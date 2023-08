Hildebrandt al presidente del PJ: “Su ‘Bukele’ peruano lo primero que hará es darle una patada en las posaderas”

El periodista César Hildebrandt criticó duramente al presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, luego de que este último pusiera al Gobierno de Nayib Bukele como un ejemplo en la lucha contra la delincuencia.

“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo Arévalo Vela durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.

En respuesta, en su podcast semanal, Hildebrandt hizo mención de que el régimen de Bukele ha sobrepasado “todas las expectativas aún extremas de la ultraderecha salvadoreña y ha borrado por completo todos los debidos procesos y todas las legalidades”.

“Ya no digo los garantismos porque es una palabra inaplicable en El Salvador. Y resulta que Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, admira a Bukele. Está esperando un Bukele. No se preocupe su ‘Bukele’ se está creando. Lo están haciendo de a pocos: un brazo por acá, una ‘bemba’ por allá, ojos, orejas muy grandes. Va a haber. Su ‘Bukele’ lo va a impresionar, doctor Arévalo. Lo primero que va a hacer el ‘Bukele’ peruano es darle una pata en las posaderas porque no va a haber un Poder Judicial que respalde derechos”, aseveró Hildebrandt.

Para Javier Arévalo, el Gobierno de Bukele es un ejemplo en lucha contra la delincuencia

“Los sectores conservadores quieren un Milei, si no se puede porque es mucho pedir, entonces, un Bukele. Porque, claro, con Bukele la cosa está ganada. De algún modo, se abren las puertas de todas las arbitrariedades. Que lo diga el presidente del Poder Judicial tiene su ironía. ‘La inseguridad nos ha vencido’, dice el presidente de PJ. ‘Ha implantado el terror, ¡un Bukele por favor!’. O sea, la ‘chaveta’, el juicio acelerado”, agregó el hombre de prensa.

Bukele intervino la Corte Suprema de El Salvador

Un evento grave que parece omitir el presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, es la destitución arbitraria del presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y otros cuatro magistrados en 2021.

Una vez que se instaló la nueva Asamblea Legislativa en 2021, donde el oficialismo logró 56 de los 84 escaños, se procedió a votar la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema —equivalente al Tribunal Constitucional de Perú— por oponerse a medidas dispuestas por el Gobierno de Bukele durante la emergencia sanitaria por la epidemia de la Covid-19.

Pese a que antes de la votación la referida sala declaró inconstitucional el actuar de la Asamblea Legislativa, los diputados continuaron con la remoción abusiva de Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

Diputados oficialistas destituyeron a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general.

Luego, la Asamblea tomó juramento a los nuevos magistrados. Con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la nueva Sala de lo Constitucional emitió un fallo que habilita a Nayib Bukele a reelegirse, pese a que años antes se prohibió que un presidente pueda volver a postular en un lapso de 10 años tras dejar el puesto.

Otra decisión criticada por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador fue la destitución del fiscal general Raúl Melara, quien investigaba las negociaciones entre el Gobierno de Bukele y la organización terrorista Mara Salvatrucha (MS-13) para reducir homicidios y favores electorales a cambio de privilegios, según reveló el periódico digital El Faro.

Justamente, El Faro tuvo que mudar toda su estructura legal y administrativa a Costa Rica luego de que el Gobierno de Bukele los acusara de evasión de impuestos. Incluso se les imputó supuesto lavado de activos.