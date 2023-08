TikTok: estas son las divertidas técnicas de los grupos cristianos para ganar fieles

La multiplicación de grupos cristianos en Perú está generando una competencia que impulsa a los predicadores a emplear métodos innovadores y entretenidos. (TikTok / @cajaswillywilly)

La aparición de cientos de grupos o sectas cristianos en el Perú está cada día en aumento y eso se puede comprobar tan solo con caminar por cualquier distrito de Lima y ver la cantidad de templos que se han abierto en varios puntos para alabar a su propia versión de Dios.

Y ante la ‘competencia’ por intentar ganar más fieles que se unan a sus filas y compartan sus ideas, es que los predicadores recurren a técnicas cada vez más originales y divertidas que conecten con el pueblo.

Tal como se puede ver en un curioso video subido a la plataforma de TikTok en la que más de un usuario se pregunta si es que en lugar de una biblia deben sacar una cerveza, debido a la fiesta que se arma en plena ceremonia litúrgica.

La fiesta infinita

En un video llamativo, un grupo cristiano en Perú muestra cómo sus predicadores convierten las ceremonias en festivales, en busca de ampliar su congregación. (TikTok / @cajaswillywilly)

De acuerdo con las imágenes subidas por el usuario @cajaswillywilly, una reunión de uno de estos grupos le estaba dan do punto final a su jornada de oración con la sala totalmente llena y entregada a los mensajes y enseñanzas que el predicador les había.

Pero como muchos de estos sujetos que manejan este tipo de grupos saben perfectamente, la reunión no puede determinar si es que no le dan un buen espectáculo a sus seguidores. O aportantes, según como se quiera ver.

Según, la pequeña producción audiovisual de tan solo dos minutos, para la parte final de la cita, la música comienza a sonar mientras el pastor comienza con las arengas respectivas. Todo el show hace parecer como si se trata un verdadero concierto de huaino.

Y es que ahí están todos los músicos haciendo su trabajo, y el que sobresale es el que toca el arpa. Instrumento característico que tiene un particular protagonismo en el huaino, música de nuestra serranía.

Todos a bailar

En su intento por ganar más seguidores, los grupos cristianos en Perú recurren a espectáculos y técnicas originales durante sus reuniones religiosas. (TikTok / @cajaswillywilly)

Como si fuera el más experimentado de los artistas que llenan sus conciertos cada fin de semana, el pastor sabe cómo maneja a su audiencia, que al parecer viene de diversas partes del mucho por la cantidad de banderas de otros países, y no solamente hace que escuchen las letras de la agrupación musical.

Tal cual un cantante profesional, los hace cantar, bailar y hasta saltar. Hasta desata un frenesí entre los asistentes que, entregados a las notas musicales que no dejan de seguir lo que el líder de ‘Cuerdas de David’, nombre de la agrupación musical, dice y hace, mientras entona el tema ‘Como en los días de Noé’.

Un vaso más

La escena de grupos cristianos en Perú está experimentando una transformación, con predicadores que adoptan estrategias poco convencionales para atraer a la comunidad. (TikTok / @cajaswillywilly)

La inusitada situación musical y el comportamiento de los seguidores ha provocado la reacción de miles de cibernautas que no dejaron pasar la oportunidad de dejar sus comentarios. La mayoría de ellos ironizando sobre el curioso momento y lanzando más de una broma.

“Porque cuando el pastor canta, los cerros bajan”, “y dónde están las hermanas solteras, ¡un grito! Y la gente de alianza cristiana, y la gente de la Unión de Cristo”, “El que no salta no se ha bautizado”, “arriba esos vasos llenos de agua bendita”, “el que no salta es un pecador” entre otros comentarios hilarantes.

Claro está que también se pueden ver de los que toman el as unto más en serio y resaltan la alegría de los fieles a la hora de manifestarse.

“A Jesús le puedes cantar de diferentes maneras, lo importante es la fe y las acciones que realizas como persona”, “así como bailan en los tonos, ¿por qué no bailar y cantar para Dios?”, son los comentarios de aquellos que defienden lo visto.

Hasta el cierre de esta nota, el video en cuestión ya sumaba más de dos millones de reproducciones. De igual manera, ha logrado más de 48 mil corazones rojos de ‘me gusta’.