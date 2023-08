Murió Javier Temple, emblema de la comunidad LGBTI+ y pionero de la transformación en el Perú

Murió Javier Temple. (Composición: Infobae)

Hoy, 20 de agosto, falleció en horas de la tarde, el señor Javier Temple, quien fue reconocido como un pionero en la transformación en el Perú. Su legado perdurará a lo largo del tiempo. Su papel principal en la destacada película ‘Anastasha’, que continúa siendo analizada en diversas universidades alrededor del mundo, lo convierte en un ícono clásico cuya influencia persiste.

Te puede interesar: Gabriel Lazo, tres años de pugna por el derecho a la identidad y la urgencia de una ley trans

Las diversas plataformas de redes sociales de la comunidad LGBTI+ transmitieron la noticia de su inesperado fallecimiento. En dichos mensajes se expresó tristeza por la pérdida de Javier, quien fue reconocido como el pionero del transformismo en nuestro país. Además, se enfatizó su papel destacado en la película emblemática “Anastasha”. Aunque haya partido ‘La madre de todas las divas’, su legado continuará vivo y su memoria nunca se desvanecerá.

“QEPD Javier Temple. Considerada la primera transformista del Perú: Javier Temple. Clasic diva, fue protagonista de la película de culto Anastasha, que hoy en día sigue siendo estudiada en varias universidades del mundo. Inmortal, siempre será recordada”, se lee en la publicación del fan club de ‘RuPaul’s Drag Race Perú' en Twitter.

Te puede interesar: La Justicia de Venezuela sobreseyó la causa de 30 de los 33 detenidos en un local LGBTI

Aunque aún no se ha revelado la causa de la muerte del artista nacional, se tiene información de que recientemente superó con éxito una cirugía de cadera. Su impacto perdurable en la comunidad LGBTQ+ es innegable. Descansa en paz.

Murió Javier Temple (Captura: @RPDR_Peru)

Ernesto Pimentel lamentó la muerte de Javier Temple

El conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’, Ernesto Pimentel, se pronunció en su cuenta de Instagram sobre la muerte del reconocido Javier Temple. En dicho mensaje, la popular ‘Chola Chabuca‘ rinde un merecido homenaje y reconoce la influencia positiva que Javier tuvo en su vida.

Te puede interesar: Samahara Lobatón busca asesoría legal en abogado de Melissa Paredes para enfrentar disputa contra Youna

“Gracias por ser tan único y genial. Gracias por tu luz y nuestra amista. Eterno, Javier Temple”, se lee en la historia de Instagram compartida por Pimentel, donde se puede leer un mensaje que resalta la profunda amistad que compartieron, acompañado de una foto nostálgica del pasado.

Murió Javier Temple. (Captura: @lacholachabuca)

Javier Temple confesó como lidió con la homofobia en un Perú conservador

En el mes de julio, Infobae Perú tuvo la oportunidad de tener una última entrevista reveladora con el artista Javier Temple. En esta conversación, Temple compartió detalles de su experiencia al confrontar la homofobia en un contexto conservador en el Perú. Además, también relató cómo logró mantenerse a salvo de la propagación del coronavirus en medio de la pandemia.

“La pandemia no me afectó mucho. Nunca me dio el famoso virus. Yo hace tiempo ya vivía un poco apartado de todo, por eso no me afectó el no salir, el no tener contacto con la gente. Tampoco estuve tan expuesto. Lo que me sigue causando gracia es la reacción de la gente aún hoy”, reveló Javier en aquella oportunidad.

En este contexto, él reconoce un cambio significativo en la aceptación de la comunidad gay en la sociedad de Lima. Sin embargo, es consciente de que aún hay un largo camino por recorrer para lograr mejoras sustanciales.

Gracias a su experiencia y sus shows previos, gradualmente se ganó el apodo de ‘La madre de todas las divas’. Esto podría deberse a que muchas travestis y drags encontraron en él una inspiración para seguir sus propios caminos, aunque Temple recibe este título con modestia.

“Me parece muy gracioso cuando me llaman así. A estas alturas soy uno de los pocos sobrevivientes de esa época. No hay necesidad de decir que yo no me dediqué a ser vedette; las verdaderas vedettes fueron Coco Marusix, Naamin Timoyco o Jossie Tassi, quienes eran sensacionales. Yo me dediqué a otra cosa”, señaló el 21 de julio del 2023.