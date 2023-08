Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: miden fuerzas en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Los ‘cerveceros’ no pudieron llevarse el triunfo de Tarma la fecha pasada, pues no pasaron del 1-1 con ADT con goles de Ignácio Da Silva y Víctor Cedrón. Ese punto no fue suficiente para Sporting Cristal porque terminó perdiendo el primer lugar de la tabla del Torneo Clausura 2023.