Giacomo Bocchio de ‘El Gran Chef Famosos’: “Milett Figueroa sería un ‘lomo wellington’ y Katia Palma un ‘pan con chicharrón’”

Giacomo Gocchio compara a Milett Figueroa y Katia Palma con curiosos platos de la gastronomía peruana | YouTube: Te Jalo / Carlos Vilchez

Giacomo Bocchio fue el reciente invitado de Carlos Vílchez en su programa de YouTube ‘Te jalo’, donde compartieron divertidos momentos. El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ se sometió a diferentes preguntas del comediante donde hablaron sobre su carrera como cocinero, pero también de su grata experiencia en la competencia gastronómica de Latina TV.

Te puede interesar: Katia Palma se despidió de ‘El Gran Chef Famosos’ pero promete regresar: “Espero verlos pronto”

Pero llamó la atención que hiciera una curiosa comparación entre las participantes que estuvieron en el reality de cocina con platos de comida. Carlos Vílchez le pidió que con lo que viene conociendo de Katia Palma como la definiría como un plato de comida y sorprendió que Bocchio la comparó con un pan con chicharrón.

“Katia Palma es linda y es mi amiga... Katia sería un pan con chicharrón porque en un solo sanguchito encuentras todo el Perú”, expresó el jurado del reality para luego pedir perdón a la actriz de comedia entre risas.

Pero agregó que esta respuesta se debe a que Katia Palma lo bautizó como ‘pimpollo’ dentro del programa y los seguidores han comenzado a llamarlo de esa manera.

Te puede interesar: Natalia Salas y Katia Palma fueron sentenciadas en ‘El Gran Chef Famosos’

Por otro lado, el compañero de María Pía Copello le pidió que haga lo mismo con Milett Figueroa y la compare con un plato de la gastronomía. De inmediato, Giacomo Bocchio comenzó a sonreír y Vílchez le consultó a que se debía su alegría.

Giacomo comentó que la bella modelo se convirtió en una gran competidora y una gran amiga, además no dudó en reconocer su belleza y carisma. “Es una mujer muy inteligente y divertida”.

“Por lo sofisticada, por lo delicada y bonita sería el ‘lomo wellington’ que es un lomo que está envuelto por un duxela de champiñones y unas crepes y hojaldre encima”, explicó.

Giacomo Bocchio hace curiosa comparación de Katia Palma y Milett Figueroa con platos de comida. YouTube: Te Jalo.

Giacomo Bocchio aclara relación con Milett Figueroa

El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ explicó que mientras Milett Figueroa estuvo concursando en la primera temporada de la competencia, el público creó una especie de relación entre ellos porque los veían muy cercano y hasta pensaron que había cierta preferencia por la actriz.

Te puede interesar: Milett Figueroa se pronuncia por desatinada frase de Adolfo Aguilar sobre su físico

Ante ello, Giacomo Bocchio explicó que este vínculo amoroso se debe a los videos que creaban los editores del programa de Latina TV, al crear clips donde hacían creer al televidente que entre ellos había una relación más que amistosa.

Giacomo Bocchio habla de Milett Figueroa y la relación que tenían en 'El Gran Chef Famosos' | YouTube: Te jalo / Carlos Vílchez

“Es un tema de edición... hacían videos en los que parece que yo le estuviera hablando a Milett, pero yo estaba hablando con otra persona. Es un tema de edición que lo parchaban, empataban y hacían toda una historia... me pareció gracioso, me he divertido, es algo que nunca me voy a olvidar en mi vida”, detalló el chef.

Seguido, comentó que es evidente que sí conocía a Milett Figueroa porque la conocía de la televisión, pero lo que hicieron con ellos en redes sociales, el famoso ‘shippeo’ le pareció un tema muy gracioso. “Yo sé quién es Milett hace muchos años por su carrera, y que hagan eso conmigo me pareció gracioso y lindo”, afirmó.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre Giacomo Bocchio?

Milett Figueroa fue consultada sobre su supuesto romance con Giacomo Bocchio, quien tiene una pareja sentimental desde hace años. La exchica reality negó tajantemente que haya ‘algo’ entre ambos, durante el avant premiere de ‘Soltera Codiciada 2′.

“Siempre romantizan a las parejitas en los reality. Pero no, hay un gran respeto por Giacomo. Es un gran profesional al igual que yo. Todos en el grupo de ‘El Gran Chef Famosos’ hemos congeniado muy bien, nos llevamos bien. Hay mucho respeto entre todos. Lo que ven es lo que hay”, respondió a La República.