Benji Espinoza desmiente a Pedro Castillo y afirma que detención es legítima: “No se puede considerar como un secuestro”

Para Benji Espinoza, exabogado de Pedro Castillo, no hay secuestro ya que la decisión judicial justifica la privación de libertad. | RPP

El exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, rechazó las expresiones del expresidente en su intento de victimizarse al asegurar que se encuentra “secuestrado” en el Penal de Barbadillo durante su última audiencia. La exdefensa legal de Castillo Terrones se presentó en una entrevista para explicar los pormenores del caso del cual dejó de ser su representante legal.

Te puede interesar: Ministro del Interior llama ‘absurdo’ a intento de victimización de Pedro Castillo: “No está secuestrado”

“Esto no es así. De hecho, la cláusula de secuestro, que se encuentra tipificada como un delito en el código penal, establece que hay secuestro cuando existe una privación injustificada de la libertad. En este caso, la justificación radica en las decisiones tomadas por los jueces”, mencionó el letrado en diálogo con RPP Noticias.

Para Benji Espinoza, el expresidente recurrió a la expresión de secuestro porque se siente “afligido”. Sin embargo, enfatizó que la detención preventiva es justificada debido a que se está siguiendo un proceso penal dentro del marco de la ley.

Te puede interesar: De aliado presidencial a apoderarse de terrenos ajenos: Zamir Villaverde es señalado por usurpación y abuso de autoridad

“Mientras no se revierta esa decisión, esta sigue siendo válida y, por lo tanto, no se puede considerar como un secuestro. Entiendo que naturalmente puede haber malestar y aflicción por parte de la persona privada de libertad, tras las barras y las rejas, pero es definitivamente infundado aceptar la expresión de secuestro en esta situación”, indicó el último viernes.

Por otro lado, el letrado volvió a insistir con que el expresidente no cometió un delito el pasado 07 de diciembre del 2022 cuando intentó cerrar el Congreso de la República, establecer un gobierno excepción, entre otros mandatos dados a conocer en su último mensaje a la nación. Para el abogado, el profesor chotano no dio ni intentó dar un golpe de Estado por lo que no configura como delito de rebelión, solo “una falta grave a la Constitución”.

Te puede interesar: Sada Goray cobró más de 2,7 millones de soles de intereses del Estado que estaban destinados a los fideocomisos de sus proyectos

“La conducta que se le imputa es atípica, es decir, que tal como está redactado nuestro Código Penal y si este no cambia, cuando ocurran las circunstancias que se dio con Castillo, lo que hubo fue una violación flagrante a la Constitución, pero no hay delito”, mencionó Benji Espinoza.

En esa línea, el exabogado quien dijo que dejó de representar a Pedro Castillo cuando el exmandatario se alejó de los principios constitucionales, según sus propias palabras, aclaró que no hubo una ejecución real de “alzarse en armas”, lo cual es necesario para considerarlo como un intento de rebelión.

“La constitución tiene unas cláusulas abiertas que pueden ser violadas y no es tan estricta para establecer en qué caso eso que viola necesariamente se convierta en un delito... Para el caso de rebelión nuestro legislador ha pensado que solo se comete esto aquel que se alza en armas y ello tiene una expresión semántica conocido por todos: tienes que agarrar armamento y por lo menos intentar hacerlo”, añadió.

Finalmente, el abogado estuvo de acuerdo con la medida judicial de levantar el secreto de comunicaciones y bancario de Pedro Castillo. Según sus palabras, esta medida permitirá conocer las coordinaciones del exmandatario tanto antes como después del 7 de diciembre.

“Me parece absolutamente lógico saber qué coordinaciones tuvo Castillo antes y después del 7 de diciembre. Con quiénes se comunicó, dónde estaba cuando se comunicó, cuánto tiempo duraron las comunicaciones. Para eso sirve [el levantamiento secreto de comunicaciones]. El levantamiento secreto bancario, básicamente apunta para ver si hay depósitos y si hay justificación entre sus egresos e ingresos”, añadió.

¿Qué dijo Pedro Castillo?

Durante su última audiencia judicial, Pedro Castillo acusó a la Fiscalía de colaborar de manera eficaz con el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte.

Pedro Castillo sostiene que está secuestrado y no tiene comunicación con su familia | Justicia TV

“Estoy acá 7 meses secuestrado y no me dejan tener una comunicación con mis hijos y padres, pueden quitarme la libertad pero no el derecho a comunicarme. Hay una tortura contra mis hijos y mis padres ancianos, se han construido colaboradores eficaces y me convenzo de que hay una alianza entre el Congreso y los medios de comunicación”, dijo el expresidente.