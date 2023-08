Mariana de la Vega contará su verdad por ampay con Gustavo Salcedo: “El ladrón juzga por su condición”

Mariana de la Vega protagonizó un polémico ampay con Gustavo Salcedo, esposo desde hace 11 años de Maju Mantilla.

Desde que Magaly Medina difundió imágenes de Gustavo Salcedo ingresado al hotel Westin en compañía de Mariana de la Vega, la joven deportista ha sido acusada de involucrarse en el matrimonio de Maju Mantilla. Cansada de las críticas en su contra, anunció que contará su versión de la historia.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula ya más de 20 mil seguidores, Mariana se mostró pasando un buen momento en Estados Unidos, rodeada de amigos cercanos. “Felicidad es cuando te das cuenta de que tus hijos se están convirtiendo en buenas personas”, fue una de sus primeras publicaciones tras el escándalo.

Sin embargo, luego de recibir malos comentarios por parte de sus detractores, Mariana de la Vega agradeció a Dios “por estar alejada de esta mierd***”, en referencia al ampay que protagonizó con el esposo de Maju Mantilla, conductora de ‘Arriba Mi Gente’.

Poco después, Mariana de la Vega mostró su fastidio contra aquellos que se han encargado de escribirle a sus familiares y amigos para hablar mal de ella. Por ese motivo, anunció que está lista para romper su silencio y explicar qué pasó exactamente con Gustavo Salcedo la mañana del martes 18 de julio.

“A todos las personas que en vez de corregir sus errores y arreglar su vida, me escriben para agredirme verbalmente y denigrarme; les mando mucho amor. Mañana (sábado 5 de agosto) hago un post para que puedan dejar todo el odio, resentimiento, rabia, frustración, envidia y emoción negativa que puedan sentir, la escriban. Así descargan y quizás se sientan más felices luego de botar la basura que llevan dentro. Pero por favor, dejen de escribir a mi familia y amigos. El ladrón juzga por su condición. Buenas noches”, dijo.

Esposo de Maju Mantilla niega infidelidad

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron en busca de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Bastante tranquilo, el deportista explicó que no engañó a la madre de sus hijos, ya que asistió al hotel Westin únicamente para hacer ejercicio. Recordemos que el hospedaje cuenta con un exclusivo gimnasio.

“Lo único que puedo decir es que yo a ese gimnasio voy a hace más de cinco años, soy un deportista y Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia. Simplemente, fuimos a hacer deporte ese día. En este gimnasio hay cámaras y cualquier evidencia. Son cosas puestas en un contexto totalmente equivocado. Ese día yo estaba de vacaciones y fui un poco más tarde, Maju estaba al tanto del tema. Y si quisiera hacer algo a escondidas, ¿cómo voy a ir al Westin, donde hay cámaras, seguridad y es vistoso? No hay nada que ocultar”, mencionó.

Por otro lado, la pareja de Maju Mantilla afirmó que viajará con toda la familia, demostrando así que el ampay que difundió Magaly Medina no ha destruido su matrimonio. “Estamos yendo de viaje, muy contentos todos. Estoy con mi esposa, mis hijos y disfrutaremos el fin de semana”, mencionó.

¿Cuál es la relación entre Mariana de la Vega y Gustavo Salcedo?

Según Gustavo Salcedo, Maju Mantilla conoce personalmente a Mariana de la Vega, incluso dijo que la joven asistió a su matrimonio. No respondió si son amigas. “Es la ex de un amigo mío, no hay absolutamente nada con esa chica. Soy deportista y ella también lo es, esto es solo un tema deportivo”, complementó.