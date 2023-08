Abel Lobatón responde a Samahara Lobatón por asegurar que es un mentiroso

Abel Lobatón responde a Samahara Lobatón.

A principios de agosto, Samahara Lobatón sorprendió al expresar duros comentarios contra su padre Abel Lobatón. En el programa ‘América Hoy’, la influencer no dio crédito a las declaraciones de su progenitor, quien aseguró que viajaría a Estados Unidos para encarar a Youna.

Para Samahara Lobatón, se trata de una mentira más de su padre. Asimismo, pidió que ninguna mujer crea en él, pues al final nunca cumple. Además, indicó que Abel no la llama ni a ella ni a su nieta.

“Solamente me llama cuando está en vivo, cuando quiere algo. No me llama, no me pregunta por su nieta”, comentó Samahara, dejando sorprendido a más de uno.

Asimismo, se animó a hacer una advertencia. “A mi papá, mujeres, no le crean, es de lo peor, él no es sincero. Él es el hombre más mentiroso que conozco, mujeres no le crean”, dijo.

La hija de Melissa Klug señaló que quiere mucho a su padre, pero lo conoce bien. “Yo amo a mi papá, yo lo adoro, me mato de risa con él. Por mi hija sí se preocupa, por mí no. No me llama, me llama en vivo, nada más”, finalizó.

¿Qué dijo Abel Lobatón?

Abel Lobatón fue consultado sobre estas palabras de Samahara Lobatón. Lejos de estar enojado, explicó que no es ningún mentiroso.

“No soy mentiroso, es una mala fama que se ha creado alrededor de mí, lo que sucede es que soy un hombre con mucho amor para dar, eso es todo, indicó.

Asimismo, se animó a decir cuál es su tipo de mujer. “Me atraen las personas maduras, respetuosas y educadas. Además, es un plus que ellas tengan afinidad por el chocolate”, señaló entre risas.

Abel Lobatón dio estas declaraciones después de participar en ‘¿Cuál es el verdadero?’, espacio que será emitido este sábado 12 de agosto a las 9 am.

Abel Lobatón dice que quiere conversar con Youna

El padre de Samahara Lobatón fue consultado por los audios que difundió el programa de Magaly Medina, donde se escucha a Youna insultar a la influencer. Ante ello, el exfutbolista indicó que su hija y el barbero ya se separaron y lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con el cuidado de su pequeña.

“Aquí hay una cosa clara, ellos ya se separaron y cada uno hace su vida. Él tiene que ver por su hija y ella también, nada más. Si él o ella salen, si tienen otra pareja, es parte de la vida y la vida continúa”, señaló.

En otro momento, sorprendió al asegurar que tomaría un vuelo a Estados Unidos para conversar con el barbero. Abel Lobatón indicó que prefiere decirle lo que piensa personalmente.

“Mira que una llamada por teléfono no es lo más adecuado. Lo más importante es coger un avión y hablar con él personalmente... para allá voy, voy para New York”, expresó al respecto.

“Si me tiene frente a frente, es otra cosa, vamos a hablar de hombre a hombre, ahí es otro cuento... Las cosas se arreglan cara a cara, y no voy como padre, sino como hombre”, acotó.