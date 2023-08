Dónde ver Boca Juniors vs Racing en Perú, con Luis Advíncula, por cuartos ida de Copa Libertadores 2023

Boca Juniors de Luis Advíncula se enfrentará a Racing Club por los cuartos de final de Copa Libertadores 2023. (Getty)

Boca Juniors afrontará el primer partido ante Racing por los cuartos de final en casa por la Copa Libertadores 2023. El equipo del peruano Luis Advíncula chocará ante la ‘academia’ hoy miércoles 23 de agosto desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, la cual lucirá abarrotada tras venderse todas las entradas.

Los ‘xeneizes’ accedieron a esta fase del torneo de Conmebol luego de una definición por penales ante Nacional de Uruguay de infarto (4-2). Mientras que el conjunto dirigido por Fernando Gago le dio vuelta a su llave ante Atlético Nacional de Colombia (5-4) y logró meterse entre los ocho mejores de la región.

Será un duelo entre conjuntos que se conocen muy bien. En este año ya se enfrentaron por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina, exactamente el 29 de abril. Dicho compromiso terminó en victoria de los ‘azul y oro’ (3-1) con goles de Martín Payero, Pol Fernández y Miguel Merentiel.

¿Advíncula será titular?

El técnico Jorge Almirón aún no define su once para enfrentar a Racing. Hoy, en la última sesión de entrenamiento, no paró ningún equipo y todo hace indicar que lo dará mañana a pocas horas del partido. Y es que el entrenador de 52 años quiere mantener bajo siete llaves a sus jugadores titulares y no dar ventaja a su rival.

“Hay algunos jugadores que hablan con Almirón y de a poquitos le va confirmando quienes juegan, pero les tiene hasta prohibido de decirles a los familiares quienes juegan. Esto va a ocurrir mañana al mediodía”, fue lo que dijo un reportero de ESPN en el programa Fútbol 12.

Asimismo, los periodistas argentinos se refirieron a la posibilidad de la presencia del ‘Rayo’ en la alineación inicial. “Una de las dudas es el lateral derecho. Advíncula va a ser titular, el tema es si va a ser el lateral derecho o tiene que elegir entre Weigandt o Blondel”. Lo cierto es que el chinchano aparece en la lista de convocados para el importante juego copero.

“El ‘5′ no lo tengo claro, si va a ser ‘Pol’ Fernández o Campuzano. Otra duda es quién acompañará a Edinson Cavani, siempre y cuando esté bien. El plan era Merentiel y Barco, pero el presente del ‘Changuito’ Zeballos hace pensar que no lo puedes dejar en el banco”, finalizó.

Cabe resaltar que Luis Advíncula no fue considerado en la victoria ante Platense en el debut por la Copa de la Liga 2023. El estratega Almirón, en conferencia de prensa, explicó el motivo de su ausencia y de otros futbolistas que venían siendo titulares en su equipo.

Periodistas de ESPN hablan de la titularidad de Luis Advíncula en Boca Juniors vs Racing.

Horarios del Boca Juniors vs Racing

Este cotejo iniciará a las 19:30 horas de Perú, al igual que Ecuador y Colombia. Respecto a otros países de Sudamérica, arrancará a las 20:30 horas en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Chile, mientras que a las 21:30 horas de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canales que transmitirán Boca Juniors vs Racing

Conmebol, a través de sus redes sociales, confirmó los canales que pasarán este gran duelo por Copa Libertadores, en total serán cinco. ESPN, Fox Sports, Pluto TV, Telefe y Star+ transmitirán este partido. Asimismo, podrás enterarte por Infobae, el cual realizará el minuto a minuto con todos los detalles, incidencias y goles del primer choque de la llave.

Canales que pasarán el Boca Juniors vs Racing por Copa Libertadores.

Partido de vuelta entre Boca y Racing por Copa Libertadores

El club de La Ribera y la ‘academia’ definirán la llave el próximo miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el Estadio Presidente Peron, más conocido como El Cilindro. Cabe agregar que el ganador de este enfrentamiento se medirá ante el vencedor del Deportivo Pereira vs Palmeiras en semifinales.