José Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, dio detalles de la tercera temporada: “Los participantes no saben cocinar”

José Peláez habló sobre el inicio de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos'. | Créditos: Marylin Farroñay - Infobae Perú.

Luego que se especulara sobre la posible salida de José Peláez de ‘El Gran Chef Famosos’, el mismo programa de Latina confirmó que el conductor se quedará una temporada más, alegrando a los fans del reality de cocina, pues muchos consideran que es el rostro de la competencia.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ confirma tercera temporada con curiosa promoción: José Peláez y los jurados se van del set

En una entrevista con Infobae Perú, el también locutor radial dio a conocer que los planes que tenía tras finalizar la segunda temporada del programa, fueron aplazados, pues pudo llegar a un acuerdo con la producción para quedarse más tiempo.

“Realmente todos teníamos otros planes, pero a veces los planes no se dan como uno los tiene contemplado. Finalmente, pudimos llegar a un acuerdo y estamos aquí muy contentos de hacer una tercera temporada y de que el público peruano y las familias peruanas vayan a seguir disfrutando de este maravilloso programa”, indicó.

José Pelaéz lloró por la eliminación de Mónica Torres. (Latina TV/El Gran Chef Famosos)

Asimismo, José Peláez se animó a hablar sobre los participantes que estarán en esta tercera temporada. De acuerdo al conductor, los nuevos concursantes saben cocinar muy poco, sorprendiendo al jurado.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ confirma a las 12 figuras que formarán parte de la tercera temporada

“Muy divertidos la verdad, en un momento con el jurado estábamos acostumbrados a lo que estaba ocurriendo la segunda temporada, que los participantes sabían cocinar un poco mejor, ahora de la nada nos damos con la sorpresa que los participantes de esta tercera temporada saben cocinar menos que los de la primera temporada”, señaló.

La polémica con Jimmy Santi

El repechaje de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ tuvo una fuerte polémica. Y es que, según reveló Jimmy Santi en su cuenta de Instagram, dentro del reality de cocina había favoritismo, hecho que lo obligó a renunciar de manera intempestiva.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’: Mauricio Mesones, Mr. Peet y Jesús Neyra pasaron a la noche de eliminación

Para José Peláez, las graves acusaciones del veterano cantante son un malentendido, por lo que se disculpó con él por no haberlo hecho sentir querido e incluido en el grupo de ‘El Gran Chef Famosos’. Asimismo, indicó que siempre lo recordará con cariño por ser un artista de renombre.

“Yo realmente siento que no hubo favoritismo, en realidad eso ha sido un malentendido. Yo he visto un poco las dos versiones. Yo solo soy el mensajero y para no ahondar en este tema, siento que aquí nosotros intentamos hacer sentir a todo el mundo bien, querido. Si él lamentablemente no se sintió así, entonces es una pena que no se haya sentido así, no fue mi intención y creo que no fue la intención de nadie. Yo siempre recordaré con mucho cariño el tiempo que estuvo en el programa”, precisó.

José Peláez (Infobae Perú/Marylin Farroñay)

Las imitaciones que le han hecho

Al convertirse en uno de los programas más vistos de la televisión peruana, ‘El Gran Chef Famosos’ fue imitado por más de un espacio cómico. Tanto el ‘Jirón del Humor’, como ‘JB en ATV’, han sabido sacarle provecho a la popularidad que tiene este espacio de cocina.

José Peláez confesó que ha visto las imitaciones que le hacen, algo que le parece muy divertido, eso sí, cree que el contenido que muestran estos programas deben de ir mejorando poco a poco.

“Me parece muy divertido realmente, han salido imitaciones que jamás creía, jamás pensé que iban a salir imitaciones de mi trabajo. Por un lado, el primero que vi fue el de ‘Jirón del Humor’ que me pareció divertidísima y luego vi la imitación de ‘JB’ que también me pareció divertida. Yo ni siquiera sabía que de un canal se podía imitar a otro de otro canal. A un nivel macro, me parece que está muy divertido y es un honor que eso suceda y a un nivel de cómo se está haciendo, creo que todos tienen oportunidad de mejora. Creo que las imitaciones también tienen oportunidad de mejora”, añadió.

‘El Gran Chef Famosos’: José Peláez confirma su participación para la tercera temporada. Latina TV.

Es amigo de Adolfo Aguilar

Los días sábados, ‘El Gran Chef Famosos’ compite de manera directa con ‘¿Cuál es el verdadero?’, programa que se transmite por la señal de América Televisión y es conducido por Adolfo Aguilar. Al ser consultado por la competencia que hay entre estos dos programas, José Peláez reveló que el actor es un amigo cercano suyo, por lo que siempre le desea que le vaya bien en sus proyectos.

“Adolfo Aguilar es un gran amigo, la gente no sabe que nosotros realmente somos buenos amigos, realmente él ha estado presente en varios importantes momentos de mi vida. Le tengo mucho cariño y siempre le voy a desear lo mejor en cualquier proyecto que él tenga, siempre lo voy a abrazar porque es un personaje que me hace reír muchísimo. Para mí es un honor que estemos compitiendo juntos”, sentenció.