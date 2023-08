Magaly Medina revela que Mark Vito fue convocado para ‘La Casa de Magaly’: “Sueña con ser conductor de TV”

Magaly Medina confiesa que Mark Vito fue convocado para 'La Casa de Magaly'. Sin embargo, el influencer rechazó la propuesta. (ATV / Magaly TV La Firme)

Mark Vito, el exesposo de Keiko Fujimori, fue convocado por la producción de ‘Magaly TV La Firme’ para que integrara la tercera temporada de ‘La Casa de Magaly’, reality de convivencia que se estrenará por la señal de ATV este 15 de agosto. Sin embargo, el ahora influencer rechazó la propuesta, a pesar de haber dicho en varios medios que le gustaría formar parte de esta nueva edición.

Como se recuerda, luego de separarse de la lideresa de Fuerza Popular, el político estadounidense dio un inesperado salto a la fama al subir varios videos en TikTok, en donde presumía su increíble transformación física. También porque hizo colaboraciones con diversos personajes de la farándula local, como Susy Díaz, Fabio Agostini y Cint Gutiérrez, hija menor del fallecido Tongo.

Mark Vitto en la Teletón 2023. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Por eso, cuando le preguntaron si participaría en ‘La Casa de Magaly’, Mark Vito no descartó aparecer como uno de los integrantes. “Las redes me han abierto muchas puertas. Estoy en conversación por realities show, conductor de televisión, cine. No descarto estar en La Casa de Magaly, sería interesante, podría ser, vienen buenas cosas a futuro”, dijo en diálogo con El Popular.

Sin embargo, este miércoles 10 de julio, Magaly Medina aseguró que la expareja de Keiko Fujimori rechazó pertenecer a su reality de convivencia.

“Déjenme decirles a todos que a Mark Vito lo pensamos convocar en un principio y hasta convocamos, pero su participación no pudo ser por motivos que no contaré en este programa, ni revelaré. Lo haré algún día en un libro que haga”, declaró la ‘Urraca’ en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina confiesa que Mark Vito rechazó estar en 'La Casa de Magaly'. (ATV/Magaly TV La Firme)

Magaly Medina comparó a Mark Vito con el ‘Gringo Karl’

Para Magaly Medina, la expareja de Keiko Fujimori ha dejado atrás su imagen como político y ahora está enfocado en desarrollar su carrera en la pantalla chica, por lo que no duda en acudir a todos los programas que lo invitan.

“Ya es parte de Chollywood. Y dice además que no quiere solo estar en TikTok, ahora pasa a los programa de TV como invitado. No hay invitación que él se niegue a asistir, y hasta él dice que tiene varias propuestas para programas de TV. Él, al final, sueña con ser conductor. Vaya, se había guardado tantos años esto”, mencionó.

Tras ello, la periodista comparó a Mark Vito con Carl Enslin, mejor conocido como el ‘Gringo Karl’, quien se hizo bastante popular en la farándula por su relación amorosa con La Flor de Huaraz. “Él es la versión 2023. El Gringo Mark”, dijo entre risas.

¿Quiénes están en ‘La Casa de Magaly’?

El reality de convivencia ‘La Casa de Magaly’ se estrenará el martes 15 de agosto y sus integrantes son: Carlos Cacho, Patricio Suárez Vértiz, La Uchulu, Samahara Lobatón, Vanessa López, Fiorella Retiz, Gabriela Serpa, Renzo Spraggon, Alfredo Benavides y Andrés Hurtado.

Aunque en la primera promoción del reality de convivencia no aparece Shirley Cherres, Magaly Medina confirmó a Infobae Perú que la exporrista del Sport Boys formará parte de la secuencia.

“Sí está Shirley Cherres, pero al igual que otros personajes unos destacan más que otros durante la convivencia”, indicó la conductora de TV al ser consultada de por qué no se ve a la rubia en la promoción que emitió este lunes 7 de agosto.