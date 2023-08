Diego Mayora, el goleador de Copa Perú que fue catalogado como el sucesor de Paolo Guerrero y se ilusiona con volver a la Liga 1

Diego Mayora, goleador de Sport Loreto que fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana y ahora disputa la Copa Perú con la ilusión de regresar a la Liga 1. (Foto: Jesús Alcina)

El Perú es un país reconocido por su diversidad en todos los ámbitos y el fútbol no es la excepción. Hay jugadores de diferentes partes, ya sea de la sierra, costa y selva. De esta última región salieron deportistas que destacaron en la primera división, ahora conocida como Liga 1. Uno de ellos es Diego Armando Mayora Rengifo, nacido en Pucallpa, quien se hizo un nombre a punta de goles.

La historia de ‘Macocho’ se inició en la Universidad San Martin, donde llegó con 15 años y se terminó de formar como jugador. Sin embargo, ganó notoriedad en la Copa Perú, con el club de su ciudad, Sport Loreto. Ahí, en su hábitat, fue goleador, marcando cerca de 50 tantos en una sola temporada, y consiguió el tan ansiado ascenso al fútbol profesional en 2014.

Un año más tarde pasó a Unión Comercio y alcanzó su mejor versión como goleador. Festejó en 19 oportunidades, colocándose en lo más alto de la tabla de máximos artilleros del campeonato. Esto le permitió emigrar a Argentina y ser convocado a la selección peruana, incluso el técnico Ricardo Gareca lo catalogó como el sucesor de Paolo Guerrero.

No pudo ratificar su buen momento en Colón y regresó al balompié peruano en búsqueda de oportunidades. Fichó por Municipal e hizo 11 goles. Parecía que volvería al nivel mostrado previamente, pero, las malas decisiones fuera de las canchas, se reflejaron en su condición física, adjudicándose las críticas por su peso. Desapareció del radar. La data muestra que su última campaña en la máxima categoría fue en 2019.

Ya pasó casi media década y su ilusión de volver a la Liga 1 sigue latente. Así lo confirma Diego Mayora, en entrevista exclusiva para Infobae Perú. El pucallpino busca relanzar su carrera donde brilló tiempo atrás: el fútbol macho. Actualmente juega en Sport Aurora de Pusi y ya cosechó su primera conquista: ganar la liga provincial.

El goleador peruano contó detalles sobre su carrera, las ofertas de Alianza Lima y Universitario, por qué no se consolidó en Argentina, su relación con Ricardo Gareca y la comparación con Paolo Guerrero.

Diego Mayora ganó la Liga Provincial con Sport Aurora de Pusi. (Instagram)

- ¿Tu nombre, Diego Armando, es por el ‘Pelusa’?

Pienso que a mi papá le gustaba cómo jugaba Diego, por eso me puso así.

- Cuéntanos un poco sobre tus inicios en el fútbol. ¿En qué club te formaste?

Comienzo en la San Martín, todavía no había jugado Copa Perú, me fui de Pucallpa a Lima por la selección peruana sub 15, tuve la oportunidad de quedarme y estuve en la San Martín hasta el 2012. Ahí hice menores, me subieron a la sub 20, reserva y después primera.

- ¿Por qué te vas de San Martín a jugar Copa Perú?

Me voy por falta de oportunidades. En ese tiempo, San Martín invertía mucho en extranjeros, traía muy buenos jugadores y no había oportunidades. Me voy a Bancos, un equipo de Pucallpa, y el 2013 recaigo en Sport Loreto.

- ¿Cómo te fue con el ‘decano’?

En 2013 no nos fue bien, quedamos eliminados en cuartos de final ante Unión Huaral, pero el presidente invirtió para el siguiente año. Llegó el profe José Ramírez y fuimos campeones de la Copa Perú.

- ¿Qué sensaciones te generó lograr el ascenso?

Es lo mejor que le puede pasar a una persona, campeonar con el equipo de su ciudad. Desde inicio de temporada nos pusimos esa meta y lo logramos con mucho esfuerzo. Llevamos a Pucallpa al fútbol profesional después de 18 años.

- En esa época se te comparó con Cristiano Ronaldo por la cantidad de goles que marcaste, ¿escuchaste esa noticia?

Sí la escuché, gracias a Dios pude anotar muchos goles, incluso me llamaron de clubes de la profesional, pero quería debutar con el equipo de mi ciudad y renové por dos años más.

- En tu primera temporada en la máxima categoría hiciste 9 goles con Sport Loreto, pero en la siguiente duplicaste ese registro con la camiseta de Unión Comercio, ¿qué factores influyeron?

La confianza del presidente. Llegué a Comercio por él y no por el técnico, el cual era Walter Aristizábal. En ese año llegó Cristian Bogado, la tenía un poquito complicada, no venía jugando las primeras fechas y hablé con el presidente para irme a Sport Loreto a préstamo y jugar segunda. Él me dijo que no, que me la crea y que podía darle pelea. Me hizo abrir los ojos, comencé a entrenar, hacer dieta y me gané la titularidad a punta de esfuerzo y goles.

Los goles de Diego Mayora con Unión Comercio. (Youtube)

- Gracias a tu rendimiento con el ‘poderoso de Alto Mayo’, te llegaron muchas ofertas...

Tuve bastantes llamadas. Me llamó Alianza, Real Garcilaso y otros equipos más de provincia. Tuve una oferta de China, pero la mejor opción fue irme a Argentina. Era mi sueño jugar ahí porque viven mucho el fútbol.

- Finalmente, firmaste por Colón de la Liga Profesional Argentina. ¿Por qué solo disputaste un partido en ese club?

Mi intención era jugar allá, pero pienso que no era ir a Colón porque estaba embargado, incluso para contratar tenía que recibir el permiso de una fiscal. Pasaban muchos problemas en ese tiempo, el club estaba saliendo del embargo, no cobraba puntual, pasaron muchas cosas, por eso decidí volver a Perú. Alianza pidió mi préstamo, pero terminé yendo a Municipal.

Diego Mayora fichó por Colón con 24 años.

- En 2016 recibiste tu primer llamado a la selección peruana. ¿Qué recuerdas de ese logro?

Tuve la oportunidad de estar con los jugadores más grandes del Perú como Paolo Guerrero, Yoshimar Yotún y Christian Cueva. Fue una experiencia única. El profe Ricardo me hablaba mucho, me citaba a la Videna, me medía la grasa del cuerpo y hacía trabajos. La selección es lo más bonito que le puede pasar a un futbolista.

- ¿Cómo eran las charlas con Ricardo Gareca?

El profe siempre te llamaba a su oficina o habitación para conversar personalmente. A mí me preguntaba muchas cosas porque él también fue centrodelantero. Ponía los videos, me hacía ver las fallas y lo bueno que hacía. Eso es lo importante. Dejó un legado en el Perú por ser un buen técnico y buena persona.

- El ‘Tigre’ te catalogó como el sucesor de Paolo Guerrero...

Sí, pienso que Paolo es un referente del fútbol peruano, uno lo seguía y aprendía de él, le pude dar pelea. Cuando fui convocado, Paolo y Raúl Ruidíaz estaban en el mejor momento de sus carreras, por eso no tuve muchas oportunidades. Si ellos hubiesen estado lesionados, pienso que la situación hubiese sido totalmente distinta para mí. Así es el fútbol, un día estás arriba y otro abajo, lo importante es seguir.

Diego Mayora no pudo jugar un partido oficial con Perú, pero fue convocado para las Eliminatorias Sudamericanas.

- En su momento te criticaron por tu peso, ¿te afectó?

Cada uno tiene su manera de jugar. A pesar de que estaba subido de peso, era jodido en la presión, recuperaba balones y siempre hacia goles. Eso es lo más importante para un delantero. No tenía por qué preocuparme. Las críticas hay que saber tomarlas de quien viene. Algunos critican y nunca tocaron un balón de fútbol. Las críticas son para mejorar. Ahora lo estoy tomando en serio, para el otro año van a ver un Diego Mayora distinto, en cuanto al tema del peso y muchas cosas más.

- En 2018, se te vinculó con Universitario. ¿Tuviste la oportunidad de seguir tu carrera en el club de Ate?

Después de Garcilaso, tuve muchas posibilidades de ir a la ‘U’, todo estaba encaminado, para ir y entrenar. No se dio porque había una cláusula con Garcilaso. Estuve muy cerca de jugar en la ‘U’, hubiese sido un sueño jugar en un equipo grande.

- ¿Te arrepientes de algo?

Arrepentirse es de cobardes. Asumo las cosas malas que hice en mi carrera, asumir es de varones, me hice mostrar por mi esfuerzo y ganas de superarme, no robando a nadie, eso me pone muy contento.

- ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo por cumplir?

Si me sigo esforzando, creo que se vienen cosas bonitas para mí. Aquí en Juliaca ya me di a notar, estoy haciendo muchos goles, a mi equipo lo hice campeonar por primera vez en una copa provincial, está jugando una departamental por primera vez. Dios mediante que me siga yendo bien y pueda seguir logrando cosas importantes. El próximo año quiero jugar la Liga 1.