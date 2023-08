Venden uniformes de la PNP sin ningún control en el Rímac: Avezados delincuentes son los principales clientes

Delincuentes pueden obtener estas prendas exclusivas de las fuerzas del orden por unos cuantos soles. (Vídeo: ATV Noticias).

En el distrito del Rímac, una galería dedicada a la venta de uniformes de la Policía Nacional (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA) fue descubierta vendiendo sin ningún control sus productos al público en general. ¿El peligro? Cualquier persona, incluyendo delincuentes, tiene el fácil acceso de adquirirlos para fines criminales.

Te puede interesar: Desalojo en Rímac: Cerca de 20 familias fueron retiradas de la casona del jirón Cajamarca

Según el reportaje de ATV Noticias, los puntos de ventas ubicados en la avenida Francisco Pizarro ofrecen sin ningún filtro chalecos antibalas, gorras, insignias, boinas, polos, pantalones, entre otros productos que los policías y militares de diferentes unidades usan para sus operaciones especiales.

Solo es necesario que un delincuente tenga S/.200 para que pueda vestirse como un efectivo policial. Los dueños de las tiendas y vendedores no exigen el Carné de Identidad personal (CIP), el cual es un documento individual e intransferible que acredita que una persona pertenece a la PNP.

Te puede interesar: ‘El Tren de Aragua’: detienen a presuntos extorsionadores que integrarían banda criminal

La denuncia realizada por el mencionado medio, sobre la venta informal de uniformes de la PNP y FF.AA., se dio luego que en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) una pareja y su menor hijo de cuatro años de edad fuesen secuestrados dentro de su vivienda por siete sujetos que se hicieron pasar por efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Falsos policías secuestraron a una familia

Vecinos de SJL notaron que dentro de la vivienda ubicada en la Cooperativa Huancaray del mencionado distrito, la familia emitía sonidos extraños que llamaron su atención por lo que dieron aviso a comisaría del sector.

Te puede interesar: Wanda del Valle: PNP lanza alerta azul para que 195 policías del mundo rastreen a expareja de ‘Maldito Cris’

En pocos minutos, efectivos de la Policía se hicieron presentes en el lugar y llamaron a la puerta del predio. Por un interruptor, la esposa contestó que todo estaba en orden, sin embargo, estaba siendo obligada a mentir por unos avezados delincuentes que la mantenían secuestrada junto a su familia.

“Entraron siete personas sospechosas y nos amenazaron a mí, mi esposo y mi hijo. Llegaron a decir que eran de la Dirincri y que querían unas evidencias. Nosotros desconocemos a qué se referían”, contó la madre de familia.

“Ingresan estos delincuentes vestidos de civil y dentro de mi casa se ponen estos chalecos de la Dirincri, haciéndose pasar como policías y diciéndome “sabes en lo que estás metido”, “sabes en lo que está metida tu hija”, “sabes en lo que están metidos todos ustedes”. Yo le dije “pero en qué si yo trabajo, tengo mi negocio, pago mi impuesto a la Sunat. No sé de que me está hablando, no sé qué se me está acusando”, mencionó el esposo.

Fueron dos efectivos de la PNP quienes decidieron insistir una vez más. La mujer volvió a responder que estaban bien y fue entonces que los valerosos agentes ordenaron que abran la puerta porque iban a ingresar.

Dentro de la vivienda, los criminales que portaban chalecos de la Dirincri obligaron a la familia a fingir que ellos son sus familiares, con el fin de evitar levantar sospechas.

Ambos agentes se dieron cuenta rápidamente de que se trataba de criminales que estaban usando el nombre de su institución para cometer actos delincuenciales. Al lugar, llegaron los refuerzos y los siete sujetos quedaron detenidos y fueron llevados a la comisaría de SJL y posteriormente a la dependencia de la Fiscalía.

PNP desbarató a banda criminal en SJL.

Se conoció que estos sujetos, quienes además tienen antecedentes policiales por robo y otros, habían comprado los chalecos de la Dirincri de la PNP de forma fraudulenta y posiblemente en la avenida Pizarro del Rímac donde se ofrece estos uniformes sin ningún control.

En este exitoso operativo policial fueron arrestados miembros de la banda ‘Los Ecos de Canto Rey’, quienes además del secuestro y usurpación de funciones policiales, se dedicarían a la extorsión y préstamos de gota a gota:

- Kevin Baldeón Albornoz (37)

- Crisman Huancaya Santa Cruz (32)

- Armando Villalobos Fernández (37)

- Carlos Calvo Ramos (37)

- Carlos Ceballos Zamora (50)

- Arley Alcalá Calizaya (36)

- Castro Crespo (41)