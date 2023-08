Adriana Lúcar reveló por qué no juega en la selección peruana

Adriana Lúcar se mantiene alejada de la selección peruana femenina (Instagram)

Adriana Lúcar lleva un largo tiempo alejada de la selección peruana de Perú y esto no va a cambiar tan fácilmente. La futbolista de Alianza Lima, con 31 años, se mantiene firme en su decisión de no jugar por la ‘bicolor’ y recientemente expuso todos sus motivos.

En la previa de la final femenina entre su equipo y Universitario de Deportes, la goleadora ‘íntima’ compareció ante los medios de comunicación y reveló que ya tuvo un acercamiento con la actual seleccionadora de la ‘blanquirroja’, Emily Lima, pero declinó a la oferta de ser incluida en sus convocatorias.

“He conversado un par de veces con Emily, pero por ahora mi respuesta es la misma (no). Lo ven como engreimiento o como mil cosas más, pero mi motivo real es que yo necesito ver que realmente se quiera trabajar por el fútbol femenino en el Perú y no es así”, señaló Lúcar.

“Es fácil juntar dos veces al año a 20 chicas para que vayan a jugar la fecha FIFA a otro país, pero sin darles lo que necesitan para que vayan preparadas. Lo que yo quiero es competir y para competir tiene que haber una preparación y compromiso de la Federación de querer ayudarnos a mejorar”, añadió.

Adriana Lúcar y sus motivos por las que prefiere no jugar a la selección peruana (DSports)

En ese contexto, la delantera de Alianza Lima habló sobre el retroceso que ha significado el hecho de que clubes como Sporting Cristal o Universitario no le hayan dado las facilidades a su equipo femenino de jugar en el campo principal en la reciente ronda de la Liga Femenina 2023.

“Hace poco en el hexagonal final se jugó en la Florida y en Campo Mar. Entonces, el hecho de ir a jugar en una cancha donde entrenas cuando esto ya venía creciendo y ya se podía ir a un estadio con la hinchada viéndote... es un retroceso para nosotras. Sí, Sporting Cristal y la ‘U’ dicen que están comprometidos y tiene un buen equipo y todo. Pero al momento de darle esa visibilidad al fútbol femenino, a su equipo, no se la da”, apuntó en la conferencia de prensa.

“Estas cosas para mí son importantes, porque a mí me demuestra si quieres o no quieres trabajar por el fútbol femenino. Esto me hace pensar y decir ‘pucha, ¿para qué voy a ir? ¿para que vaya a jugar sin una buena preparación a la Copa América?’ No hay compromiso. Nosotros necesitamos mejorar, mucha preparación y el apoyo de la Federación”, agregó.

Adriana Lúcar es la goleadora de Alianza Lima (Instagram)

Crítica a la FPF

Adriana Lúcar continuó exponiendo todos sus argumentos y realizó diversas críticas a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por no hacer lo necesario para que la rama femenina se termine de consolidar en el balompié nacional y deje de ser una disciplina amateur.

“El fútbol femenino a nivel mundial ya ha crecido muchísimo. El fútbol femenino ha llegado y no se va a ir. Muestra de ello es el Mundial que acabamos de tener. Pero aquí en la Federación es visto como un deporte en desarrollo, todavía no como un deporte profesional. Y yo no quiero que el Perú se queda atrás, por eso tenemos que exigirle a la Federación que se hagan varios cambios, que se trabaje e implementen nuevas cosas, que el campeonato sea más largo...”, protestó.

De la misma manera, la goleadora de Alianza Lima hizo hincapié en el mal estado de algunas canchas en las que las jugadoras muchas veces se exponen durante el torneo local. Para evitar que cualquiera pueda salir lesionada por este motivo, Adriana exhortó a la FPF definir en qué campos se pueden jugar y en cuáles no.

“Fuimos a Iquitos y jugamos en una cancha que era imposible jugar. Encima te hacen jugar a las 7 de la noche cuando no hay luz o la iluminación es bajísima. Y dicen ‘pero aquí también juegan Copa Perú hasta en canchas peores’. Y entonces, ¿Qué hacemos? ¿Todos jugamos en canchas horribles? No pues, la idea es que alcemos la voz para que esto mejore y el próximo año pueda ir alguien de la Federación donde tengamos que jugar y revise si la cancha está en óptimas condiciones o no”, dijo.

Adriana Lúcar no viste los colores de la selección peruana desde el 2021 (Instagram)

Por último, Lúcar concluyó su postura, dejando entrever que sí volverá a vestir los colores de la selección cuando la FPF se ponga manos a la obra en los temas que ha expuesto. Ella necesita ver un compromiso real para que acepte ser convocada como lo hizo por última vez en el 2021.

“Yo todo lo que pido es para que el fútbol femenino crezca para que haya más apoyo y la Federación se ponga la mano al pecho y diga ‘ya, vamos a trabajar por el fútbol femenino’. Pero si no quieren hacerlo, ¿por qué yo sí tengo que ir a la selección y comerme todo lo que tengo que comer para luego ir a competir cuando no nos dieron la preparación adecuada y no nos dieron un campeonato bueno donde se pueda mejorar?”, comentó.

“Hasta que esto no mejore, yo voy a seguir en la misma postura esperando que esto cambie y teniendo la fe de que quizás el próximo año el campeonato sea mejor, que pueda ser otra vez televisado. Hemos perdido muchísimo con esto. Entiendo los temas que la FPF pueda tener con Movistar, pero las chicas que hemos estado en el 2021 y 2022 sabemos que la televisión ha aportado al crecimiento del fútbol femenino. Tiene que volver”, sentenció.