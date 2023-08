Magaly Medina revela por qué difundió el ampay del esposo de Maju Mantilla después de dos semanas

Magaly Medina resolvió las dudas de sus fans sobre por qué tardó tanto en difundir el ampay de Gustavo Salcedo. Tomado de Instagram/@magalymedina @majumantilla

Los usuarios no dejan de preguntarse por qué Magaly Medina tardó 17 días en difundir el ampay de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Como se sabe, el deportista fue captado ingresando a un hotel miraflorino con otra mujer, el pasado martes 18 de julio. Sin embargo, la ‘Urraca’ recién compartió las imágenes este jueves 4 de agosto, más de dos semanas después.

En conversación con Infobae Perú, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que en todo este tiempo su equipo de investigación se dedicó a buscar información sobre Mariana de la Vega, la mujer con la que fue visto Gustavo Salcedo ingresando al hotel Westin, ubicado en San Isidro.

El 18 de julio, Gustavo Salcedo recogió a Mariana de la Vega de su departamento en Miraflores. ATV / Magaly TV La Firme

“Las imágenes están allí y se pueden hacer miles de especulaciones. Hay información que nosotros recopilamos acerca de esta persona, de la chica, y no son las mejores referencias. Nuestro trabajo y nuestra labor de paparazzi es lenta, paciente, acá no se desespera”, expresó.

Asimismo, añadió que el ampay del esposo de Maju Mantilla tardó en ser transmitido en ‘Magaly TV La Firme’ porque “esperaban ver más”.

“Nosotros siempre esperamos acumular más pruebas. Pero vimos que esta chica (del ampay) viajó a Estados Unidos por Fiestas Patrias. Yo creo que, analizando bien las imágenes, que ningún hombre que respeta a su mujer va a un hotel, sea el hotel que sea con una persona que no tiene nada que ver, así sea de su grupo de amigos; y sobre todo con las referencias que tenemos de ellas”, complementó.

Gustavo Salcedo permaneció dos horas con Mariana de la Vega en el hotel Westin. ATV / Magaly TV La Firme

Finalmente, Magaly Medina descartó que el ampay se haya retrasado porque llegó a arrepentirse, pues aunque no es amiga de Maju Mantilla, le guarda respeto y admiración por mantener una carrera artística sin escándalos.

“Acá no hay suspicacia, ni nos detuvimos a pensar si lo sacamos o no. Las imágenes que tenemos siempre las sacamos, y siempre queremos obtener más. Como algunos programas empezaron a hablar de la dificultad del matrimonio, dijimos: ‘bueno, otros van a tener la brillante idea de tener trabajo de paparazzi, mejor lo sacamos’”, sostuvo.

Magaly Medina y su opinión sincera sobre Maju Mantilla

“Maju Mantilla es una figura muy apreciada por el público. Siempre se ha mantenido al margen de escándalos. Aunque no compartimos una amistad ni hemos interactuado en mayor medida más allá de encuentros en eventos de amigos en común, tengo un gran respeto por ella. Ha llevado su carrera de manera sumamente discreta y eso es algo que admiro”, expresó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ para Infobae Perú.

Sobre el silencio de Maju Mantilla en ‘Arriba Mi Gente’, la ‘Urraca’ consideró que Gustavo Salcedo debe ser quien dé la cara para pedir disculpas públicas.

Maju Mantilla dio la cara después que su esposo fuera ampayado con otra mujer. Sin embargo, evitó referirse a las polémicas imágenes. Latina TV / Arriba Mi Gente

“Creo que eso depende de ella. Finalmente, quien tendría que pedir disculpas tendría que ser él (Gustavo Salcedo), aunque no sea una persona pública, pero sus actos han afectado a su esposa, que es una persona mediática”, nos dijo.

Gustavo Salcedo tomó radical decisión

Luego que Magaly Medina difundiera la promoción del ampay a Gustavo Salcedo, el empresario recibió múltiples críticas en redes sociales. Debido a ello, el esposo de Maju Mantilla decidió desactivar la caja de comentarios.

Sin embargo, los comentarios en su contra siguieron publicándose en Twitter.

“El esposo de Maju Mantilla es otro Piqué porque camió un Rolex por un Casio”, “Existe el divorcio, no se debe caer tan bajo. Hay que pensar en la familia”, “Qué perro resultó siendo el aún esposo de Maju Mantilla, engañarla a la hora en la que ella está trabajando. Eso no se hace, no saben el daño psicológico que le está haciendo a nuestra Miss Mundo”, dijeron los cibernautas.