Exdirector de Reconstrucción con Cambios cobraba coimas para pagar defensa de Pedro Castillo, según fiscalía

De acuerdo a un colaborador eficaz, el exfuncionario otorgaba millonarias obras a cambio de coimas destinadas a pagar la defensa legal de expresidente Pedro Castillo.

Cada vez son más los nexos corruptos que alcanzan al expresidente vacado Pedro Castillo. A Geiner Alvarado, Alejandro Sánchez Sánchez y Salatiel Marrufo, sindicados como parte de “Los Operadores de la Reconstrucción” se le suma Robert López López, exdirector de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

De acuerdo al testimonio de Marrufo y otro colaborador eficaz, López López, “de manera concertada y coordinada con los demás miembros de la misma empresa criminal, habría cumplido el rol de dar viabilidad de los expedientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas -MEF, a través del director de intervenciones en el sector de Educación de la ARCC; para la autorización de las transferencias de partidas presupuestales del sector público para el Año Fiscal 2022 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; específicamente para la Municipalidad Distrital de la Unión - Piura”.

“A cambio de ese apoyo, habría recibido sumas de dinero en proporción al valor de cada obra, favoreciendo así el provecho económico de la organización criminal, pues tendría una directiva expresa del expremier Aníbal Torres de hacer fondos de dinero para los problemas judiciales del expresidente; y, para el cobro de dinero se habría designado al investigado Mario Felipe Jair Espinoza Torres como asesor III de la Dirección Ejecutivo de la ARCC, con el propósito de concretar su actuar criminal”, menciona el acta al que accedió Contracorriente.

Exfuncionario sindicado como parte del grupo cercano al expresidente Pedro Castillo. | Reconstrucción con Cambios

Consultados por el tema, el exjefe del Gabinete Ministerial evitó dar declaraciones al tratarse de Willax; mientras que el presunto beneficiado, el abogado Benji Espinoza, descartó que su remuneración haya sido producto de dinero ilícito. “A mí no ha venido ningún sol manchado de corrupción, te lo aseguro”, indicó y aseveró que no ha conocido a ningún miembro de la organización criminal ni ha hablado con Aníbal torres sobre el tema y agregó que su “defensa no ha sido una económica, sino histórica”.

Otros cuestionamientos de Robert López López

Al exfuncionario también estuvo en el ojo público al conocerse que su esposa, Margory Goicochea, fue contratada en tres entidades estatales: el Programa Agua Segura Para Lima y Callao (PASLC), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) e Indecopi, por un total de 70 mil soles, de acuerdo a El Comercio.

Las dos primeras instancias mencionadas están adscritas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la tercera a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por si no fuera poco, también obtuvo una orden de servicio por la suma de 10 mil soles en el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), presidida en ese momento por el excongresista José Maslucán.

Además, durante su gestión en la ARCC, contrató a Sheyla Fernández, novia del sobrino del expresidente Pedro Castillo. La universitaria que entonces cursaba el segundo ciclo de la carrera de Administración debía apoyar en el ordenamiento, clasificación y digitalización de documentos por 120 días por el que se le pagaría 10 mil soles.

Joven de 18 años sería novia de sobrino del mandatario peruano.

A ello se le suma que, entre los recursos asignados a la entidad, algunos fueron destinados a frivolidades como la compra de frutos secos, aceitunas, entre otros; y un curso básico de inglés personalizado por el costo de S/ 16.115.

¿Cómo llegó al Estado?

De acuerdo a la Fiscalía, Robert López López llegó por propuesta del dueño de la casa de Sarratea para la presidencia de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Sin embargo, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) advirtió que no cumplía con los requisitos establecidos, por lo que, el 24 de diciembre de 2021, lo designaron gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete.

Diez días después, hubo un cambio de opinión y asumió la dirección ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Cuatro meses más tarde, fue designado como flamante director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, desde donde se habría gestado la red criminal por la que se encuentra detenido preliminarmente por diez días.