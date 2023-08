Golazo de Yoshimar Yotún con potente zurdazo en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

El seleccionado abrió el marcador en el Gallardo por la fecha 8 del Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

Este domingo 13 de agosto, Sporting Cristal recibió a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo por la octava fecha del Torneo Clausura 2023. Solamente transcurridos 360 segundos del pitido inicial, el centrocampista Yoshimar Yotún consiguió adelantar a los rimenses con un soberbio remate de larga distancia.

Los dirigidos por el estratega brasileño Tiago Nunes arrancaron el encuentro de manera explosiva, teniendo conocimiento de la victoria de Universitario de Deportes sobre Binacional y con urgencia de lograr el triunfo para seguir siendo el escolta del segundo certamen de la Liga 1 2023. Bajo esa premisa, no tardaron mucho en ponerse en ventaja en el marcador.

A los cuatro minutos de la contienda, los ‘celestes’ empezaron una acción ofensiva por el sector izquierdo. El carrilero argentino Nicolás Pasquini cedió raudamente la posesión de la pelota para el mediocampista Martín Távara, quien ante la marca del lateral Carlos Caraza y el pivote Enmanuel Páucar, decidió filtrar un pase entre líneas, con el que encontró libre al enganche Jostin Alarcón.

El ex Sport Boys recibió la redonda y después de controlarla dio cuatro pasos hacia adelante, pero decidió no hacer una jugada individual, sino que le pasó el esférico al capitán de Sporting Cristal, ‘Yoshi’ Yotún. El referente de la selección peruana solo necesito un toque para acomodar la bola en su botín y casi de inmediato sacó un potente disparo desde fuera del área que entró en toda la escuadra inferior de la portería defendida por el golero Diego Penny, que pasó por el club ‘bajopontino’. El zaguero visitante Aldair Salazar se lanzó en carretilla para evitar que el tiro pasara, pero el intento fue en vano.

Una vez que el objeto en mención hizo contacto con la red, los aficionados presentes en el recinto deportivo ubicado en el distrito de San Martín de Porres se levantaron de sus asientos para festejar con Yotún Flores. El experimentado volante de 33 años celebró de dos formas distintas. En primera instancia abrió los brazos y fue alzado por su compañero, el central Gianfranco Chávez. Posteriormente, hizo su ya clásico festejo imitando el movimiento del dibujo animado ‘Pocoyó'.

Esta no fue la única intervención clave del interior a lo largo de la justa deportiva, ya que también asistió al defensa brasileño Ignácio Da Silva para el 2-0 de la ‘fuerza vencedora’. El ex Vasco Da Gama no fue reemplazado en todo el compromiso y se ganó una amonestación a los 52 minutos por una falta táctica al evitar un contragolpe.

Yoshimar Yotún celebra su gol frente a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2023. (Liga 1)

