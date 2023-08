Gerónimo Barbadillo: su gusto por las joyas, cuando pudo jugar con Diego Maradona y el dorsal que Tigres retiró por su grandeza

Gerónimo Barbadillo jugó en Tigres, estuvo cerca de compartir con Diego Maradona y portaba joyas.

No cabe duda de que una de las mejores épocas que tuvo la selección peruana ocurrió entre los años 70 y 80, con grandes generaciones de futbolistas que exhibieron un fútbol atractivo que les permitió competir con los equipos más fuertes del continente y del mundo. Uno de los jugadores que integró la ‘bicolor’ en esa época fue Gerónimo Barbadillo, quien se caracterizó por sus excentricidades y además estuvo cerca de jugar con Diego Armando Maradona.

Todo empezó el 24 de setiembre de 1954, fecha en la que nació Gerónimo Barbadillo González en Lima, Perú. Es hijo de Guillermo ‘Willy’ Barbadillo, uno de los mayores exponentes que tuvo Sport Boys en los años 50.

Gerónimo se inició en el fútbol en las divisiones menores de Atlético Chalaco y luego pasó a las filas del conjunto de la ‘misilera’, siempre en la posición de atacante escorado a la banda.

Gerónimo Barbadillo en sus inicios en Sport Boys en 1971. (Twitter)

Origen de su apodo

Cuando jugaba en las formativas de Sport Boys, se dio a conocer el seudónimo que años más tarde, incluso en el presente, se le conoce a Gerónimo Barbadillo: Patrulla. Sucede que en esos años, se transmitió en la televisión una serie de origen estadounidense que se llamaba ‘Patrulla Juvenil’, que trataba de un grupo policial que tenía que detener a las bandas delincuenciales.

Entre los actores principales estaba Clarence Williams III, que interpretaba el papel de Linc Hayes, quien tenía un ‘african look’ con el cabello ondulado y crecido en demasía. Esto se convirtió en una moda y el jugador peruano fue el primero en tenerlo en el ámbito deportivo del país ‘incaico’, motivo por el cual en su comienzo en Primera División en 1971 fue bautizado como ‘Patrulla’.

Gerónimo Barbadillo fue comparado con el personaje Linc Hayes de la serie de TV, 'Patrulla Juvenil'. (Difusión)

Títulos con Defensor Lima y selección peruana

A los dos años, firmó por Defensor Lima, equipo con el que tuvo la fortuna de salir campeón nacional en 1973 y también obtuvo la gloria a nivel internacional con la Copa Simón Bolívar en 1975.

Asimismo, este último año formó parte de la selección peruana que se coronó en la Copa América luego de vencer en la final a Colombia con el solitario gol de Hugo Sotil. Gerónimo Barbadillo fue llamado a la cita continental, aunque fue relegado a un segundo plano ante la presencia de ‘cracks’ de la época como Juan Carlos Oblitas, Teófilo Cubillas, el propio Sotil, Percy Rojas y otros más.

Salto al fútbol mexicano

Contando estos antecedentes, Tigres de México se fijó en ‘Patrulla’ y se lo llevó a mediados de 1975, luego de la Copa América.

En el cuadro ‘felino’ vivió sus mejores años. Coincidentemente, en los primeros pudo ser dirigido por otro peruano, Claudio Lostaunau, quien pasó un gran tramo de su carrera como jugador (campeón con Toluca en 1966) y entrenador en tierras ‘aztecas’. Ahora, los dos representantes nacionales pudieron celebrar el título de la Copa de México de 1975-1976.

Gerónimo Barbadillo fue un peligro por el extremo derecho de Tigres de México. (Arkiv Perú)

También conocido como ‘Jerry’, Barbadillo no tardó en hacerse con un espacio en el once titular, tanto bajo el mando de Claudio, como después con el mexicano Mario Pérez, el húngaro Arpad Fékete y el uruguayo Carlos Miloc. Con el número 7 en la espalda, siempre fue un peligro por la banda para los rivales por su notable capacidad de regate y velocidad para dejarlos atrás.

La trascendencia del extremo peruano en la escuadra ‘auriazul’ era tan grande, que rápidamente se ganó el cariño de los hinchas y pudo celebrar dos títulos de la Liga MX: 1977-1978 y 1981-1982. Incluso recibió dos distinciones al mejor en su posición del campeonato mexicano en 1979 y 1981.

El club 'felino' reconoció a 'Patrulla' por sus logros en el equipo entre 1975 y 1982. (Video: Tigres Oficial)

Primer contacto con Diego Maradona

En 1980, Gerónimo Barbadillo fue parte de duelos amistosos con Tigres de México. Uno de ellos fue contra Argentinos Juniors de Diego Armando Maradona, que en ese entonces tenía 20 años, pero que ya había ganado un Mundial Sub 20 con Argentina siendo el mejor futbolista. El encuentro acabó igualado 2-2 con un doblete del nacido en Lima, otro de Eugenio Morel y también del ‘Pelusa’.

En total, el canterano de Sport Boys anotó 61 goles en 261 cotejos, que hasta el día de hoy son recordados en el conjunto ‘universitario’.

Llegada a Italia

Sus buenas actuaciones en Norteamérica y su condición de internacional con Perú hicieron que ‘Patrulla’ tenga la chance de llegar en 1982 a Italia a través de US Avellino, donde estuvo tres temporadas. Este fichaje se dio por una cifra de 850 mil dólares. “Sané los problemas económicos. Fue el primer gran negocio del Tigres y creo que del fútbol mexicano”, indicó el futbolista nacional en entrevista con la cuenta oficial de Tigres el 2017.

En 1985 pasó a un equipo de mayor relevancia como Udinese, pero solo duró un año. En esa campaña, los ‘bianconeros’ se ubicaron en el puesto 13, apenas uno encima de la zona de descenso.

Oportunidad en Napoli con Diego Maradona

A pesar de lo mencionado anteriormente, Barbadillo captó la atención de Napoli, que tenía en su plantel a Diego Maradona. “Le dije a mi entrenador del Udinese que quería saber si va a contar conmigo en la próxima temporada porque en ese tiempo me quería el Napoli, ya que el entrenador Otavio Bianchi me tuvo en Avellino”, reveló para la prensa nacional tiempo después.

Gerónimo Barbadillo (Udinese) enfrentó a Diego Maradona (Napoli) en Italia y estuvieron cerca de jugar juntos. (Twitter)

El DT finalmente no le dejó partir y el extremo anotó tres goles en los primeros dos encuentros, aunque luego fue relegado al banco de suplentes. Esto causó que busque su salida del club. “Hablé con el entrenador y me dijo que hable con el presidente para que me venda a Francia porque me querían de ahí. Pero yo me retiré del profesionalismo y jugué en Tercera División, renuncié al dinero, pero me divertí”, añadió.

En efecto, su siguiente destino fue Sanvitese, que estaba dos categorías debajo de la Serie A. En dicho elenco se mantuvo un curso hasta que abandonó la actividad profesional a mediados de 1987.

Curiosidades en selección peruana

Gerónimo Barbadillo formó parte de una de las mejores generaciones del fútbol peruano que logró la clasificación al Mundial de España 1982. Sin embargo, en las semanas previas al inicio de este magno evento, fue protagonista de un momento curioso.

Gerónimo Barbadillo tuvo minutos con la selección peruana en el Mundial de España 1982. (Fotos Fútbol Peruano)

El atacante se encontraba afrontando los últimos partidos con Tigres que le dieron el título en esa temporada. Después de las celebraciones, se unió a la delegación nacional en Madrid y, lo que llamó rápidamente la atención, fue la vestimenta que utilizó: blazer blanco con una camisa celeste y un jean azul. A ello se le sumaron un lujoso reloj, además de collares y anillos de oro.

Sin duda, todo un personaje que en ese entonces causó sorpresa por las modas diferentes entre México y Perú, que tenía un estilo más conservador. De todos modos, supo construirse el estatus de ídolo en Tigres, que ordenó el retiro del dorsal 7 en honor al destacado jugador peruano, quien enfrentó a Diego Maradona y estuvo cerca de jugar a su lado.