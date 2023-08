Peruanas conquistaron oro y plata en Mundial Escolar de Ajedrez en Kazajistán

Peruanas brillaron en Mundial Escolar de Ajedrez (Difusión)

Un sinfín de obstáculos no impidieron que dos ajedrecistas peruanas se suban al podio mundial de su deporte. Fiorella Contreras Huamán e Irina Rojas Salas han llevado el nombre del país a lo más alto, tras alcanzar los máximos honores en el reciente Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez 2023, pese a todos los contratiempos que las perjudicaron inicialmente.

En medio de la incertidumbre que se originó sobre si iban a llegar al evento a tiempo debido a problemas con sus vuelos, contra todo pronóstico la delegación nacional pudo hacerse presente en Kazajistán para derrochar su talento en la cita mundialista.

Contreras y Rojas, justamente, fueron las encargadas de demostrar que el éxito es posible en medio de cualquier dificultad. Con la participación de un total de 300 escolares de 53 países, ambas lograron colocar al Perú en el mapa mundial del ajedrez escolar, tras colgarse las medallas de oro y plata respectivamente.

Fiorella Contreras, con solo 16 años, se destacó en la categoría Sub-18 del certamen, logrando consagrarse campeona mundial. A lo largo del torneo, la peruana mostró una destreza estratégica sin par, superando a competidoras de países con una larga tradición en ajedrez como India, China, Mongolia y Armenia, entre otros.

Fiorella Contreras ganó el oro (Difusión)

Por otro lado, en la categoría Sub-12, la prodigiosa Irina Rojas, de apenas 11 años, aseguró la medalla de plata en su competencia. La pequeña representante nacional brindó una actuación formidable, enfrentando e imponiéndose a difíciles competidoras de países como Ucrania, España, Polonia y Alemania.

¿Quiénes son?

Las talentosas deportistas provienen del Colegio Saco Oliveros, institución educativa que clasificó al Mundial en las categorías Sub-12 y Sub-18. Por más que ambas sean menores de edad, esto no significa que no tengan experiencia en el tablero. De hecho, su positiva participación en Kazajistán no es ninguna casualidad. Los logros que han acumulado desde antes respaldan el oro y plata que le regalaron últimamente al país.

Fiorella Huamán es tetracampeona panamericana y ya antes había conseguido un título mundial a la tierna edad de siete años en Brasil 2014. Ahora, ella se encarga de seguir exhibiendo su destreza en el tablero, repitiendo la historia a sus 16 y consolidándose cada vez más como una de las futuras promesas del ajedrez internacional.

En tanto, Irina Rojas, en medio de su corta trayectoria, ya ha cosechado medallas importantes en competencias internacionales. Ella ha sido subcampeona panamericana Sub-11 en Bolivia 2022 y también ganó una medalla de bronce en un panamericano juvenil Sub-12 en Uruguay el mismo año. Como si fuera poco, a sus seis años, consiguió su primera presea internacional (bronce) en el Panamericano Escolar de Ajedrez 2018, realizado en Venezuela.

Irina Rojas ganó medalla de plata en el Mundial (Difusión)

¿Qué contratiempos surgieron?

Previo a la competencia, la delegación que viajó a Kazajistán pasó por un momento muy difícil: se quedó varada en México, su primera parada, por problemas logísticos de la aerolínea que contrataron (Aeroméxico) para luego viajar a Madrid en escala.

En consecuencia, el vuelo de los peruanos a la capital española se retrasó varias horas, por lo que desafortunadamente terminaron perdiendo su vuelo desde ese punto hacia Kazajistán. A Madrid llegaron cuando el avión ya había partido a su destino.

Mientras su participación en el Mundial corría peligro, los peruanos se mantuvieron a la expectativa bastante tiempo. Afortunadamente, la Cancillería del Perú, a través del Consulado General en Madrid, brindó su apoyo rápidamente para que la delegación pueda viajar a Kazajistán para afrontar la competencia sin más contratiempos. El resto es historia.

Para lograr esta exitosa participación de Perú en el Mundial, los ajedrecistas contaron con el respaldo de su colegio, sus padres, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la Federación Peruana de Ajedrez (FPA), demostrando la fortaleza y la unidad de la comunidad ajedrecística.