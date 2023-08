Aldo Olcese señaló que Municipal podría ir al TAS por pérdida de puntos en Liga 1 2023

Aldo Olcese, presidente de Municipal, habló de la posibilidad de ir al TAS.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés) se ha convertido en un recurso de los clubes peruanos para dar solución a las irregularidades presentadas en la Liga 1. Una vez más, un club nacional podría acudir a esta instancia para apelar a una decisión de las autoridades locales.

Te puede interesar: Partidos de hoy, lunes 14 de agosto: horarios, canales TV y resultados en vivo

Se trata de Deportivo Municipal, que atraviesa una engorrosa situación en esta temporada producto de la mala administración. Y es que Licencia le restó puntos, cinco en total hasta la actualidad, que lo complican en la pelea por mantenerse en la Primera División.

Según dio a conocer Aldo Olcese, presidente de la ‘franja’, ya se viene contemplando buscar repuestas en el organismo internacional. “Ya estamos pensando a raíz de la resolución de la Comisión de Licencias sobre este último partido ante Atlético Grau ir al TAS. Estamos esperando las últimas resoluciones”, dijo en entrevista con radio Ovación.

Te puede interesar: Mauricio Larriera: este es el once que prepara para su debut oficial con Alianza Lima

El choque entre los ‘ediles’ y ‘albos’, que estaba programado para el pasado lunes 14 de agosto por la fecha 8 del Torneo Clausura, fue suspendido porque le quitaron la licencia al primer club en mención. En ese sentido, la escuadra de Piura se quedaría con los tres puntos. Aún se espera la notificación de las autoridades.

El pronunciamiento de Municipal sobre la suspensión de licencia.

¿Se jugará Municipal vs Sporting Cristal?

Aldo Olcese, entre otras de las consultas, contestó si se jugará el encuentro por la próxima fecha. “No va a haber ningún problema para el partido contra Cristal, tampoco contra Boys”, fue lo que contestó el mandamás de Municipal. De esta manera, su equipo se medirá ante los ‘celestes’, que vienen de ganarle a Atlético Grau en el calor de Piura.

Te puede interesar: Universitario vs Binacional 1-0: gol y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1

El enfrentamiento por la jornada 10 está programado para el domingo 20 de agosto a las 15:30 horas y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo. La ‘academia’ tiene la obligación de sumar para alejarse del fondo de la tabla del Acumulado. Actualmente es penúltimo y estaría descendiendo.

Municipal anunció su partido ante Sporting Cristal por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Municipal pasó la tormenta

Los hinchas de la ‘franja’ pueden respirar un poco más en cuanto a lo administrativo. Según lo dicho por Aldo Olcese, los jugadores ya se encuentran al día económicamente hasta la mitad de este mes e ingresará dinero del Consorcio Fútbol Perú o más conocido como GOLPERU por derechos de transmisión.

“A partir de agosto se puede recibir dinero de la televisión, acordemos que la administración anterior había adelantado las facturas hasta julio, pero aún así pudimos juntarnos con socios y nivelar las deudas. Cuando llegamos al club se les debía dos meses a los jugadores, ahora, se les pagó hasta la quincena de agosto”, declaró.

Por otro lado, el administrador de Municipal no dudo en mostrar su incomodidad por el trato diferenciado hacia su club por parte de Licencias, pues otros equipos, como es el caso de Deportivo Binacional, no cumplen con sus futbolistas y no recibieron ninguna sanción en lo que va de la temporada. Asimismo, criticó a SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú).

“Nos consta, salió en la televisión, me sorprende cuando el jugador de ‘Muni’, que estaban en su derecho, salieron a quejarse con la prensa, ahí estuvo la Agremiación, pero, en la conferencia que dio el jugador de Binacional, no me pareció ver a nadie de la Agremiación. La Agremiación está para cuidar a todos los jugadores, no solo a un grupo”, manifestó.

Aldo Olcese y compañía deberán centrarse en cumplir con los requerimentos administrativos para evitar la pérdida de más puntos, mientras que la plantilla encabezada por Adrián Celis en sacar buenos resultados en los diez partidos restantes del Torneo Clausura con un único objetivo: salvar la categoría.