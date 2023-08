Leysi Suárez es captada saliendo de notaria y se quiebra al hablar de su expareja, Jaime La Torre

Leysi Suárez fue a una notaria a iniciar tramites de tenencia de su hija con Jaime La Torre. (Fuente: Capturas Magaly TV La Firme)

La bailarina Leysi Suárez fue captada por las cámaras de Magaly TV La Firme a las afueras de una notaria en el distrito de Breña, al parecer la exintegrante del ‘Gran Show’ ha iniciado el trámite para la tenencia de su pequeña hija, fruto de su exrelación con el empresario, Jaime La Torre. Como se recuerda, su expareja fue protagonista de un ampay de Magaly Medina, en donde se deja entrever que pasó la noche con otra mujer en su departamento de Barranco.

Suárez intentó en todo momento evadir a la prensa de la ‘urraca’, pero no pudo y tuvo que declarar de manera escueta sobre la situación complicada que estaría atravesando. En un momento se le escucha a la artista quebrarse al ser consultada por Jaime. “He venido a hacer lo que corresponde después de una separación. No nada, no quiero hablar del tema”, expresó la bailarina con mucha incomodidad a los ‘urracos’.

“De verdad creo que no es momento, pero estamos en lo que tiene que ser el segundo paso”, fueron las declaraciones que brindó la artista el 9 de agosto para las cámaras de Magaly TV La Firme, donde Leysi se quiebra ante reportero de Magaly y le pide respeto por preguntas sobre ampay a su esposo. Vale recalcar que, la modelo pidió a la prensa que respeten este momento duro por el que está pasando y que no quería declarar sobre las imágenes que se le ve a Jaime La Torre, dejando a su hija con la mujer del ampay.

Leysi Suárez va a notaría y está con la voz entrecortada. (Fuente: Magaly TV La Firme)

Mediante un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, la cantante informó a sus fieles seguidores sobre el término de su relación con el empresario. Esto ocurrió después de que se difundiera el video captado por Magaly Medina, en el que se observa al empresario pasando la noche en la casa de otra mujer en Barranco. En su mensaje, la bailarina solicitó consideración para este momento delicado, pensando en el bienestar de su hija y su familia.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y mi familia”, escribió la bailarina en su cuenta de Instagram. Eso sí, la cantante dejó en claro que no dejará de lado sus presentaciones y que seguirá su trabajo pactado.

“Además, comentarles que seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio. Mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer, así no me encuentro en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa. Seguiré trabajando para brindar lo mejor a mi hija, dejaré que esto se resuelva en privado. Y recuerden que las mujeres pueden con todo más”, escribió.