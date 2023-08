Graban a sujeto realizando tocamientos indebidos a menor, la madre no denuncia y lo liberan

Villa El Salvador: sujeto realiza tocamientos indebidos a menor

Un indignante caso de tocamientos indebidos a una menor de edad se reportó en el distrito de Villa El Salvador. El hecho fue captado por la cámara del celular de un vecino, quien lo registró para denunciar y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

Te puede interesar: VES: Delincuentes utilizaban una combi para asaltar a sus víctimas

Luego que el execrable episodio fuera dado a conocer por el conocido influencer ‘El Chico de las Noticias’ y la periodista Katty Villalobos a través de sus respectivas plataformas digitales, trascendió que se habría iniciado una investigación de parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los comunicadores detallaron que el sujeto, cuyo nombre aún no ha sido revelado, fue detenido por personal policial de la comisaría del distrito, en la misma vivienda en la que ocurrió el lamentable suceso. Sin embargo, de acuerdo a la información que ellos manejan, el tipo habría sido puesto en libertad.

Tras ser llevado a la comisaría, el acusado fue puesto en libertad porque la madre de la víctima no habría querido realizar la denuncia.

Según Villalobos, tras la denuncia de los vecinos, los agentes del orden se apersonaron al lugar no solo para detener al hombre, sino para facilitar el traslado de la madre de la menor afectada hacia una dependencia policial, con el fin que formalice la acusación. No obstante, la mujer no habría querido hacerlo, bajo el argumento que el agresor ‘es mudo’.

“Este video es estremecedor. Convoco a las autoridades y todos los amigos de la prensa para que se tome alguna acción legal contra este tipo que no puede estar suelto en las calles. En esa casa no solo vive esa menor, hay más niños”, dijo la periodista.

Son “abominables imágenes”

En tanto, el influencer Cristh Palomino, más conocido por su canal ‘El Chico de las Noticias’, escribió en su cuenta de Instagram: “Como lo mencionamos en TikTok, el vídeo es totalmente revelador y ya lo estamos enviando a las autoridades. No lo compartiremos sin sello, porque la idea es denunciar al tipo, no satisfacer morbos. Juntos podemos construir una nueva forma de denunciar casos sin caer en bajezas”.

El Estado les otorgará protección a los tres menores que deja la víctima de violencia sexual en Puno. (Andina)

A través de sus redes sociales, Palomino explicó que no tenia pensado subir contenido a sus plataformas digitales este domingo 06 de agosto, pero que un mensaje que le llegó encendieron todas las alarmas, al ver que una menor estaba siendo víctima de tocamientos indebidos por un sujeto.

Te puede interesar: Huancayo: Mujer fue hallada muerta en una caseta de vigilancia

“Definitivamente teníamos que compartir este caso. Y es que vecinos denuncian presunto abuso sexual en Villa El Salvador. He podido observar la abominables imágenes. Se trata de un joven, aparentemente mayor a 20 años. Se encuentra en un balcón y practica tocamientos indebidos a una menor”, señaló el influencer.

‘El Chico de las Noticias’ detalló que tuvo acceso a la dirección en la que está ubicada esta vivienda y precisó que la compartió a los organismos pertinentes.

Te puede interesar: Defensoría del Pueblo advirtió aumento de desapariciones de mujeres respecto al semestre del año anterior

“Para que este aberrante caso no quede impune y para salvaguardar la integridad de la menor, es necesario que sigamos hablando del tema. Las pruebas cien por ciento claras solo se las remetiremos a las autoridades competentes”, agregó Palomino.

Los comunicadores hicieron un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que haga un seguimiento del caso. Pese a no existe la denuncia de la madre, la fiscalía podría de actuar de oficio y usar las imágenes para procesarlo y sentenciarlo.

Hasta la publicación de esta nota todavía no existe algún pronunciamiento por parte del MIMP ni de la ministra Nancy Tolentino.