Con video de intriga en redes sociales, se anuncia reaparición del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga anuncia su regreso para el viernes 11 de agosto. TikTok

Rafael López Aliaga anunció su regreso. A través de su cuenta oficial de TikTok, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) publicó un vídeo para generar expectativas sobre lo que se convertirá en su aparición pública más esperada. Como se recuerda, el líder de Renovación Popular desapareció de la escena a finales de julio en medio de cuestionamientos hacia su gestión por el incumplimiento de varias promesas que realizó en su campaña para llegar al sillón edil, como anular el cobro de peajes en Puente Piedra.

En las imágenes, se observa una recopilación de noticias que se centran en su desaparición, ya que la última vez que fue visto en un acto público de la comuna fue cuando anunció que iba a tomar la administración de los peajes que se encuentran en poder de Rutas de Lima.

El clip finaliza dando a entender que dará una conferencia de prensa este viernes 11 de agosto desde el Palacio Municipal, ubicado en la Plaza Mayor del Cercado de Lima. Esto fue luego confirmado por la cuenta de Twitter de la MML, en el que postean que el burgomaestre dará un mensaje dicho día a las 6 de la tarde.

Tuit de la Municipalidad de Lima

Cabe destacar que López Aliaga se dejó ver por la prensa hasta el 25 de julio, día en que acudió al evento “Juntos por la Seguridad Ciudadana”, organizado por el Ministerio del Interior, tal como se aprecia en la agenda pública del burgomaestre.

Tras aquella vez, no ha vuelto a aparecer ante los medios y quien ha salido a dar la cara en su lugar es su teniente alcalde, Renzo Reggiardo. Incluso, lo sustituyó durante la sesión solemne, Misa y Te Deum por los 450 años de fundación del distrito de Pachacámac, el primer centro turístico de Lima.

Reggiardo reemplaza a López Aliaga

Continúa trabajando

Consultado por el paradero del burgomaestre, Reggiardo Franco declaró a la prensa que Rafael López Aliaga no se encuentra “durmiendo”, sino que está manteniendo largas y extensas reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “que lo tienen muy comprometido”.

“Yo hablaba con Rafael y me decía que no está durmiendo porque está tratando de llegar a los mejores entendimientos en el tema. Por supuesto, nosotros somos una corporación municipal con gerencias, cabezas, directores, presidentes de directorio y cada uno tiene su función. Evidentemente el alcalde no puede participar en todo”, sostuvo el 4 de agosto.

Si bien el alcalde de la capital sí mantuvo reuniones en el MEF, estas fueron cortas y breves. La primera fue el 2 de agosto, cuando se reunió con el titular de la cartera, Alex Contreras, por un minuto, de acuerdo a lo consignado en el registro de visitas del mencionado Ministerio.

Visitas de López Aliaga al MEF.

Ese mismo día, por la noche, volvió a visitar a Contreras, en esta ocasión el encuentro duró más de 2 horas. Posteriormente, el 3 de agosto, acudió por 5 minutos al despacho del director general de Política de Promoción de Inversión Privada, Ernesto López Mareovich.

Asimismo, gracias a las redes sociales de la Municipalidad de Lima, se logró conocer que el también excandidato a la presidencia se reunió el 9 de agosto con representantes de las universidades Ricardo Palma, UPC y Continental. Según se lee en la leyenda, “el alcalde firmó los convenios con la finalidad de involucrar la participación de los estudiantes y docentes”.

No se corre

En la última vez que Renzo Reggiardo fue consultado por López Aliaga, el teniente alcalde precisó que continúa trabajando en aras de anular los peajes de Puente Piedra, en esa línea, indicó que “no se corre”, tal como han venido especulando sus detractores políticos ante el silencio del excandidato a la presidencia del Perú.

Última aparición de López Aliaga en público

“Eso es lo que puedo decir por ahora, lo reitero porque lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Aquí el alcalde no se está corriendo, esa es una barbaridad que algunas han pretendido manifestar y eso es inaceptable”, señaló tajantemente.