Arequipa: Conoce los 10 lugares que no puedes dejar de visitar y disfrutar si viajas a la ‘Ciudad Blanca’

Conoce las festividades en honor al aniversario de Arequipa y sumérgete en la rica tradición y herencia cultural de esta ciudad andina. Fuente: Marca Perú

Arequipa, conocida como la ‘Ciudad Blanca’, es una de las provincias más visitadas del Perú por turistas nacionales y extranjeros, siendo superada solo por Lima, Cusco, Puno e Ica. Sus hermosos parajes y su arquitectura monumental, caracterizada por el sillar, hacen de esta urbe una excelente opción para experimentar nuevas emociones y explorar lugares maravillosos.

Te presentamos los diez destinos ideales para una escapada memorable a la segunda ciudad más poblada del Perú. Además, si viajas pronto podrás disfrutar de las festividades por el 483° aniversario de la fundación española de Arequipa, cuyo día central es el 15 de agosto.

Monasterio de Santa Catalina

Uno de los lugares con más historia de la ciudad de Arequipa es el Monasterio de santa Catalina. (Y tú que planes)

Arequipa alberga uno de los conventos más enigmáticos del mundo: el Monasterio de Santa Catalina. Este lugar no solo sobresale por su impresionante diseño arquitectónico, sino también por la historia que cuentan sus pasillos y patios de colores vivos. Fundado en honor a Santa Catalina de Siena, sus instalaciones albergaron a mujeres que, a lo largo de los años, dedicaron sus vidas a la oración, la caridad y a la preparación de delicias culinarias.

Los horarios de visita al Monasterio de Santa Catalina son desde las 9:00 a.m. hasta las 5 p.m., tiempo en que los visitantes podrán explorar sus fascinantes espacios. Los precios de la entrada varían: existe una tarifa general de S/ 40 y un precio especial de S/ 12 para universitarios.

Para una experiencia completa, se recomienda a los visitantes llevar consigo una cámara fotográfica y protector solar. Además, el monasterio alberga reliquias históricas que nos transportan al pasado, mostrándonos herramientas y prendas de vestir que eran utilizadas hace más de un siglo y un vistazo a la vida cotidiana de aquellas que vivieron allí. Desde el mirador del Monasterio de Santa Catalina, se puede tener una vista impresionante del volcán Chanchani.

Plaza de Armas

Desde esta ubicación privilegiada, la figura del majestuoso volcán Misti emerge como el guardián silencioso de la ciudad.

La Plaza de Armas de Arequipa, una de las más lindas del Perú, se alza como un testimonio vivo del esplendor arquitectónico y cultural de la región. Enmarcada por la imponente Catedral de Arequipa y otros edificios coloniales, todos construidos en la característica piedra volcánica blanca llamada sillar, esta plaza obtiene una de las nominaciones más notables para la ciudad.

En el centro de la plaza, la estatua del “Tuturutu”, un soldado mensajero del siglo XVI, parece contar historias de antaño, evocando los tiempos en que Arequipa era un crisol de culturas y de pasajes épicos. Desde esta ubicación privilegiada, la figura del majestuoso volcán Misti emerge como el guardián silencioso de la ciudad.

Catedral de Arequipa

El recorrido por la Catedral y su museo es como abrir las páginas de un libro que narra la evolución arquitectónica y cultural de Arequipa.

La Basílica Catedral de Arequipa, un emblema inconfundible de la ciudad, evoca siglos de historia y esplendor. Su construcción tuvo inicio en el lejano siglo XVII, y a lo largo de los años, llegó a ser reconocida por su impresionante fachada y su destacada colección de arte religioso.

El recorrido por la Catedral y su museo es como abrir las páginas de un libro que narra la evolución arquitectónica y cultural de la ‘Ciudad blanca’. Edificada en el siglo XV, este lugar ha soportado las embestidas del tiempo y los estragos de terremotos que sacudieron su estructura.

El interior de la Catedral cuenta con esculturas de valor y joyas. Cada rincón resuena con la reverberación del pasado, invitando a los visitantes a adentrarse en una experiencia de contemplación y asombro. Tiene una medida de 12 metros de altura es una de las maravillas sonoras que acoge este lugar, llenando los espacios con notas melódicas que evocan la solemnidad y la espiritualidad.

Complejo de la Compañía

Este templo colonial, ubicado en la ciudad, provincia y departamento de Arequipa, se destaca como el de mayor antigüedad en la región sur del país. Foto: Flickr

En el corazón de la ciudad, entre las calles adoquinadas y murmullos del pasado, se encuentra un tesoro arquitectónico que nos transporta al período colonial. La Iglesia de la Compañía, un edificio de gran relevancia histórica y artística, resguarda siglos de historia en su imponente estructura.

Este templo se destaca como el de mayor antigüedad en la región sur del país. Aquí, la historia se manifiesta a través de iglesias, capillas y claustros que datan de la época colonial, dejando entrever las huellas del pasado que moldean la identidad de la ciudad.

La historia de la Iglesia de la Compañía, conocida también como la “Capilla Sixtina de Arequipa” se remonta al siglo XVI, cuando los cimientos de la iglesia fueron establecidos. Si bien la edificación original sufrió los estragos del terremoto de 1584, la iglesia que persiste en la actualidad es el resultado de varias reconstrucciones que se llevaron a cabo hasta la mitad del siglo XVII.

Museo Santuarios Andinos

Aquí se encuentra la momia "Juanita", una niña inca sacrificada en los Andes hace más de 500 años. Foto: Andina

El Museo Santuarios Andinos es un recinto donde reposa la momia de “Juanita”, una niña inca cuya vida terminó hace más de 500 años en un acto de sacrificio. Las puertas de este lugar, conducen a un viaje a través del tiempo y la cultura inca. Cinco salas, cada una adornada con los tesoros de antaño, exponen diversos objetos como cerámicos, textiles, orgánicos y metales, todos ellos vestigios elocuentes de la grandeza y profundidad de la civilización prehispánica.

La historia de este recinto se entrelaza con el Proyecto Santuarios de Altura del Sur Andino, un esfuerzo sin igual que entre 1989 y 1996 arrojó luz sobre los misterios ocultos en los picos nevados. Diecisiete cuerpos de niños, cuidadosamente preservados por el frío extremo, emergieron de la niebla del tiempo. Estos restos revelaron “La Cápac Cocha”, un ceremonial que desafiaba la lógica moderna y se realizaba en ciclos de 4 o 7 años.

Los días y los horarios son de lunes a sábado, las puertas del museo se abren desde 9 a.m. hasta las 6 p.m. Los domingos, el tiempo se acorta, cediendo hasta las 3 p.m. El 25 de diciembre y el 1 de enero no hay atención. Los precios son de S/ 20 para el público en general. Los niños y estudiantes pagan S/ 10. Aunque las cámaras fotográficas y los dispositivos electrónicos no pueden ingresar al lugar.

Barrio de San Lázaro

Es uno de los barrios más antiguos de Arequipa, con calles angostas y casas de sillar. Foto: Andina

Este barrio es uno de los más antiguos en Arequipa. Sus calles son estrechas y sus casas están hechas de sillar. Se considera un Patrimonio Cultural por la UNESCO y es muy famoso por tener excelentes lugares para comer, conocidos como picanterías. Aquí podrás probar los platillos más ricos de la comida de la ‘ciudad blanca’.

No puedes perder la oportunidad de visitar la Iglesia de San Lázaro. Al principio, era una capillita pequeña que los primeros españoles construyeron con la ayuda de la gente del lugar. Además de las edificaciones, hay un puente hecho de sillar que cruza un arroyo y conecta la plaza con la iglesia del barrio. Un lugar interesante para explorar.

Mirador de Yanahuara

Ofrece una vista panorámica impresionante del volcán Misti y la ciudad de Arequipa. Foto: Andina

Desde el Mirador de Yanahuara, se despliega una vista impresionante del volcán Misti. Este mirador presenta diez arcos hechos de sillar, formando un paseo desde donde se puede contemplar una visión panorámica magnífica de la ‘ciudad blanca’ y los majestuosos volcanes que la rodean. El momento más idóneo para disfrutar plenamente de estas vistas es durante el atardecer, cuando los colores del cielo se funden con la belleza de la ciudad y las montañas. Puedes acceder a él sin costo alguno y es recomendado ir por la tarde.

Casa Museo Mario Vargas Llosa

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa nació y vivió durante su infancia en Arequipa. Foto: Andina

Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel de Literatura, nació y pasó su niñez en Arequipa. El hogar que lo vio crecer actualmente es un museo que relata su vida y su obra de forma interactiva, empleando videos, cuadros y objetos personales que evocan su trayectoria.

El museo se encuentra disponible para visitantes de lunes a sábado, entre las 10 a.m., y las 3 p.m. La entrada para acceder al museo tiene un costo de 10 soles. Los menores abonan 5 soles y los estudiantes escolares, 3 soles. La exploración de las diversas áreas y cuartos de la vivienda toma alrededor de una hora y media.

Cañón del Colca

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), declaró al Cañón del Colca y Volcanes de Andagua como un geoparque mundial. Foto: Andina

En la región de Arequipa, existe un destino que a pesar de no encontrarse en la ciudad, atrae a numerosos visitantes. Se trata del Cañón del Colca, uno de los abismos más profundos del planeta y hábitat del majestuoso cóndor andino. Ubicada en la parte noreste del sur del país, la provincia de Caylloma, una de las ocho divisiones que componen Arequipa, es famosa por albergar un tesoro natural de valor incalculable.

A diferencia de un parque nacional o una cumbre nevada, su joya es el asombroso Cañón del Colca, cuyos 4,160 metros de profundidad lo consolidan como uno de los más profundos en la faz de la Tierra.

El Valle del Colca, este cañón no solo es un atractivo para Arequipa, sino para todo el Perú. Su accesibilidad es uno de sus mayores encantos, a solo 3 horas y media de la ciudad, en autobús o vehículo particular, se llega al distrito de Chivay, punto de partida hacia esta maravilla natural. La entrada al Cañón del Colca tiene un valor que varía según la procedencia:

- Extranjero: S/70

- Nacional: S/20

- Estudiante Nacional: S/5