¿Qué nos ha enseñado Taylor Swift de branding?

ARCHIVO - Taylor Swift durante un concierto de su gira Eras el 5 de mayo de 2023, en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee. La vicegobernadora de California y otros funcionarios electos instaron a Taylor Swift el martes 1 de agosto a posponer sus conciertos en Los Angeles como una forma de solidarizarse con los trabajadores hoteleros en huelga. (Foto AP/George Walker IV, archivo)

Tengo que reconocer que nunca he sido una de esas personas que conocen mucho de música, no suelo identificar a muchos cantantes y menos sus canciones. A lo largo de mi vida, mis hijos, que saben de mi poca cultura musical, me han preguntado a qué concierto no podría dejar de asistir y Taylor Swift siempre ha encabezado mi corta lista.

Te puede interesar: ¿No hay derecha?

Mi gusto por la cantante de “Shake It Off” comienza hace muchos años, desde sus inicios en música country y se fortalece después de su transición a la música pop. Si bien no me considero una swiftie, sí la admiro no solo por sus canciones, sino por la brillante manera como ha construido e incrementado el valor de su marca a lo largo de los años.

Hoy podemos encontrar muchos artículos, videos y comentarios del éxito que ha sido “Eras Tour”, gira que comenzó en marzo del 2023 y durará un año. Serán 131 conciertos, 3.5 horas seguidas de actuación por concierto, 44 canciones, 44 cambios de vestuario, 44 rutinas de baile. Logrando, como dicen los que han asistido, sentir que solo les canta a ellos.

El momento en el que Taylor Swift se atragantó con un insecto en pleno show

Pero no nos equivoquemos, si bien la gira ha sido un éxito sin precedentes y ha batido todos los récords, la fortaleza de Taylor Swift es algo que ha venido construyendo a lo largo de toda su carrera desde hace 20 años. Las marcas fuertes se construyen a lo largo del tiempo.

Te puede interesar: Alianza del Pacífico

¿Qué nos enseña Taylor Swift de branding?

La importancia de construir la lealtad hacia tu marca.

Taylor Swift tiene el apoyo inquebrantable de sus fans. Esto lo ha conseguido construyendo una fuerte relación con su público, a través de una experiencia excepcional y consistencia en todos sus puntos de contacto.

Te puede interesar: En un mundo que cambia, la educación continua nos abre oportunidades

El 21 de mayo cantó durante tres horas y media bajo la lluvia, en el Gillete Stadium – Massachusetts. No quería decepcionar a todos los fans que habían hecho largas colas durante horas para poder verla. Postergar el concierto o cancelarlo no era una opción para ella.

La importancia de aceptar el cambio y adaptarse.

Taylor Swift comenzó su carrera como una cantante de country y fue migrando hacia el género pop. A lo largo de todo su proceso de transición ha demostrado su gran habilidad para reinventarse. La mejor manera de que una marca se mantengan vigente en el tiempo es estar abierta a entender y conocer las nuevas tendencias del mercado y los cambios en la demanda de los consumidores.

Tras el final de la gira por Estados Unidos, Taylor Swift le dio a su equipo una jugosa recompensa REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

La importancia de conocer a tu audiencia.

Las marcas deben tener conversaciones abiertas con su público objetivo donde puedan conocer sus valores, aspiraciones, deseos. Esto permite compartir experiencias y crear comunidad.

Taylor Swift tiene constantemente “sesiones secretas” en las que invita a un grupo de fans a diferentes lugares donde les comparte canciones de su nuevo álbum antes de salir al mercado. Este espacio le permite a ella entender, de primera fuente, que piensan los fans no solamente de las nuevas canciones que va a lanzar, sino también de ella y cómo su música participa de sus vidas.

La importancia de ser auténticos

Las marcas deben honrar sus valores. Los consumidores valoran a las marcas que son auténticas y tienen integridad.

Taylor Swift es una cantante que ha manifestado su opinión en muchos aspectos que pueden ser controversiales, pero en los que ella cree firmemente. Se enfrentó a la industria musical y apoya a un sinnúmero de causas sociales como el derecho de las artistas mujeres. En su última gira realizó donaciones en las ciudades en las que tiene conciertos.

La importancia de la colaboración para que tu marca crezca

Las marcas por más fuertes que sean deben buscar alianzas con otras marcas para desarrollar campañas, productos o servicios que generen interés en el público objetivo. En un mundo donde tu consumidor está constantemente recibiendo muchísimos mensajes, esta es una manera creativa e innovadora de seguir ofreciendo valor.

Cada vez más cantantes, así como Taylor Swift, están trayendo “artistas invitados” a sus conciertos para divertir a su público. Además de las colaboraciones con otros artistas como el single que grabó con Ed Sheeran.