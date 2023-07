Nadine Heredia seguirá siendo investigada por el delito de colusión agravada: Poder Judicial rechazó apelación

La defensa legal de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, presentó una excepción de improcedencia de acción para evitar que se le siga investigando por el presunto delito de colusión agravada por el caso de Gaseoducto Sur Peruano. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó este pedido.

Esta decisión la tomó la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. La exprimera dama es acusada de favorecer con los contratos para la empresa brasileña. De acuerdo con la información de RPP, el abogado de Heredia indicó que no puede ser investigada por este delito porque no fue funcionaria pública en ese año.

En tanto, el Poder Judicial sustentó su decisión basándose en que no son la vía para tomar este pedido. De esta manera, se confirma que la esposa de Ollanta Humala continuará bajo esta investigación.

Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. | Foto: Agencia Andina

La investigación de Heredia

Ollanta Humala ganó las elecciones presidenciales en el 2011 ganándole a Keiko Fujimori. Desde ese entonces, uno de sus familiares que siempre lo acompañó es precisamente su esposa. Sin embargo, en su gobierno se denunció presuntos actos de corrupción.

Desde ese entonces, ambos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía de la Nación. Precisamente, en el 2017, abrieron investigación contra Heredia por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

Para el Ministerio Público, la exprimera dama se reunía con los representantes de Odebrecht para que se favorezcan de la buena pro. Jorge Barata habría indicado a la Fiscalía de Heredia tenía conocimiento de todo e incluso señaló que decidieron apoyar a la campaña de Humala.

De esta manera, habría manifestado ante su declaración fiscal, que la esposa de Ollanta Humala habría recibido hasta un total de USD 3 millones. Es así como el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva hace cinco años.

Otro pedido negado

En esta semana, también se resolvió que Nadine Heredia pidió permiso para viajar a Colombia. Sin embargo, se le negó. Ante una apelación, se le dio luz verde para que pueda viajar con la finalidad de hacerse un examen.

No obstante, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, decidió negarle nuevamente este pedido. Además, ordenó 18 meses de impedimento de salida del país.

Esta solicitud estaba basada para que llegue a una clínica de Medellín para someterse a un examen para descartar presencia de células cancerígenas. Por ello, viajaría desde el 29 de junio hasta el 2 de julio.

“Esto es una burla, cómo podemos tomarlo porque nos están dando menos de tres horas para esa audiencia. Usted verá, pues señor magistrado. Quiero rechazar la expresión del fiscal ‘viaje sin retorno’ [...] refiriéndose a riesgo de fuga”, indicó en la audiencia.

Heredia mencionó que su pedido no se puede medir por “conjeturas”, sino por acciones concretas. “Yo me he sometido a todas las reglas de conducta que su despacho [...] primero el embargo de mis cuentas, propiedades]”, agregó.

Al igual que Heredia, el expresidente es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Esto debido al financiamiento de sus campañas en el 2006 que no pudo ganar y finalmente en el 2011.

Gasoducto Sur Peruano es uno de los casos que no solo involucra a la familia Humala Heredia, sino también a Alan García.