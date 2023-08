Milena Zárate y su fuerte crítica contra Pilar Gasca, expareja de Edwin Sierra: “Nunca me cayó bien”

Milena Zárate y su fuerte crítica contra Pilar Gasca, expareja de Edwin Sierra. América TV. 'América Hoy'.

Luego de que Edwin Sierra y su pareja Pilar Gasca anunciaran su separación mediante un mensaje en sus redes sociales, Milena Zárate salió a dar su opinión y comentó que jamás tuvo una buena relación con la novia del padre de su menor hija.

La cantante colombiana llegó como invitada al magazine de ‘América Hoy’ la mañana del 9 de agosto y comentó que no le agradaba ese compromiso porque la empresaria de gamarra no tenía un buen trato con su pequeña, a pesar de no conocerla personalmente.

“Es una chica que a mí nunca me ha caído, nunca he tenido una buena relación con ella. Siempre ha sido muy faltosa, es una irrespetuosa, conmigo ha tenido una falta de respeto, se ha metido muchas veces con mi hija, ha metido sus narices a tal punto de llegar a publicar una conciliación que tenía con Edwin”, dijo en un inicio.

Para luego indicar que han vivido muchas complicaciones con la señorita Gasca, agregado señaló que Edwin descuidaba a su hija por pasar más tiempo con su novia y la hija de ella. “Ha sido bastante atrevida, he tenido muchos inconvenientes pese a que no la conozco, por eso mi hija no tenido contacto con ella”, dijo muy enfática la influencer.

Milena Zárate comentó que para ella la relación habría terminado por un tema infidelidad por parte del comediante y con la publicación de su comunicado prefieren guardar las apariencias y así evitar los escándalos mediáticos.

“Con tantos años que llegué a conocer al señor, yo pienso que ha habido una sacada de vuelta por alguna de las dos partes, digo puede ser porque al señor jamás en la vida se le ocurriría colgar un comunicado, es algo imposible de parte de él y sea ha visto obligado”, comentó.

Agregado a ello, indicó que un fiel jamás cambia y solo descansa y fue respaldada por la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, quien regresó al magazine de América TV, luego de que su programa ‘En tu defensa’ fue cancelado por la señal de Latina TV.

Milena Zárate contó que cuando terminó su relación con Edwin Sierra, jamás publicó un comunicado en su plataformas digitales y la gente se enteró cuando ellos ya tenían cinco meses de haber terminado. “En su momento, cuando terminó conmigo, jamás publicó un comunicado. Cuando tuvimos nuestra ruptura nadie se enteró. Yo digo que este comunicado es obligado porque puede salir algo por ahí”, aseguró Zárate.

Milena Zárate y su fuerte crítica contra Pilar Gasca, expareja de Edwin Sierra. América TV/ Instagram: edwinsierralafuana

¿Qué dice el comunicado de Edwin Sierra y Pilar Gasca?

Edwin Sierra anunció que su romance con Pilar Gasca llegó a su fin luego de 7 años juntos. La pareja inició su relación amorosa en el 2016 y, pese al largo tiempo que compartieron, ambos habían dejado en claro que no estaba el matrimonio ni el tener hijos.

“Hola, queremos informarles que nuestra relación de pareja se terminó, pero la de compañeros, cómplices y amigos continuará por siempre. Primará siempre el respeto y la admiración mutua, como hasta ahora después de siete años”, fue el comunicado que publicó el cómico en Instagram.

Sin embargo, lo que llama la atención es que la publicación tiene desactivado los comentarios, impidiendo que el público emita cualquier opinión al respecto. Hasta el momento, Pilar Gasca y Edwin Sierra ha decidido emitir un comentario al respecto. Se espera que la modelo responda a la influencer de Colombia.