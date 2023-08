Descubriendo mitos y verdades en la historia peruana con ‘Capitán Perú’: “Las principales objeciones que recibo no son de especialistas”

Entrevista a Rafael Aita para Infobae Perú.

La búsqueda y pasión por la historia del Perú llevó a Rafael Aita a desmentir algunos mitos de nuestra historia nacional que, durante muchos años, nos hicieron creer que eran verdad. Se destaca su amor por la escritura y su curiosidad innata que lo llevó a sumergirse en el mundo de la novela histórica, buscando la verdad detrás de los mitos que envuelven la historia peruana.

A través de su personaje, ‘Capitán Perú’, y su incansable anhelo de divulgar el conocimiento histórico de manera accesible, el escritor muestra cómo las páginas de sus libros se transforman en ventanas al pasado. Estas revelan hechos poco conocidos y desafían percepciones arraigadas. En entrevista con Infobae Perú, indagamos en el proceso creativo detrás de sus obras y su pasión por acercar la historia a la juventud.

Ser un personaje público no siempre es sencillo, sobre todo debido a los comentarios y críticas que se reciben en redes sociales. Aita asegura que muchas de estas críticas provienen de personas que no tienen un conocimiento profundo sobre la historia del país.

“Es curioso, ya que las principales objeciones que recibo no son de especialistas. Me dicen: ‘Tú no eres historiador, deberías consultar a expertos o debería decirlo alguien especializado’. No consideran que mi libro fue revisado por historiadores y muchos de ellos me ofrecieron información para enriquecer el contenido. Como ejemplo, el doctor Donato Amado González, experto en el periodo de los incas durante el Virreinato, me señaló la dificultad de que esta información llegue al público general, dado que rompe con muchos paradigmas establecidos”, explicó.

El nacimiento de ‘Capitán Perú'

Rafael Aita se convierte en un defensor de la historia, enfrentando críticas y abogando por un acercamiento basado en la evidencia y el análisis. Foto: Valeria Coca / Infobae.

Desde joven, siendo ingeniero de profesión, Avai se sintió atraído por la escritura, hallando refugio en la creación de cuentos y novelas. Sin embargo, fue su viaje a Machu Picchu lo que avivó una pasión por la novela histórica y un ardiente deseo de desentrañar los misterios del pasado peruano. Al sumergirse en la historia de los incas, sintió un imperativo de compartir las revelaciones que encontraba en los textos, las cuales desafiaban la narrativa tradicionalmente enseñada en las escuelas.

Con la finalidad de hacer accesible esta información al público, nace el personaje del ‘Capitán Perú’. En el vasto universo de los cómics, donde los héroes se disfrazan para salvar mundos y cambiar destinos, surge un personaje inspirador, no en la fantasía, sino en la realidad. Nacido de una ferviente pasión por los cómics de fantasía, el seudónimo fue adoptado en 2009, cuando su creador se unió al club de fans de Star Wars.

Pero no era solo el amor por la galaxia lo que movía a este héroe peruano. Durante sus visitas con el club a hospitales y orfanatos, vio cómo los niños se iluminaban al interactuar con estos personajes de ficción, notando el poder transformador que tenían sobre el espíritu infantil. Inspirado, decidió fusionar la majestuosidad de estos trajes con el orgullo y la historia de su patria. Buscando a un diseñador, encargó un traje inspirado en el Capitán América, pero teñido con los colores vibrantes de Perú, justo en el apogeo de la popularidad de los Avengers. y su activa presencia en redes sociales, convirtiéndose en un medio para divulgar sorprendentes y poco conocidos hechos históricos.

“Algunas de estas narraciones cambiaban por completo la historia que nos enseñaban en los colegios y, obviamente, no coincidían con el argumento de mi libro. Siempre me preguntaba: ¿cómo dar a conocer esto? Es ahí donde surge la idea del personaje del ‘Capitán Perú'”, confesó el autor.

Aita resalta cómo gran parte de la educación escolar en Perú está fundamentada en mitos y leyendas que, a menudo, se asumen como hechos históricos. Pone como ejemplo el mito del sueño de San Martín relacionado con la bandera peruana, y subraya la necesidad de cuestionar tales relatos y buscar la verdad.

“Esa historia del sueño de San Martín es un cuento de Abraham Valdelomar. Sería como si nos enseñaran ‘El Caballero Carmelo’ como un hecho histórico”, apuntó.

Los secretos de las historia del Perú

Nacido de una ferviente pasión por los cómics de fantasía, el seudónimo fue adoptado en 2009, cuando su creador se unió al club de fans de Star Wars. Foto: Valeria Coca / Infobae Perú.

El proceso de escribir Cazando Mitos le permitió a Rafael desmantelar muchas historias arraigadas, mostrando que algunos supuestos mitos son hechos reales, mientras que algunas verdades se han mitificado con el tiempo.

El autor valora la investigación meticulosa en el tratamiento de la historia. Desde el relato de Manco Cápac y Mama Ocllo, sustentado por análisis genéticos, hasta la auténtica historia de Alfonso Ugarte, Aita enfatiza su metodología basada en datos fiables y revisión de fuentes primarias. Al ahondar en el virreinato, un periodo a menudo relegado, se propone llenar los vacíos y arrojar luz sobre temas menos explorados de la historia peruana, como los descendientes incas y su influencia en la política andina.

“Comencé a escribir un capítulo creyendo que abordaba un mito y, al investigar, descubría evidencia que confirmaba su veracidad. Lo crucial aquí es acudir a las fuentes primarias, consultar a historiadores y recurrir a libros”, comentó.

Consciente de las tendencias actuales de consumo informativo en jóvenes, Aita entiende la importancia de presentar la historia de forma atractiva y digestible. Su meta es enganchar tanto a jóvenes como a adultos, ofreciendo datos esenciales en un formato ameno. A través de ‘Capitán Perú’, el autor logra captar la atención de aquellos que podrían considerar la historia tediosa o inabordable, fomentando un interés genuino por el tema.

“‘Capitán Perú' es una herramienta que seguiré usando, al igual que el escudo. Por ejemplo, cuando visito colegios, el traje capta la atención de quienes no tienen vínculo con la historia, pero su curiosidad se despierta y comienzan a leer”, afirmó.

No tiene intención de detenerse en su misión de popularizar la historia. Con futuros proyectos como Cazando Mitos II y colaboraciones con youtubers, como HugoX ChugoX, para explorar visiones alternativas de la historia peruana, Rafael está resuelto a seguir desafiando percepciones y avivar el interés por la historia.

Recomendaciones de ‘Capitán Perú'

Al final de la entrevista a Infobae Perú, Aita comparte una serie de libros y autores que considera valiosos para aquellos interesados en explorar la historia peruana: