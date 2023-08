Mariella Trejos, la actriz colombiana que ama el Perú y pide no ser olvidada

Mariella Trejos es una actriz colombiana que se ganó el cariño del público peruano con las numerosas producciones que ha presentado en nuestro país, desde obras de teatro, telenovelas clásicas y películas. Sus últimas producciones fueron Al Fondo Hay Sitio y Así es la Vida.

Hace unos 6 años, Mariella Trejos confesó a Día D que no la pasaba nada bien. No tenía trabajo y vivía en penosas condiciones en un humilde cuarto de Barranco. En aquella ocasión, señaló que lo único que quería es trabajar, pero lamentablemente solo la llamaban para ofrecerle papeles a cambio de 200 soles.

“No tengo una pensión, no tengo trabajo. ¿Vivo de la caridad de los amigos? Se podría decir que sí”, dijo entre lágrimas en aquella en ocasión. “Tú no me puedes llamar para una película por 200 soles, eso es indigno para cualquiera”, acotó la artista de más de 50 años trayectoria.

“A mí no me gusta llorarle a la gente (para pedir ayuda), porque la gente termina por huirte”, indicó Mariella Trejos, quien en ese recordado reportaje decidió romper su silencio y pedir ayuda por primera vez, pues, pese a las condecoraciones que ha recibido a lo largo de su carrera, el Estado se ha negado a darle una pensión porque no es peruana.

Su amor por el Perú

Lejos de reprocharle al Perú por haberle dedicado tantos años y no tener ningún beneficio a cambio, Mariella Trejos señaló que su amor sigue estando presente.

“Mi amor es tan grande por el Perú que ni siquiera me puedo decepcionar de él”, dijo entre lágrimas, resaltando que cuando alguien quiere criticar nuestro país no duda en defenderlo.

La actriz nació en Cali, pero desarrolló su carrera en Perú desde hace más de 5 décadas. Se enamoró e hizo su vida con Jorge Billorou, gerente de la Editorial Losada y luego uno de los dueños.

“Estaba separado, tenía dos hijos. No tuve hijos con él. Me cautivó con su cultura y delicadeza. El verdadero amor es el que nace de a poquitos y estuve con él 36 años de casada”, señaló para ‘El Comercio’.

Billorou murió a causa de un ataque cardiaco, dejando sola a la artista. Con ello, una gran deuda.

Pedido de ayuda

Años después, la actriz de 75 años volvió a hacer noticia tras pedir ayuda, una vez más. Ya no vimos a la mujer fuerte de hace unos años, la salud de Mariella Trejo se encuentra muy quebrantada.

“Estoy bastante mal, hemos insistido con el sindicato, pero ningún médico ha venido, yo necesito ayuda, estoy muy adolorida, tengo escaras y una severa gastritis”, dijo la actriz en una entrevista para el programa ‘Buenos Días, Perú’.

Este pedido de auxilio fue escuchado y según se pudieron ver en las imágenes del noticiero, la ayuda requerida fue enviada. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mandó a personal del Hospital de la Solidaridad al domicilio donde era acogida la artista, siendo trasladada al albergue municipal María Rosario Aráoz.

“Hemos encontrado a nuestra actriz un poco débil, pero estable, se le está trasladando al albergue y ahí la está esperando el equipo médico y especializado para poder realizarle una evaluación”, indicó la doctora Giovanna Estrada.

Mariella Trejos fue llevada en camilla. Mientras las cámaras la filmaban, la actriz trataba de mostrar su mejor sonrisa y se permitía enviar besos a sus seguidores, como sinónimo de agradecimiento.

A través de las redes, los usuarios pidieron que no abandonen a la artista y la monitoreen desde el albergue.

La actriz Mariella Trejos fue trasladada a un albergue en SJM por la Municipalidad de Lima. Video: Panamericana Televisión

Telenovelas de Mariella Trejos

El Ministerio de Cultura del Perú la ha reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por su valioso aporte al teatro peruano. Además, ha participado en numerosos películas y telenovelas. Entre ellas:

1966 Un sueño de amor

1967 La condenada

1968 El hijo del pueblo

1969-71 Simplemente María

1970 Secuestro en el cielo

1972 Mujeres que trabajan

1984 Carmín

1993 El ángel vengador: Calígula

1995 Malicia

1997 Torbellino

1997 La Rica Vicky

1999 Amor Serrano

2000 Estrellita

2002–03 Todo sobre Camila

2004–07, 2008 Así es la vida

2011 Al fondo hay sitio