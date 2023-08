Rubén Tuesta, el peruano más seguido de YouTube: su verdad acerca de acusaciones de plagio y los posibles problemas legales por imitar a ‘Quico’

Rubén Tuesta es el youtuber peruano más seguido de la red. En TikTok, tiene más de 33 millones de 'followers'. Instagram/@rubentuestaok

Cuando Rubén Tuesta dejó su natal Chiclayo para mudarse a Argentina, jamás imaginó que terminaría siendo una megaestrella de Internet. Ni que su fama lo llevaría a viajar por el mundo entero. Tampoco que su nombre sería blanco de fuertes críticas, y de hasta burlas. Pero ese es el precio que debe pagar por ser el peruano más seguido de YouTube y el ganador de una importante estatuilla de los TikTok Awards 2023.

Desde pequeño, Rubén Alexis Tuesta Saldaña demostró inclinación por las artes escénicas, siendo el único de sus amigos en pedir un micrófono o unos zapatos de payaso por Navidad; nunca un juguete. Cuando creció, su capacidad de imitar a diferentes personalidades de la televisión se puso a prueba cuando el programa ‘Fútbol en América’ le dio vitrina en una transmisión en vivo.

Antes de mudarse a Argentina, Rubén Tuesta hizo su primera aparición en la TV peruana a los 16 años. Fútbol en América / América TV

El creador de contenido, con apenas 16 años, imitó a la perfección a ‘Quico’, personaje de la serie cómica mexicana ‘El Chavo del 8′, que es interpretado en la vida real por Carlos Villagrán. El público que lo acompañaba explotó en risas y fue allí que Rubén Tuesta se dio cuenta de que era bueno en lo que hacía. Sin embargo, aún no estaba convencido de ello.

En 2017, se le dio la oportunidad de estudiar Comunicación Social en Argentina. Aunque el creador de contenido accedió por la presión, se dio cuenta en el camino que dicha carrera no lo llenaba. En lugar de volver a Chiclayo, se quedó en un país desconocido para él y arriesgó todo lo que tenía por su sueño de vivir de los aplausos del público.

“Acá hay muchas posibilidades de actuar, tanto en teatro como cine, hay muchas productoras. Me metí a obras teatrales independientes. Cuando le dije a mis papás que quería ser actor, no lo podían creer, decían que eso no daba (dinero). Es el temor de todo padre de no querer ver al hijo fracasar en la vida, pero yo confiaba en mí”, mencionó a la prensa.

Rubén Tuesta se volvió popular en redes sociales por su imitación de 'Quico' de 'El Chavo del 8'. TikTok/@rubentuestaok

El ‘Quico’ más famoso de Internet

Cuando las puertas del teatro se cerraron debido a la pandemia del COVID-19, Rubén Tuesta se vio en la obligación de buscar una manera creativa de generar dinero. Facebook, YouTube y Twitter estaban saturados, por lo que centró su atención en una nueva plataforma: TikTok. Allí inició imitando dibujos animados, como Homero Simpson y Mickey Mouse, pero fue ‘Quico’ el personaje que le dio la popularidad que tanto anhelaba.

Tras su éxito en la app china, siguió con YouTube. Rápidamente, se volvió el ‘rey’ de las redes sociales. Sumando ambas plataformas, Rubén Tuesta acumula más de 40 millones de suscriptores y es conocido en la red como el ‘Quico argentino’ debido a su marcado acento rioplatense. Sin embargo, a sea a donde vaya, él recalca que es peruano.

Rubén Tuesta hizo su primera imitación de 'Quico' en la época escolar. Le gustó tanto que decidió continuar perfeccionando su interpretación. Instagram/@rubentuestaok

“Lo que más extraño de Perú es mi familia, mis abuelos, mis tíos. Esas reuniones que no se comparan con otros países, esa chacota, esa joda entre familiares, esas palabras no las olvido nunca. Extraño también la comida, es algo que no la encuentras en ninguna parte. Pienso volver para visitar”, afirmó a Infobae Perú.

¿Problemas legales con ‘El chavo del 8′?

Grande fue la sorpresa del público cuando, el pasado 10 de febrero de 2023, Rubén Tuesta subió un video a sus redes sociales usando un colorido traje para ‘Cachetes’, su nuevo personaje. Desde entonces, los usuarios se mostraron preocupados por el peruano, pues creían que Roberto Gómez Bolaños —'Chespirito’, quien creó a las populares figuras de ‘El Chavo del 8′— había demandado a nuestro compatriota por facturar a lo grande con la imitación de ‘Quico’.

Rubén Tuesta desmintió los rumores y aseguró que mantiene una buena relación con el elenco de ‘El Chavo del 8′.

Rubén Tuesta lidera el ranking de YouTube Perú con casi 16 millones de suscriptores. Instagram/@rubentuestaok

“Las hijas de Carlos Villagrán me comentaban mis videos, me decían en buena onda: ‘Te sale igual a mi papá, eres igual a él’. Cuando tuve la oportunidad de ir a México y fui al restaurante de ‘Chespirito’, cuyos dueños son los hijos, me trataron muy bien, me reconocieron y me sacaron fotos. Incluso, el encargado me pidió mi número porque quería hacer cosas conmigo debido a que fui disfrazado. ‘Quiero tenerte aquí más seguido’, cada tanto me escribe. Creo que hay buena onda”, mencionó.

También afirmó que es consciente que la imitación de ‘Quico’ puede incomodar a los fanáticos más fieles de la popular serie, por lo que creó un nuevo personaje para evitar un posible conflicto legal a futuro. “No he llegado a tener problemas, por suerte. Pero sí sabía sobre esto (el tema de las regalías), por eso hice el cambio de nombre y de vestuario”, dijo a Infobae Perú.

Rubén Tuesta y su verdad sobre acusaciones de plagio

Desde hace semanas, Rubén Tuesta se volvió nuevamente viral en TikTok, pero no por buenas razones. “Mañana lo sube Rubén Tuesta”, es la frase que miles de usuarios repiten en la caja de comentarios, en relación —y a modo de burla— a las acusaciones de plagio que enfrenta el tiktoker peruano. Según los usuarios, el popular ‘Cachetes’ no tiene escrúpulos en replicar con exactitud el contenido de sus colegas.

"Mañana lo sube Rubén Tuesta" se convirtió en el meme del momento. Instagram/@rubentuestaok

Sobre esta polémica, dijo lo siguiente: “En el Internet, es inevitable que tú no te inspires en otros creadores porque la comedia ya está hecha. Entonces, yo al ser un creador grande y de magnitud mundial, al que señalan es a mí, no al chico. Hay una infinidad de creadores que se copiaron mis ideas, pero yo no saldré a decir: ‘Hey, se copió fulanito’. Entre gitanos no nos vamos a leer las manos”.

Según Tuesta Saldaña, poco o nada le importa la “ola de cancelación” que enfrenta hoy en redes sociales.

“El público que ayer te escribía ‘Te amo, Rubén’; hoy te dice ‘Mañana lo sube Rubén Tuesta’. La gente se une a la masa por moda, pero te sigue queriendo igual. La semana pasada fui a un parque y vi a niños jugando. Me quité la gorra y los lentes, dejé que me vieran. Gritaron: ‘¡Rubén Tuesta!’ Y luego uno se acordó y dijo: ‘Mañana lo sube Rubén Tuesta’. No lo hicieron para herirme, sino porque entiendo que es el meme del momento. No me molesta; es un meme que tiene su época de inicio y finalización”, sentenció.

‘Misión Cachetes’

Rubén Tuesta regresará este mes a Lima y, por primera vez, con su espectáculo presencial ‘Misión: Cachetes’, composición unipersonal de cuatro personajes creados por él y apto para toda la familia. Las funciones se llevarán a cabo este 26 y 27 de julio en el Teatro Canout. Las entradas están disponibles en entradaya.pe.