Policía de Orden y Seguridad: Efectivos ganarán más de 2 mil soles mensuales y tendrán otros beneficios

Nueva categoría en la Policía debería reducir déficit de 50,000 efectivos.

Con el pasar de los días se revelan más detalles sobre la conformación de la Policía de Orden y Seguridad. En esta ocasión, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, confirmó cuanto ganará mes a mes cada uno de los efectivos que se desempeñen en esta categoría.

Desde el Congreso de la República, a donde acudió para aclarar las dudas que tiene la Comisión de Seguridad Ciudadana sobre los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo en dicha materia, Romero precisó que esta iniciativa no es una “medida acelerada” por parte de la administración de Dina Boluarte, sino que ha sido analizada desde el 2018, pero que “se ha retomado y mejorado”.

“Este proyecto responde a tres temas importantes: a una necesidad y a un clamor social. Todos los días somos testigos de que los ciudadanos reclaman dos cosas: más policías y justicia”, precisó.

Vicente Romero, ministro del Interior.

En esa línea, manifestó que tienen el conocimiento de que “en el 56.2% de barrios no existe vigilancia, por lo que es de suma importancia contribuir desde todos los flancos con la creación de la Policía de Orden y Seguridad.

“Tenemos, actualmente, 131 592 policías en el Perú distribuidos así: 3 138 oficiales de servicio, 6 678 oficiales de armas (…) 119 404 suboficiales de armas y 2 372 suboficiales de servicio”, precisó al mencionado grupo de trabajo.

“Acá tenemos una afectación de las bajas del personal policial (…) Hemos tenido 44 414 bajas de manera regular, 5 013 policías retirados por medida disciplinaria, 778 fallecidos por COVID (…) En total de bajas en estos diez años hemos tenido 50 205 policías”, acotó.

¿Cuánto ganará el policía de orden y seguridad?

En otro momento de su intervención, el ministro del Interior resaltó que un efectivo de la Policía de Orden y Seguridad ganaría hasta 2153.83 soles al mes. Además, tendría Seguro Social de Salud (Essalud), más dos aguinaldos al año, ambos de S/300. “Eso es lo que se ha considerado”, dijo Vicente Romero.

En esa línea, el titular del sector consideró que esta es la ocasión perfecta para darle otra alternativa a los jóvenes. “Es una gran oportunidad para muchos jóvenes del país de darles una oportunidad de carrera, de continuar en la Policía cuando van adquiriendo esa vocación cuando salgan al servicio y tengan esa identidad con la Policía y con el servicio al ciudadano”, subrayó.

“Ellos no se incorporan a la carrera policial, esta categoría será exclusivamente para poder observar y acompañar en su desenvolvimiento como policías de tal manera que se haga una evaluación para que estos futuros policías ingresen a la carrera policial”, aseveró Romero.

Algunos datos que debes saber sobre la nueva categoría policial.|Infografía: Policía Nacional del Perú.

“Oficiales drogos y cocainómanos”

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Alberto Azurin, denunció en dicho encuentro con el titular del Mininter que tiene el conocimiento de que en las escuelas de suboficiales se consumen drogas. “Tengo familiares allí que me informan lo que está pasando”, dijo el congresista de Fuerza Popular.

“Como presidente estoy en la obligación de decir lo que está pasando en la Escuela con esos filtros, pero vuelvo a repetir, ¿Queremos tener oficiales afuera drogos o cocainómanos? Porque el que consume droga, el drogadicto, solamente piensa en droga. Entonces es incompatible con la función. Yo me aterro de ver eso en la escuela”, continuó enérgicamente Azurin, quien pidió un exigente proceso de selección para evitar la incorporación de malos policías.

Congresista Azurín se refirió al consumo de drogas dentro de las fuerzas policiales. Congreso TV

En esa línea, hizo hincapié en que le parece desproporcionado crear nuevas categorías en la PNP “si no se pueden solucionar los problemas” existentes. “En la Escuela de Mujeres no hay ni agua, ni luz, no hay chófer para la ambulancia. Hace poco hubo una emergencia con una alumna”, expresó.