollo, pero tenemos una diversidad tan rica y debemos aprovecharla. No somos Lima, somos diferentes rostros.

“Willaq Pirqa" llega a las salas nacionales este jueves 8 de diciembre.

Se cree que el público juvenil prefieren cintas más comerciales, y no precisamente en quechua…

Lo que pasa es que los jóvenes están perdiendo el quechua por vergüenza. El problema es que, en general, los padres no quieren que sus hijos hablen su idioma porque saben que eso es un impedimento para ser aceptados en la sociedad. Muchos jóvenes lo están perdiendo porque no hay ningún estímulo.

¿Qué tan complicado es encontrar actores quechua hablantes?

Es muy difícil encontrar actores que hablen quechua. Por ejemplo, nosotros hicimos el casting en Cusco. Allí nos encontramos con Victor Acurio, que es un tremendo talento. En un primer encuentro con él podía apreciar sus cualidades como actor. Él podía recitar en quechua y en español, domina bien los dos idiomas. Es un niño muy inteligente, se conocía todos los diálogos e incluso ayudaba a los demás. Pero sí, hubo mucha dificultad para encontrar actores, sobre todo niños.

Víctor Acurio interpretó a Sistu en “Willaq Pirqa”. Actualmente, el actor tiene 17 años.

¿Cómo aprendió a hablar quechua?, ¿y cómo esto influyó en su carrera?

Nací en Lima, pero por suerte me dejaron con mi abuela en Cusco. Viví en la sierra hasta la edad de 10 años, he sido bilingüe. Ese ha sido el mejor regalo para mí. Ahí tenía un amigo que se llamaba Sistu, jugaba conmigo, hablaba mucho con él. Sistu representa el peruano del campo, por eso en todos mis historias que escribo siempre hay un Sistu. Es una metáfora. Deseo que mi cultura ancestral sea eterna.

En la cinta, Sistu y la comunidad quedan asombrados con el séptimo arte. ¿Es común que suceda esto en estos pueblos?

Mira, hace 20 años estuve con mis hijos en una comunidad alejada. No existía la televisión. Para ellos, el cine y la tele eran lo máximo. Incluso, la comunidad que nos acogió nos pidió un televisor como regalo de agradecimiento. Ahí me di cuenta de la curiosidad por lo desconocido, la fascinación por algo nuevo.

Es arquitecto de profesión y cuenta con un doctorado en urbanismo, ¿cómo llegó al cine a su vida?

Para mi abuela era importante que yo tuviera un terno y una máquina de escribir, esa era su visión. Yo estudié Arquitectura porque nadie se podía dar el lujo de financiar mis estudios si quería ser poeta o filósofo. ¿Director de cine? Menos. Era inalcanzable. Pero vi un taller sobre el proceso del cine, así que siempre tuve en mente hacer eso, pero no en el Perú. Cuando terminé mi carrera de arquitectura, le dije a mi abuela que el diploma era suyo. Me fui a París a hacer el doctorado en urbanismo, pero paralelamente estudié Cine, todo teórico. Allí me compré una grabadora y así andaba por el país, ofreciendo mis servicios de sonidista. No era muy bueno, pero todos sabían que había un peruano con el sueño de ser director de cine.

César Galindo ha dirigido cortos y largometrajes documentales y de ficción, entre ellos Gringa (2014) y el documental El señor de los Andes (2014).

Algunos dirían que empezó algo tarde…

Para mí el Perú es redescubrir el cine y volver a nacer. Siempre digo, soy un nuevo nacido con muchos años de experiencia. Estoy haciendo las cosas que siempre soñé y las haré hasta que me muera. Como dice Mario Vargas Llosa, para seguir escribiendo toda la vida tienes que pensar que eres eterno, así puedes escribir hasta el último día. Mi ambición es esa: hacer cine hasta que mis labios no puedan decir acción.

¿Por qué “Willaq Pirqa” demoró tantos años en estrenarse?

Eso lo maneja la productora. En realidad, fue un proceso largo por la pandemia, eso lo retrasó sobre todo. Se iba a estrenar antes de la pandemia, pero vino y se tuvo que hacer todo virtual.

“Willaq Pirqa” significa en quechua “pared que habla". La cinta fue filmada en Cusco por el cineasta ayacuchano César Galindo.

¿En qué nuevos proyectos los veremos a futuro?

Estoy dando los últimos toques a una película, también en quechua, con Magaly Solier. Es sobre una niña que quiere ser danzante de tijera. Se llama ‘La hija de la luna’. También estoy escribiendo otra historia, se llama ‘El vuelo del cóndor’. Habla sobre un cóndor que baja a la tierra y se convierte en mujer, le gusta la música lírica.

¿También incluirá personajes que le recuerdan a Sistu, su amigo de la infancia?

Sí, en la película que acabo de hacer uno de los personajes es Sistu. El personaje principal es una niña, pero uno de sus amigos se llama así. Y en el nuevo texto, al joven que se quiere llevar probablemente se llame Sistu.

