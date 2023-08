Mánager mexicana de Nicola Porcella en desacuerdo con la repartición del premio millonario de ‘La Casa de los Famosos’: “No es justo”

Mánager mexicana de Nicola Porcella no le parece justo la división del premio millonario de ‘La Casa de los Famosos’. Twitter.

Nicola Porcella es uno de los favoritos del público de ganar ‘La Casa de los Famosos’ y a menos de un día se ha armado toda una polémica por la repartición del premio millonario que habrían acordado los integrantes del ‘Team infierno’.

Yezmín Nader, la manager mexicana de Nicola Porcella, conversó con Infobae Perú y fue consultada sobre ese tema, ya que muchos de los seguidores del peruano no están de acuerdo con esta decisión. Ellos consideran que se merece el premio completo.

En primer momento, Yezmín comentó que no está de acuerdo como representante del peruano, puesto que todo su equipo, sumado al apoyo de las fanáticas ‘Nicolitas’ y ‘Ejército Porcella’ han trabajado muy duro para que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se mantenga en dicha competencia.

“No estoy de acuerdo como manager, yo siento que cada uno ha trabajado, incluyendo los teams de afuera, organización, oficinas, familias y ha sido un gran trabajo de todo el equipo de Nicola como para dividir ese premio”, explicó en un inicio.

Agrego a ello, la mexicana aseguró que esta idea parte de dos participantes que son conscientes que no van a ganar el reality, en clara alusión a Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes fueron los que convencieron a Nicola Porcella y Wendy Guevara para dividir los 4 millones de pesos por igual.

“Yo siento que las personas que le dijeron de dividir el premio saben que no se van a ganar el premio y que ahorita los más fuertes son Nicola y Wendy y pues por eso, opinan así. La verdad que no justo, cada uno tiene sus deudas y obligaciones”, dijo.

“Nicola en particular tiene el sueño de venir y empezar una segunda oportunidad en México. Y siempre que hay un desplazo a un país cuesta muchísimo, tiempo, dinero y esfuerzo. Y no lo veo justo”, continuó.

Por otro lado, Yezmín comentó que si bien es cierto apoyarán la decisión que tome la expareja de Angie Arizaga, también lo guiará hasta donde pueda como amiga y profesional.

“Sé que adentro son un team y han jugado juntos y será decisión de ellos. Siempre respetamos y queremos a Nicola y estaremos de su lado en lo que decida, pero siempre dándole una guia”, advirtió.

Yezmin Nader, la manager mexicana de Nicola Porcella conversó con Infobae Perú y mostró su desacuerdo con repartición de premio.

¿Cuál fue el acuerdo del Team Infierno?

Resulta que el jueves 10 de agosto, Poncho de Nigris y Sergio Mayer convencieron a Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara a repartirse el dinero del premio que se llevará la última persona que se quede en la casa.

“Llegamos juntos, ganamos juntos, es lo correcto. Nos la hemos pasado pedereando que ‘yo no estoy aquí por el dinero’. Ok, no estamos por el dinero, que cada quien haga con su millón lo que quiera. El público lo va a agradecer. Aquí no estamos por el dinero”, mencionó Sergio Mayer durante una reunión de equipo.

Y luego intervino Poncho y señaló que el quinto lugar se ganará el viaje a Italia y los otros se repartirán los 4 millones de pesos, resultando un millón para cada participante.

Después de un largo debate, los cinco finalistas acordaron que nadie se irá a casa con las manos vacías. “Somos un equipo, todos estamos aquí por el Team Infierno. Wendy, no permitas que te cuestionen, mándalos la chingada (a quienes la critiquen por aceptar el trato)”, expresó Mayer.

El team infierno realiza el pacto final. | ViX.

El pacto no cayó bien a los cibernautas de Wendy Guevara y Nicola Porcella, pues consideran que tanto la mexicana como el peruano llegaron a la gran final gracias al voto del público.

“Lo peor es que Sergio y Poncho llevan más de 3 millones cada uno en sueldo y Wendy ni al millón llegó. Qué hambreados esos weyes”, “Emilio lo dijo, Poncho y Sergio piensan en la repartición del premio porque ellos pueden hacer y no les afectaría, pero él (y los otros dos) quieren tener un patrimonio y un capital que no tienen y que podrían lograr con ese dinero, pero aún así aceptaron”, comentaron en Twitter.

Reacciones de los fans de Nicola Porcella. (Twitter)