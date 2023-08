Hernán Romero, su largo camino en la actuación y sus esperanzas en el cine peruano

Entrevista al actor peruano Hernán Romero. Video: Paula Elizalde / Infobae.

Hernán Romero inició su carrera en la actuación a sus cortos 19 años en el Teatro de la Asociación de Actores Adicionados (AAA) y no solo ha trabajado en varias obras de teatro, sino también en exitosas e innumerables telenovelas, como ‘Simplemente María’, ‘Gorrión’, ‘Cosas del Amor’. También es reconocido por participar en reconocidas películas como ‘No se lo digas a nadie’, ‘Caídos del Cielo’, ‘El Bien Esquivo’, ‘Rosa Mística’, entre otros.

El primer actor peruano ha construido 62 años de carrera actoral y debido a su larga trayectoria, este año el Festival de Cine de Lima 2023 le rinde un merecido homenaje, donde proyectaran tres de sus mejores películas.

Hernán Romero brindó una extensa entrevista a Infobae Perú y contó algunos pasajes de su vida actoral, como la primera puesta escena que realizó, la cual la tiene muy claro en su mente y lo añora con mucho cariño, pues desde ese momento piso un escenario de manera profesional.

Aunque no le debe nada a las artes, el actor peruano aún tiene varios pendientes con el teatro que quisiera cumplir. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

“Debuté el 14 de diciembre de 1961, en una versión del poema dramático Tristán e Isolda, de León Felipe, dirigida por Ricardo Blume. Me moría de miedo y temblaba, pero todos esos nervios se transformaron en energía. Cuando terminé la función no podía creer que había sido capaz de hacerlo”, confesó.

Luego de terminar el colegio militar Leoncio Prado, sus padres le pidieron estudiar la carrera de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero al comenzar la facultad conoció a sus primeros amigos del arte. Con ellos fundaría el hoy entonces Teatro de la Universidad Católica (TUC).

El bichito del arte pudo más, no terminó la carrera de leyes y le demostró a sus padres que la actuación era una actividad que la podía tomar de manera profesional. “Mis padres me dijeron que me dedique a algo más serio. ¿De qué vas a vivir?, ‘Te vas a morir de hambre’, me decían. Pero ya tenía por dentro el virus del arte, no había forma salir de ahí”. Luego, su familia comenzó a cambiar de parecer cuando lo vieron actuar en sus primeras puestas en escena.

Desde ese momento, no se detuvo y llegó a formar parte de 90 obras de teatro en lo que va de su carrera. Con respecto a las telenovelas, también hizo una exitosa carrera y estuvo en ‘Simplemente María’ que fue un hito para la televisión peruana. “Estuve en otras novelas como ‘La red’, ‘Locura de amor’, ‘El hombre que debe morir’, que termine dirigiéndola yo”, recordó.

“Un actor debe tener respeto”

El actor de 81 años confesó que el principal requisito que debe tener un actor es el respeto, empezando por uno mismo, por su carrera y por los demás. “Respeto por la profesión, respeto por lo que hace, por lo que da, exigir respeto por lo que entrega. Hacerlo con dignidad”, manifestó.

Además, contó no hay papel favorito para él porque considera que todos sus personajes lo hizo con el mismo cariño y profesionalismo de siempre. “A mí me gusta actuar, si yo me enamoro del personaje no discrimino el género. Me bastan que personaje me dé la posibilidad de expresar, actuar y conocer más el alma humana”, expresó.

Antes de dedicarse al teatro, Hernán Romero fue alumno del colegio militar Leoncio Prado, y su formación militar le ha sido útil en la preparación meticulosa de sus actuaciones. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Luis Felipe en ‘No se lo digas a nadie’

Uno de los papeles más recordados por el público, es el que interpretó en la película ‘No se lo digas a nadie’, de Pancho Lombardi. Hernán Romero encarnó en aquella ocasión a Luis Felipe, un hombre homofóbico que no aceptaba la opción sexual de su hijo.

El primer actor resaltó que poco a poco la mentalidad de los limeños esté cambiado con respecto a este tema. “He conocido gente así; el marido en la juerga y la mujer en la casa y el hijo tiene que salir como el padre. Y cuando se entera de que el hijo es gay, viene el gran conflicto. Las familias limeñas piensan cada vez menos así, pero responde a una época del Perú”, expresó.

Entrevista al actor peruano Hernán Romero. Video: Paula Elizalde / Infobae.

Reconocen su trayectoria en el Festival de Cine de Lima

Este año, el 27 Festival de Cine de Lima le rinde un merecido homenaje por sus 62 años de carrera artística. Por ese motivo, proyectarán tres de sus mejores películas tales como; ‘Sin compasión’, ‘No se lo digas a nadie’ de Pancho Lombardi y ‘El Bien Esquivo’, de Ausguto Tamayo.

Además, el viernes 18 de agosto le entregarán un premio por su larga carrera en la ceremonia de clausura que hará el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

‘Festival de Cine de Lima 2023′ rendirá homenaje al destacado actor peruano Hernán Romero.

Hernán Romero, con la humildad que lo caracteriza, contó a Infobae Perú que no se esperaba este reconocimiento y se siente muy agradecido por ello. “Me siento muy feliz, muy honrado. Me costó un poco asimilarlo, a veces uno no espera esto. Uno trabaja porque trabaja y hace las cosas, porque cree en lo que uno hace, no me esperaba un homenaje de este calibre ni de esta magnitud. Estoy sumamente agradecido, son muy generosos”, dijo.

Hernán invita a los espectadores a ver sus películas en el Festival de Cine de Lima. Video: Paula Elizalde / Infobae.

Pedido por las películas nacionales

Finalmente, hace un llamado a las distribuidoras a mantener por más tiempo las películas peruanas para que los espectadores tengan la oportunidad de ver grandes películas nacionales.

“Veo el cine peruano con mucho futuro, lo que pasa es que ojalá los distribuidores mantuvieran más tiempo en cartelera las películas nacionales por más tiempo. El público va, pero a los distribuidores que se pongan la camiseta y exhiban las películas peruanas”, finalizó