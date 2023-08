Christopher Gianotti y Úrsula Boza anuncian que dormirán en camas separadas: “Nos estamos haciendo daño”

Christopher Gianotti y Úrsula Boza revelan las razones por las que dormirán en camas separadas. Youtube / Soy Gianotti

Christopher Gianotti y Úrsula Boza sorprendieron a sus seguidores al anunciar que, después de más de 20 años como pareja, han decidido dormir en camas separadas. Según la pareja, descansar en un mismo colchón no les funciona y, además, les ha traído efectos adversos en su estado de salud.

“Hemos decidido separarnos porque nos estamos haciendo daño”, expresó el expresentador de TV en el podcast ‘Por algo pasan las cosas’ en compañía de la reconocida actriz, quien aclaró que el dolor que se hacían era físico, y no mental. “Ya pasamos la etapa que nos hacíamos daño emocionalmente, eso ya está superado”.

Según contó Christopher Gianotti, luego de retomar su relación sentimental y volver a convivir juntos, empezaron a dormir en una cama de dos plazas para estar “más juntos”. Sin embargo, con el tiempo se percataron que esto estaba perjudicando los problemas de columna que ambos sufren.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza.

“Yo necesito un colchón para mi espalda y ella un tipo de colchón para su espalda. Entonces, obviamente un colchón va a afectar a uno de nosotros. Además de eso, afecta porque hay personas (mirando a Úrsula) que son desordenadas para dormir, tiene un brazo por aquí, la rodilla por allá y la cabeza acá. Y en medio de todo está mi espalda totalmente curva, que parezco un cisne echado, un contorsionista. A veces no puedo ni respetar del dolor que tengo”, indicó el también actor.

Por su parte, Úrsula Boza informó que han puesto ciertas reglas para que no se pierda la cercanía entre ambos. “Nos compraremos dos camas, cada una de una plaza y media. Y la vamos a juntar. De lunes a jueves, vamos a separar las camas para que cada uno tenga su espacio y uno pueda dormir tranquilo, y viernes y sábado nos juntamos porque podemos desvelarnos. Y domingo retomamos la separación”, explicó.

Úrsula Boza dedica tierno mensaje a Christopher Gianotti por su onomástico. (Instagram/@soygianotti)

Christopher Gianotti y Úrsula Boza, nuevamente juntos

Úrsula Boza y Christopher Gianotti iniciaron su relación amorosa en el 2006. A lo largo de los años, la pareja se ha separado y reconciliado varias veces. Sin embargo, cuando todos pensaban que su amor ya había quedado en el pasado, la recordada ‘Mirada de tiburón’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ anunció que retomaron su romance en febrero de este año, gracias a la “terapia” que llevaron juntos en el podcast ‘Por algo pasan las cosas’.

“Estamos juntos, caí de nuevo. Definitivamente, nuestro podcast ‘Por algo pasan las cosas’ ayudó muchísimo, porque hemos hecho literalmente terapia juntos. Ambos ya estamos más maduros, hemos sanado nuestras heridas y curado muchas cosas. Hemos vuelto a tener la comunicación que en un tiempo se perdió. Además, la química que tenemos la pueden ver en el programa, es evidente”, precisó en ‘Mande Quien Mande’.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza están casados y tienen dos hijas juntos. (Youtube / Soy Gianotti)

Recordemos que, en el episodio 20 del podcast, Úrsula Boza contó que fue ella quien le puso final a su relación amorosa con Christopher Gianotti. Esto se debió porque no pudo superar el romance que entabló el actor con una mujer de 23 años al poco tiempo de separarse en el 2018. Ella consideró este ‘affaire’ como traición, pues no entendía cómo la superó tan rápido.

“Habíamos acordado que si uno de los dos quería pecar o sacar los pies del plato, nos separábamos antes de meter la cagad***. Yo no digo que terminaste por irte con otra, pero a los meses estuviste con otra persona. Para mí eso fue doloroso, me acordaba de esa conversación. No me sacó la vuelta, no estaba conmigo, pero (me dolió)”, dijo.